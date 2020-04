GoWebinar: il 14 Aprile si parlerà di come ridurre il rischio di aprire una startup

Si tratta di un progetto di formazione composto da vari webinar gratuiti che vedranno diversi esperti del digitale alternarsi ogni mese per parlare di temi legati alla tecnologia e alle strategie web con diversi approfondimenti per rispondere in modo efficace agli interrogativi che startupper o imprenditori di piccole e medie imprese possono porsi nel momento in cui lanciano il loro progetto sul web.

Vi abbiamo parlato più volte del noto servizio di web hosting GoDaddy e dei servizi digitali che offre ma forsi non tutti sanno che per il 2020 GoDaddy ha lanciato una interessante iniziativa che prende il nome di GoWebinar.

GoWebinar: Come avviare una startup di successo con Gianluca Stamerra

Il tema affrontato da Gianluca Stamerra sarà un argomento importante per tutti coloro che sognano di dar vita ad un’impresa propria. Come abbiamo visto in un precedente articolo di GoDaddy moltisime nuove aziende non arrivano neanche a festeggiare neanche il primo compleanno. E’ chiaro che serve quindi una strategia ad-hoc per avere successo.

Proprio qui entra in campo il secondo appuntamento di GoWebinar in cui Gianluca condividerà l’esperienza acquisita come visiting professor presso l’Università Autonoma di Madrid, dove insegna Strategia di Marketing per Startup e fornirà suggerimenti e informazioni utili per minimizzare i rischi legati all’apertura della tua impresa.

Alcuni degli argomenti che saranno affrontati durante il webinar sono: