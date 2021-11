Viviamo costantemente immersi nella tecnologia, che circonda oramai ogni aspetto della nostra vita, tuttavia oggi vogliamo parlarvi di come la medesima tecnologia può venirci incontro in temi – sempre delicati – come la salvaguardia della fauna e del nostro pianeta.

Nella giornata di ieri abbiamo infatti avuto modo di seguire la conferenza sul resoconto del progetto Guardiani della Natura, dove WWF Italia e HUAWEI hanno unito le forze al fine di monitorare per studiare e conservare le riserve WWF Italiane.

La salvaguardia dell’ambiente e la conservazione della sua biodiversità sono priorità

non differibili e proprio su questi presupposti Huawei e WWF Italia hanno unito le forze

per salvaguardare la biodiversità di alcune delle Riserve Naturali dello Stato

L’evento si è tenuto alla Riserva Naturale Cratere degli Astroni e sono intervenuti gli il Capo della Segreteria Tecnica del Ministro per la Transizione Ecologica, Renzo Tomellini, il Vice Presidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola e il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

L’iniziativa ha previsto l’installazione, tra agosto e settembre di quest’anno, nei tre siti pilota delle Oasi WWF: Cratere degli Astroni, Laguna di Orbetello e Lago di Burano, e progressivamente in altre 9 Oasi dislocate sul territorio italiano di dispositivi di monitoraggio.

Tra i progetti analizzati ci sono “Guardian” per il rilevamento dei bracconieri tramite Intelligenza Artificiale ed “Edge” per lo studio della biodiversità delle varie zone.

Nello specifio cosiddetti “Guardiani della Natura” sono in grado di registrare i suoni fino a 3 km di distanza e inviare allarmi in tempo reale alle guardie WWF; quelli denominati “Edge Audiomoth” lavorano invece offline, immagazzinando i suoni di questi ecosistemi al fine di condurre successivamente studi finalizzati allo studio e conservazione della biodiversità.

All’evento è intervenuto anche Wilson Wang, CEO di Huawei Italia che ha spiegato:

“Attualmente la sfida a livello mondiale è quella di contrastare il cambiamento climatico e trovare nuove modalità per ridurre l’impronta di CO2 e, in questo contesto, la tecnologia messa a disposizione da parte delle aziende può offrire un contributo significativo nel raggiungimento di una crescita sostenibile. In questo contesto, TECH4ALL è il nostro programma globale nato per promuovere la salvaguardia del pianeta attraverso l’implementazione delle nostre innovative tecnologie, supportando così anche la comunità globale nella riduzione delle emissioni di carbonio per un futuro sempre più sostenibile. Ci sono diverse modalità che ci stanno infatti permettendo di concretizzare il nostro impegno in questo ambito, come l’implementazione di reti green e lo sviluppo e la diffusione di prodotti e soluzioni ad energia rinnovabile in diversi settori. […]

Ciò ci permetterà quindi di salvaguardare sempre più l’ambiente, in aggiunta a programmi come quello presentato oggi in collaborazione con il WWF Italia. L’obiettivo di questo progetto congiunto è infatti quello di contrastare eventuali attività

umane illegali – tra le quali il bracconaggio e la deforestazione – e allo stesso tempo, attraverso strumenti di metanalisi dei dati raccolti, ampliare gli studi sulla biodiversità. […]

Ovviamente, quello che abbiamo presentato oggi non è il nostro unico progetto per la protezione dell’ambiente a livello europeo, ma si aggiunge a molte altre iniziative in corso in numerosi Paesi, testimoniando così il supporto delle tecnologie ICT per la salvaguardia dell’ambiente e la riduzione dell’impronta di carbonio”.