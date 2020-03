Sono uscite diverse indiscrezioni riguardo al nuovo smartphone di Google medio di gamma, il Pixel 4a. Diversi sono i render trapelati e molte sono le notizie rilasciate online. Tutti sanno già molto del nuovo smartphone e recentemente, come se non bastasse, è stata pubblicata su YouTube una review del Pixel 4a. Scopriamo i dettagli estetici e le specifiche tecniche dal video di TecnoLike Plus.

Google Pixel 4a: Il medio di gamma con il foro sul display

Dalle immagini si capisce come la casa di Mountain View abbia deciso di contenere i costi puntando su un case in policarbonato. La cover in plastica ospita un unico sensore fotografico posteriore da 12 Mpx, incastonato in un elemento quadrato. Appena sotto è visibile il sensore per le impronte digitali.

All’anteriore spicca il display da 5,81 pollici, dotato di una risoluzione FullHD+ (1080 x 2340 pixel). Non si tratta di un pannello al alto refresh rate, piuttosto il Google Pixel 4a adotta il più classico display a 60 Hz. Viene confermato il foro sulla parte superiore del pannello, atto ad ospitare la fotocamera da 8 Mpx. La casa americana, dunque, ha pensato ad uno svecchiamento del design del modello precedente, optando per un design con cornici ridotte.

Il recensore ha mostrato anche le specifiche tecniche. A bordo dello smartphone troveremo il Qualcomm Snapdragon 730 con GPU Adreno 618, supportato da 6GB di RAM e da 64GB di memoria interna non espandibile. La batteria è da 3.080 mAh. Il vero valore aggiunto della gamma Pixel è, però, il software. Troveremo a bordo Android 10, personalizzato ad hoc da Google per offrire la migliore esperienza possibile.

Google Pixel 4a non ha più segreti ormai. Attendiamo solo l’annuncio ufficiale da parte della casa americana che non ha ancora indicato in maniera ufficiale una data per la presentazione.

Terminiamo l’articolo con un riassunto delle principali specifiche tecniche del Pixel 4a: