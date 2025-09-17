FC Internazionale Milano e Hisense Italia annunciano il rinnovo della collaborazione che proseguirà fino alla stagione 2027/28, rafforzando ulteriormente una sinergia nata nel 2022 sotto il segno di innovazione, ambizione e visione internazionale.

Nei primi tre anni, Inter e Hisense hanno costruito un rapporto solido basato su valori autentici e finalità condivise: entrambe eccellono per la capacità di anticipare il cambiamento ed espandere la propria fan base, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

“Questo rinnovo conferma la profondità di una partnership che si fonda su valori autentici e obiettivi comuni. Inter rappresenta per noi molto più di un partner sportivo: è un’icona globale che, come Hisense, punta sull’innovazione continua, sulla qualità e sulla capacità di ispirare. Insieme vogliamo continuare a costruire esperienze che parlino al cuore delle persone, dentro e fuori dal campo”, sottolinea Gianluca Di Pietro, CEO di Hisense Italia.

Il prolungamento dell’accordo testimonia la volontà di generareesperienze di valoreper tifosi e clienti, sia in Italia che all’estero. Hisense ha accompagnato il percorso sportivo dell’Inter in stagioni cruciali, consolidando la propria presenza nel mondo calcistico. In cambio, il club ha offerto al brand una vetrina internazionale di alto livello, perfettamente coerente con le strategie di posizionamento.

Piano di attivazione e visibilità

L’accordo prevede:

Presenza del marchio Hisense sui LED a bordocampo di San Siro

Valorizzazione digitale sui canali ufficiali del Club

sui canali ufficiali del Club Utilizzo dei prodotti Hisense nelle sale hospitality

nelle sale hospitality Produzione di contenuti visivi dedicati per celebrare la partnership

per celebrare la partnership

“E’ per noi una grande soddisfazione prolungare questa collaborazione, a testimonianza del grande lavoro svolto insieme in questi anni: Hisense vanta una presenza sempre più importante e significativa nel mondo del calcio ed essere nuovamente scelti come unico club partner in Serie A conferma, ancora una volta, la solidità e la qualità del nostro progetto” le parole di Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano. “Grazie al rinnovo di questo accordo, continueremo a costruire insieme iniziative uniche dedicate ai nostri tifosi”.

Con il nuovo accordo, Inter e Hisense sottolineano il valore della sinergia tra sport e innovazione tecnologica, rinnovando l’impegno verso un futuro sempre piùconnesso, esperienziale e sostenibile.

