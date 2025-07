Hisense lancia in Italia il suo nuovo sistema audio Home Theatre HT SATURN, una proposta pensata per trasformare ogni salotto in una vera sala cinema. Sviluppato in collaborazione con Devialet, marchio francese leader nell’acustica di alta gamma, questo innovativo sistema audio offre un’esperienza sonora tridimensionale, potente, fluida e perfettamente integrata con l’ambiente domestico.

Architettura audio 4.1.2: flessibilità e potenza senza fili

Il cuore di HT SATURN è una configurazione 4.1.2 canali composta da quattro diffusori satellite wireless e un subwoofer da 6,5″, anch’esso senza cavi. I componenti possono essere posizionati liberamente in casa, adattandosi facilmente a qualsiasi disposizione degli spazi.

Tutti gli elementi sono sincronizzati da una centralina compatta, che gestisce la distribuzione del segnale per garantire un’esperienza stabile e coerente. La potenza complessiva raggiunge i 720W, distribuiti su 13 altoparlanti sapientemente calibrati: ogni satellite integra altoparlanti full-range, tweeter e driver up-firing per creare un vero effetto “dall’alto” — perfetto per contenuti Dolby Atmos e DTS:X.

Tecnologia Hi‑Concerto e audio Tuned by Devialet

Una delle caratteristiche più distintive del sistema è l’integrazione della tecnologia proprietaria Hi‑Concerto, sviluppata da Hisense, che permette una sincronizzazione intelligente tra il sistema HT SATURN e le TV Hisense compatibili. In questa configurazione, anche lo speaker della TV può fungere da canale centrale, migliorando la resa dei dialoghi e l’immersione sonora.

La firma sonora è curata da Devialet, che ha ottimizzato l’equilibrio tonale, la dinamica e la chiarezza del suono grazie al tuning dedicato “Tuned by Devialet”. Ogni scena viene così riprodotta con profondità, dettaglio e realismo, rispettando fedelmente l’intento originale di registi, compositori o game designer.

Un vero palcoscenico tridimensionale

Il supporto ai formati audio Dolby Atmos e DTS:X consente al sistema di offrire un’esperienza audio spaziale a 7.1.2 canali virtuali, ricreando un soundstage tridimensionale in cui i suoni sembrano arrivare da ogni direzione, anche dall’alto e da dietro l’ascoltatore.

Design minimalista, connettività al top

Dal punto di vista estetico, l’HT SATURN punta su un design elegante e discreto, che si adatta a qualsiasi ambiente grazie a moduli satellite compatti e montabili a parete e a un subwoofer wireless dalle linee sobrie.

La dotazione di connettività è estremamente completa:

Bluetooth 5.3

Tri-band wireless (2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz) per una trasmissione stabile e a bassa latenza

per una trasmissione stabile e a bassa latenza HDMI IN, HDMI eARC e ingresso ottico

Il sistema è compatibile con la funzione EzPlay, che permette il controllo diretto tramite il telecomando della TV Hisense, con impostazioni visibili a schermo per regolare facilmente EQ, effetti sonori e modalità preferite.

Audio personalizzabile per ogni situazione

HT SATURN include cinque modalità audio preimpostate:

Standard

Film

Musica

Gioco

Sport

A queste si aggiungono effetti avanzati:

Surround

Night Mode

Voice Enhancement

AI Mode

Virtual:X

Infine, il sistema sfrutta l’algoritmo di calibrazione acustica ambientale presente nei TV Hisense, che analizza automaticamente le caratteristiche della stanza per ottimizzare la resa sonora in tempo reale.

Disponibilità e prezzo

Il nuovo Hisense HT SATURN Home Theatre Sound System sarà disponibile in Italia dal 28 luglio 2025, con prezzo consigliato di 899 €.

Una proposta solida e competitiva, pensata per gli amanti del cinema, della musica e del gaming che desiderano vivere ogni contenuto con audio ad alta fedeltà, tecnologia Devialet, e la comodità di una configurazione wireless flessibile e senza ingombri.

