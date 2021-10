La notte di Halloween rappresenta da sempre un’occasione per rompere con la routine: tra maratone horror, feste in maschera e il sempreverde “dolcetto o scherzetto”, sarà fondamentale avere con sé il giusto alleato per non rischiare di perdere la magia della serata. Per l’occasione OPPO ha recentemente lanciato la Reno6 Series, che abbiamo anche recensito di recente sia nella variante PRO con la prova di Oppo Reno 6 5G Pro che nella versione “standard”.

La serie Reno 6 offre particolare cura negli scatti fotografico con funzionalità interessanti come Bokeh Flare Portrait Video che riveste i contenuti di un’allure elegante e professionale; AI Highlight Video garantisce colori pieni e vividi anche di notte, ottimizzando la luce ambientale; Ultra Dark consente di realizzare contenuti chiari e luminosi; la modalità Ultra Steady assicura la massima stabilizzazione, anche per scenari veloci e in movimento come una festa in maschera.

OPPO reno 6 e la sua variante PRO ( a destra )

Grazie all’AI Quad Camera da 50MP di OPPO Reno6 Pro, corredata da unsensore Sony IMX766, e la tripla fotocamera posteriore da 64MP di OPPO Reno6, sarà possibile conservare a lungo i ricordi della notte più trasgressiva – cogliendo il senso di meraviglia che nasce dalla libertà di poter essere chiunque.

OPPO Reno6 5G, Dual Sim, Mediatek 900, Display 6.43‘’ FHD+ AMOLED 90Hz Tripla Camera 64MP + 108MP, RAM 8GB Espandibile + ROM 128GB, 4300mAh con cavo dati Tipo-C [Versione Italiana], Stellar Black € 499.99 venduto da

Negli ultimi anni, inoltre, c’è stata unariscoperta del neone dei colori più vivaci, con outfit all’insegna del kitsch e del massimalismo: i sensori della Reno6 Series, coadiuvati dall’uso sapiente dell’AI, permettono di ottenere immagini ben calibrate dal punto di vista dei colori, esaltandoli e al tempo stesso restituendoli in modo fedele. Il display AMOLED offre contrasti equilibrati, garantendo un’ottima riproduzione della gamma cromatica.

Se invece stiamo cercando qualcosa di più allora Oppo Reno 6 Pro offre la piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon™ 870 5G con 8GB di RAM e 128GB di storage.

L’ultima line-up di OPPO, infatti, vanta tecnologie innovative che garantiscono un’experience impeccabile anche sotto stress. Infine, un aspetto da non sottovalutare è la durata della batteria: una vera minaccia quando si desidera conservare i ricordi più significativi. Per ovviare a questo inconveniente è fondamentale scegliere un device con una battery life solida, che certo non faccia brutti scherzi nei momenti clou. OPPO Reno6 Series mintegra i più alti standard tecnologici in termini di ricarica rapida: supporta l’innovativa tecnologia SuperVOOC 2.0 da 65 watt che consente di ricaricare lo smartphone fino al 100% in soli 28 minuti. Qui sotto vi lasciamo alcune offerte per la famiglia Reno 6:

