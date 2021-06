Dopo aver visto il debutto internazionale di Harmony OS 2.0 di HUAWEI ecco che oggi si è tenuta la presentazione Italiano con interessanti novità e l’annuncio delle prime partnership.

Sono infatti stati resi noti i primi partner italiani con cui l’azienda ha sviluppato nuove applicazioni attorno a Harmony OS, già disponibili sulla serie HUAWEI Watch 3: RTL 102.5, Melarossa, eSound, Zucchetti, Tutto il Calcio, Petit Bambou e Komoot.

I nuovi device dell’ecosistema Huawei sono stati presentati in quattro scenari IoT legati a esperienze di vita quotidiana, per mostrare concretamente le potenzialità della tecnologia distribuita del nuovo sistema operativo HarmonyOS 2 e l’applicazione nella realtà della strategia 1+8+N. Ad esempio tra questi scenari c’è lo scenario Smart Home, che ci da un’idea di come potrebbe essere la nostra vita smart in un’ambiente di vita quotidiano.

Infatti nella casa del futuro gli utenti potranno iniziare le giornate con il suono della sveglia settata su HUAWEI Watch 3, controllare direttamente dal polso le ore di sonno, i battiti cardiaci e il livello di ossigeno nel sangue monitorando l’andamento di questi parametri nel corso della notte. Ancora da sotto le coperte, direttamente dallo smartphone, potranno gestire il forno Midea e preparare la colazione. Mentre il forno smart pensa alla colazione, direttamente dal tablet HUAWEI Matepad 11 potranno leggere le news chiedendo gli aggiornamenti a HUAWEI Assistant, ascoltare un po’ di musica o il giornale radio con eSound e RTL 102.5 o iniziare a fare la lista delle attività della giornata, annotando tutto in maniera pratica e veloce direttamente su tablet, con la nuova M-Pencil di seconda generazione.

Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia commenta così l’arrivo di Harmony OS in Italia:

“Siamo orgogliosi di portare in Italia degli esempi concreti di come la tecnologia HarmonyOS avrà un impatto rilevante nella quotidianità degli utenti. Il risultato raggiunto è frutto non solo del lavoro dei team di ricerca e sviluppo Huawei, ma anche della collaborazione e del sostegno di sviluppatori e partner globali.”

HarmonyOS utilizza la tecnologia distribuita per spacchettare in modo flessibile il software di sistema e combinare tra loro dispositivi precedentemente indipendenti in un Super Dispositivo coeso e olistico che integra tutto l’hardware e le risorse per sfruttare liberamente le capacità dei singoli prodotti che ne fanno parte in base alle esigenze dell’utente.

I nuovi prodotti Huawei disponibili in Italia e le app locali per HUAWEI Watch 3

Giusto la scorsa settimana Huawei ha presentato i nuovi prodotti basati proprio su Harmony OS e tra questi ci sono la serie HUAWEI Watch 3 e due nuovi tablet HUAWEI MatePad Pro e HUAWEI MatePad 11.

La serie di smartwatch HUAWEI Watch 3 è già disponibile in preordine in Italia e presenta app sviluppate a livello locale infatti oggi sono state presentati oggi le seguenti partnership:

RTL 102.5 con l’applicazione RTL 102.5 Play offre uno spazio digitale disponibile su web e app. Da oggi integrata anche su HUAWEI Watch 3, consente agli utenti di accedere al ricco bouquet di canali live della radio, oltre che a contenuti on-demand inclusi gli esclusivi originals di RTL.

con l’applicazione RTL 102.5 Play offre uno spazio digitale disponibile su web e app. Da oggi integrata anche su HUAWEI Watch 3, consente agli utenti di accedere al ricco bouquet di canali live della radio, oltre che a contenuti on-demand inclusi gli esclusivi originals di RTL. Melarossa, già disponibile su HUAWEI AppGallery per mobile, esordisce con un’app di supporto per smartwatch in esclusiva sulla serie HUAWEI Watch 3. Con Melarossa gli utenti potranno consultare in maniera semplificata la propria dieta personalizzata, predisposta su misura dal servizio, oltre che la lista della spesa e i propri dati fit.

già disponibile su HUAWEI AppGallery per mobile, esordisce con un’app di supporto per smartwatch in esclusiva sulla serie HUAWEI Watch 3. Con Melarossa gli utenti potranno consultare in maniera semplificata la propria dieta personalizzata, predisposta su misura dal servizio, oltre che la lista della spesa e i propri dati fit. eSound, la music streaming app con un catalogo di 150 milioni di brani, che fa il suo ingresso nel mondo dei wearable con l’app per HUAWEI Watch 3 dando agli utenti la possibilità di ascoltare musica gratuitamente, organizzare le canzoni in playlist, scoprire i trend musicali del momento e gli artisti emergenti sulla base delle proprie preferenze musicali.

la music streaming app con un catalogo di 150 milioni di brani, che fa il suo ingresso nel mondo dei wearable con l’app per HUAWEI Watch 3 dando agli utenti la possibilità di ascoltare musica gratuitamente, organizzare le canzoni in playlist, scoprire i trend musicali del momento e gli artisti emergenti sulla base delle proprie preferenze musicali. Zucchetti, azienda leader in Italia nella realizzazione di sistemi per la gestione del personale, ha messo a punto per HUAWEI Watch 3 un sistema che rileva le timbrature di presenza e di produzione con validazione della posizione che si integra al gestionale delle aziende, permettendo un miglioramento nella gestione HR anche in smartworking.

azienda leader in Italia nella realizzazione di sistemi per la gestione del personale, ha messo a punto per HUAWEI Watch 3 un sistema che rileva le timbrature di presenza e di produzione con validazione della posizione che si integra al gestionale delle aziende, permettendo un miglioramento nella gestione HR anche in smartworking. Tutto il Calcio, l’app preferita dai tifosi italiani per seguire oltre 100 campionati di calcio internazionali, con risultati, notizie, video e statistiche dettagliate. Grazie alla nuova app per smartwatch Huawei, è ora possibile seguire le partite della propria squadra del cuore in maniera ancora più immediata, ed essere sempre aggiornati su risultati, gol e tabellini.

Vi ricordiamo che oltre alla serie HUAWEI Watch 3, sono già disponibili per il preordine in Italia HUAWEI FreeBuds 4, gli auricolari Bluetoothopen-fit con (ANC – Active Noise Cancellation) di nuova generazione.

Il prossimo luglio saranno disponibili anche i due nuovi monitor top di gamma, HUAWEI MateView e HUAWEI MateView GT e i due nuovi tablet della serie Matepad, HUAWEI MatePad Pro e HUAWEI Matepad 11.Gli scenari IoT presentati da Huawei

HarmonyOS 2 è concepito per far interagire, in un ecosistema connesso, le funzionalità dei dispositivi che usiamo ogni giorno come smartphone, smartwatch, sistemi di home assistant e automobili. Oltre ai nuovi partner annunciati oggi, Huawei si sta impegnando in Europa a collaborare con i maggiori produttori di device tecnologici, con l’obiettivo di costruire un ecostistema sempre più ricco: nel settore automotive per esempio, Huawei collabora con ART, azienda umbra attiva nello sviluppo di prodotti elettronici, che progetta e produce i sistemi di In-Vehicle Infotainment del futuro.

Grazie all’integrazione con HarmonyOS 2, con HUAWEI HiCar di ART sarà possibile offrire contenuti fortemente innovativi a guidatore e passeggeri utilizzando la potenza di calcolo e la connettività offerte dal telefono per processare dati e immagini provenienti dalla vettura, con l’obiettivo di sviluppare funzionalità che aumentino sempre di più la sicurezza in auto e il divertimento durante la guida.

