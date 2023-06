In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente OPPO ha pubblicato il Sustainability Report 2022 che, a partire dal 2020, illustra i piani e i progressi dell’azienda verso gli obiettivi prefissati in termini di sostenibilità. Il rapporto evidenzia i risultati più significativi raggiunti da OPPO in cinque aree chiave, tra cui: funzionamento e conformità, protezione dell’ambiente, cura dei dipendenti, innovazione virtuosa e impegno nell’ecosistema, rafforzando anche una volta l’impegno di OPPO nel campo della sostenibilità.

Innovazione virtuosa: rendere la tecnologia accessibile e vantaggiosa per tutte le persone

In qualità di azienda tecnologica globale che opera in oltre 60 Paesi e regioni, OPPO investe costantemente in ricerca e sviluppo. Il 31 dicembre 2022, OPPO ha ottenuto più di 44.000 brevetti e, nel 2022, secondo l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), OPPO si è classificata tra i primi 6 depositanti del Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT).

Per aiutare i bambini a utilizzare i loro smartphone in modo più sano, nel 2022 OPPO ha lanciato la funzione Kids Space con ColorOS 13, progettata per prevenire l’uso eccessivo di app di gioco. Per gli utenti più anziani invece, la funzione Simple Mode degli smartphone OPPO offre loro un’esperienza intuitiva con icone e caratteri più grandi e un desktop semplificato, rendendo più facile l’utilizzo dello smartphone.

La salute, essenziale per tutti, è anche uno dei più importanti campi di ricerca di OPPO. Attraverso la tecnologia e i metodi di monitoraggio digitale della salute, OPPO si impegna ad aiutare le persone a sviluppare uno stile di vita più sano.

Nel 2022, OPPO ha lanciato OHealth H1, il suo primo prodotto sanitario dedicato al monitoraggio della salute della famiglia. Con sei tipi di funzioni di monitoraggio dei dati sanitari, tra cui la misurazione dell’ossigeno nel sangue, l’ECG, l’auscultazione del cuore e dei polmoni, la frequenza cardiaca, la temperatura corporea e il monitoraggio della qualità del sonno, è in grado di offrire una gestione completa della salute e un servizio di assistenza sanitaria a distanza per tutta la famiglia.

Protezione dell’ambiente: lavorare per un futuro più green

La sostenibilità e la tutela dell’ambiente sono parte integrante della strategia aziendale di OPPO, che nel 2022 ha completato il suo primo inventario globale delle emissioni di gas serra. Sulla base di questi dati, OPPO ha sviluppato il percorso per la riduzione delle emissioni di carbonio e, nel febbraio 2023, ha annunciato come obiettivo quello di raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050. Dalla decarbonizzazione della produzione alla riduzione dell’impronta di carbonio dei propri prodotti, OPPO sta lavorando per un futuro più green attraverso la tecnologia e l’innovazione.

Il riciclo dei rifiuti elettronici è da tempo una parte importante della gestione del ciclo di vita dei prodotti di OPPO. Nel 2022, in Cina sono stati riciclati 1,08 milioni di telefoni, per un peso totale di 195 tonnellate. Nell’UE e in altre regioni, OPPO partecipa al programma Green Dot e collabora con aziende di riciclo professionali per aiutare a riciclare i prodotti usati.

Nel 2022, a partire dal mercato europeo, OPPO ha integrato il concetto di ecologia nelle confezioni dei suoi smartphone, utilizzando quasi il 100% di materiali biodegradabili e il 45% di fibre riciclate.

Il percorso per lo sviluppo a basse emissioni di carbonio ha portato OPPO a operare in modo ecologico anche negli impianti di produzione, negli uffici e nei data center. Grazie alle iniziative di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni, entro la fine del 2022 OPPO è riuscita a ridurre ogni anno le emissioni di 6.000 tonnellate di gas serra prodotte dalle sue attività. Ciò equivale alla quantità di gas serra assorbita da 3.330 chilometri quadrati di foresta in un anno. Inoltre, a partire dal 2022, l’IDC OPPO AndesBrain (Binhaiwan Bay) utilizzerà il 100% di energia rinnovabile per le sue attività.

Attraverso queste azioni tangibili, OPPO collabora con i suoi utenti e con l’industria nel viaggio verso un futuro sostenibile.

La sostenibilità è un lungo viaggio che richiede sforzi congiunti con i partner dell’ecosistema

L’innovazione virtuosa e la tutela dell’ambiente sono entrambi elementi importanti del percorso di sviluppo sostenibile di OPPO, ma i suoi sforzi vanno ben oltre. Operando in oltre 60 Paesi e regioni, OPPO sta compiendo sforzi a lungo termine per quanto riguarda le operazioni e la conformità, la cura dei propri dipendenti e il contributo alla comunità.

Il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità richiede una strategia a lungo termine e una gestione efficiente; OPPO adotta un approccio top-down e ha istituito il Comitato di gestione della sostenibilità per guidare e regolare il suo sviluppo. Tuttavia, la strada verso la sostenibilità è lunga e richiede sforzi congiunti, e OPPO si impegna a fare la sua parte collaborando con i partner dell’ecosistema.

Nel maggio del 2022 è stata lanciata la OPPO Inspiration Challenge per sollecitare soluzioni innovative in materia di tecnologia accessibile e salute digitale e per dare la possibilità a professionisti e imprenditori del settore tecnologico di dare vita a soluzioni innovative. Il programma ha ricevuto 536 proposte da 39 Paesi e regioni diverse, con soluzioni innovative che spaziano dalla salute psicologica ai disturbi dell’udito, fino agli occhiali per gli ipovedenti.

Nel 2023, l’OPPO Inspiration Challenge continuerà a dare voce a imprenditori globali e professionisti della tecnologia. Nell’ambito delle due categorie “Inspiration for People” e “Inspiration for the Planet”, OPPO invita a presentare soluzioni innovative per la salute digitale, la tecnologia accessibile e quella ecologica.

Per OPPO, la sostenibilità non è solo una semplice parola per la Giornata Mondiale dell’Ambiente, ma una pratica e un impegno a lungo termine. Attraverso l’innovazione e la collaborazione, OPPO crede che la tecnologia possa creare valore per tutte le persone e per il pianeta. Per conoscere il percorso di OPPO in materia di sostenibilità, consultare l’OPPO Sustainability Report 2022.

