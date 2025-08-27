Googl, con un aggiornamento significativo dell’app Gemini, introduce novità al fotoritocco AI. Il nuovo modello di image editing sviluppato da Google DeepMind promette di risolvere uno dei problemi più critici dell’AI generativa: mantenere l’identità riconoscibile delle persone durante le modifiche alle immagini.

L’annuncio arriva da David Sharon, Multimodal Generation Lead di Gemini Apps, e Nicole Brichtova, Gemini Image Product Lead di Google DeepMind, che descrivono il nuovo sistema come “il modello di editing fotografico più apprezzato al mondo” durante i test preliminari.

La vera innovazione risiede nella capacità di preservare la somiglianza dei soggetti attraverso modifiche anche drastiche. Un limite che ha sempre caratterizzato gli strumenti di AI generativa, dove risultati “quasi giusti ma non proprio uguali” creavano un effetto uncanny valley particolarmente fastidioso quando applicato a volti familiari.

“Sappiamo che quando si modificano foto di se stessi o di persone che si conoscono bene, i difetti sottili contano molto,” spiegano gli sviluppatori. “Una rappresentazione che è ‘quasi uguale ma non proprio la stessa’ non sembra giusta.” Il focus è stato quindi posto sulla coerenza dell’identità, che si tratti di sperimentare un taglio di capelli anni ’60 o di mettere un tutù al proprio chihuahua.

Le funzionalità disponibili spaziano dal cambio di costume o location fino alla fusione di più fotografie in scene completamente nuove. Gli utenti possono caricare una foto di se stessi e una del proprio animale domestico per creare un ritratto combinato su un campo da basket, oppure applicare il pattern delle ali di una farfalla al design di un vestito.

Particolarmente interessante l’editing multi-turn, che permette modifiche sequenziali preservando il lavoro precedente. È possibile partire da una stanza vuota, dipingere le pareti, aggiungere una libreria e successivamente mobili o un tavolino da caffè, con l’AI che mantiene coerenza tra i vari passaggi.

La tecnologia apre scenari creativi prima impensabili per utenti non professionali: dal posizionarsi in qualsiasi location mondiale al mixare stili e texture tra oggetti diversi, come applicare colore e consistenza di petali di fiori a un paio di stivali da pioggia.

Google non trascura le implicazioni etiche dell’AI generativa fotografica. Tutte le immagini create o modificate nell’app Gemini includono watermark visibili e la tecnologia SynthID per identificare chiaramente i contenuti generati artificialmente. Una precauzione necessaria in un’epoca dove la distinzione tra reale e artificiale diventa sempre più sfumata.

L’aggiornamento è disponibile da oggi nell’app Gemini e rappresenta un passo significativo nell’democratizzazione dell’editing fotografico avanzato. Se le promesse saranno mantenute, potremmo assistere a un cambio di paradigma nel modo in cui gli utenti comuni approcciano la manipolazione delle immagini, rendendo accessibili tecniche prima riservate ai professionisti del settore.

Resta da vedere come il mercato accoglierà queste nuove capacità e quali saranno le implicazioni a lungo termine per l’industria della fotografia e del design grafico. La sfida per Google sarà bilanciare potenza creativa e responsabilità etica in uno strumento destinato al grande pubblico.

