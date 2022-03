Un nuovo e bellissimo set LEGO dedicato all’iconico film Ritorno al Futuro sta per arriva in Italia a partire dal prossimo 1° Luglio al prezzo consigliato di 169€.

Il Gruppo LEGO e Universal Brand Development hanno infatti rivelato la nuovissima

riproduzione tre-in-uno di uno dei veicoli cinematografici più iconici di tutti i tempi: la Macchina del Tempo Ritorno al Futuro LEGO.

Il set rende omaggio all’inimitabile auto DeLorean vista nella trilogia d’avventura sui viaggi nel tempo di Universal Pictures e Amblin Entertainment. In grado di riprodurre il celebre veicolo del primo, secondo e terzo film, la Macchina del Tempo Ritorno al Futuro LEGO comprende il condensatore di flusso luminoso, la scatola di plutonio, l’hoverboard di Marty e le minifigure di Doc Brown e Marty McFly.

Bob Gale, co-sceneggiatore e co- produttore della saga commenta:

“Universal, Amblin Entertainment e i registi di “Ritorno al futuro” sono felicissimi di aver collaborato con il team LEGO nella creazione di questo fantastico set. Nel film, Doc Brown ha speso quasi 30 anni e l’intero patrimonio di famiglia per costruire la sua macchina del tempo. Fortunatamente, a differenza sua, sarete in grado di creare questo modello LEGO in molte meno ore e in maniera meno dispendiosa. Unica differenza: non potrete viaggiare nel futuro…per il momento!”





Per rendere il lancio ancora più speciale, il Gruppo LEGO ha catapultato Doc e Marty in un’altra missione, nel nuovo cortometraggio animato “Brick to the Future”. In anteprima su Lego.com/bttf, l’intrepido duo in versione minifigure LEGO correrà nel tempo per cercare di recuperare il flusso canalizzatore perduto.

Il set ritorno al futuro

LEGO® (10300)

Età – 18+

Misure:

o Altezza: 11cm

o Larghezza: 35,5cm

o Profondità: 19cm

1.872 pezzi.

Presenta tre diverse opzioni di costruzione: scegliete quale auto della trilogia” Ritorno al futuro” costruire per prima (tutte e tre le versioni non possono essere costruite contemporaneamente).

Il set comprende le minifigures di Doc Brown e Marty McFly.

I dettagli fedelmente ispirati ai tre film includono: pneumatici che si piegano per la modalità di volo, l’iconico condensatore di flusso illuminato, le famose date stampate sul cruscotto, porte ad ala di gabbiano e cofano apribili e tanti altri dettagli nascosti come l’hoverboard di Marty e le targhe intercambiabili.

Novità assoluta per LEGO, le caratteristiche e gli inserti del parabrezza e della parte anteriore del veicolo.

Prezzo: €169.99.

Inclusi nel set: le ruote che si piegano per la modalità di volo, l’iconico condensatore di flusso illuminato, le famose date stampate sul cruscotto, porte e cofano ad ala di gabbiano apribili e molti altri dettagli unici, tra cui l’hoverboard di Marty e le targhe intercambiabili. Il set comprende anche una banana e una lattina, per alimentare Mr. Fusion, proprio come si vede alla fine del primo film. Sven Franic, LEGO Set Designer ha commentato:

“Fin dalla sua uscita nel 1985, “Ritorno al futuro” è diventato un film cult, nonché uno dei preferiti di intere generazioni di fan in tutto il mondo – me compreso. Mi sono divertito tantissimo a rivivere i momenti iconici dei tre i film in questa emozionante

e un po’ nostalgica avventura di progettazione. Il divertimento senza tempo dei mattoncini LEGO e l’avventura di “Ritorno al futuro” sono le caratteristiche che abbiamo voluto catturare in questo set. Siamo sicuri che i fan si divertiranno a correre nel tempo in stile LEGO”.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo set Macchina del Tempo Ritorno al Futuro LEGO è disponibile dal 1° aprile 2022 nei LEGO Store e su LEGO.com e dal 1° luglio 2022 nei migliori negozi di giocattoli al prezzo consigliato di €169,99.

