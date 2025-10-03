Dimenticatevi i 100 pollici. Hisense ha da poco presentato il primo televisore RGB MiniLED da 116 pollici al mondo. L’annuncio ufficiale è arrivato all’IFA 2025 di Berlino, ma è a Milano che l’azienda ha deciso di celebrare questo traguardo tecnologico, con un evento esclusivo da Cracco che ha trasformato la presentazione di un prodotto in un’esperienza multisensoriale.

Il concept “Taste the Colours” non è stato scelto a caso. L’idea era far dialogare i colori del cibo, sublimati dalla cucina dello chef stellato, con quelli straordinari resi possibili dalla nuova tecnologia RGB. Un parallelismo azzeccato che ha messo subito in chiaro le ambizioni di questo televisore: fare del colore il vero protagonista.

Un gigante che fa sul serio

Il nuovo TV della serie UX non è solo una questione di dimensioni, anche se i 116 pollici lo rendono oggettivamente imponente. La vera novità sta nella tecnologia RGB MiniLED, che rappresenta un’evoluzione significativa rispetto ai pannelli Mini-LED tradizionali.

«100 pollici non rappresentano un traguardo finale. Ora abbiamo realizzato un TV da 116”», afferma Gianluca di Pietro, CEO di Hisense Italia. «Il display Infinity Vision avvolge lo spettatore in ogni scena, offrendo un orizzonte infinito di pixel che cattura e trasporta oltre l’ordinario.»

La differenza rispetto ai Mini-LED convenzionali è sostanziale. Mentre questi ultimi utilizzano LED monocromatici (tipicamente blu o bianchi) per la retroilluminazione, l’RGB MiniLED impiega LED rossi, verdi e blu dedicati, controllando ciascun colore in modo indipendente. Il risultato? Una resa cromatica più pura e fedele alla realtà.

Prestazioni da urlo

I numeri dichiarati da Hisense sono impressionanti. Si parla di una luminosità di picco fino a 8.000 nit, una copertura del 95% del gamut BT.2020 e migliaia di zone di local dimming per un controllo chirurgico del contrasto. La serie UX promette anche un’efficienza energetica superiore rispetto ai Mini-LED tradizionali, grazie all’emissione diretta dei tre colori primari che riduce la necessità di filtri e conversioni.

Non mancano le altre specifiche da top di gamma. Il processore Hi-View AI Engine X, basato su reti neurali profonde, ottimizza immagini e audio in tempo reale. La tecnologia Anti-Reflection PRO dovrebbe eliminare i riflessi anche in ambienti molto luminosi. L’audio? Sistema multicanale 6.2.2 sviluppato in collaborazione con Devialet e l’Opéra de Paris.

E per i gamer c’è la modalità Game Mode Ultra a 165Hz, pensata per sfruttare al massimo console e PC di ultima generazione.

Il futuro dei TV premium passa da qui?

Hisense si posiziona come pioniere di questa tecnologia, rivendicando la leadership mondiale nei chipset RGB-MiniLED. L’azienda punta molto sulla tecnologia ULED Colour Refinement, che combina retroilluminazione RGB e strati LCD per una precisione cromatica estrema.

Secondo l’azienda, la retroilluminazione RGB ha anche un vantaggio per la salute degli occhi, riducendo la componente blu dannosa senza compromettere la fedeltà dei colori.

Resta da vedere come questo colosso da 116 pollici si comporterà nella vita reale, lontano dalle condizioni controllate delle presentazioni ufficiali. Una cosa è certa: con questa mossa, Hisense lancia un segnale chiaro ai competitor. La corsa ai grandi formati e alle tecnologie di visualizzazione avanzate è tutt’altro che finita.

