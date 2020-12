Huawei, dal Web Summit 2020, annuncia l’arrivo di HMS Connect in Europa. La nuova suite di strumenti realizzati per tutti gli sviluppatori di applicazioni e per i fornitori di servizi e contenuti come AppGallery Connect, Business Connect, Content Connect, HUAWEI Ability Gallery e molti altri.

Con HMS Connect si consolida l’impegno di Huawei nel sostenere i partner e gli sviluppatori nella costante ascesa dell’ecosistema proprietario Huawei Mobile Services (HMS).

“Oggi più di 700 milioni di utenti Huawei in tutto il mondo, inclusi oltre 80 milioni in Europa, hanno accesso a un ecosistema digitale completo tramite i servizi HMS, come AppGallery, Browser, Mobile Cloud, Petal Search, Petal Maps, Assistant, Video, Temi e molti altri ancora. Con il lancio di HMS Connect vogliamo offrire nuove possibilità e vantaggi per aziende e sviluppatori in tutto il mondo, collaborando insieme per fornire innovazioni, oltre a creare servizi ed esperienze migliori per l’utente finale” Stephen Duan, General Manager Consumer Business Group Huawei Italia

HMS Connect offre nuove soluzioni

La nuova piattaforma HMS Connect punta alla semplificazione nella realizzazione e gestione delle applicazioni, con un processo che riduce nettamente i costi grazie al funzionamento multipiattaforma che include gli ecosistemi iOS, Android e web.

Uno sviluppatore può creare una applicazione, all’interno di AppGallery Connect, attraverso i pacchetti HMS core che includono componenti di sviluppo, innovazione e distribuzione durante l’intero ciclo di vita della app.

Un’esempio lampante è stato il rilascio dell’applicazione su AppGallery di Ryanair, la compagnia economica più conosciuta in Europa. Attraverso i servizi integrati all’interno di AppGallery Connect il vettore aereo ha ridotto la dimensione dell’applicazione del 30%, riducendo la complessità dell’app e riducendo i suoi processi interni automatizzando gran parte del lavoro nello sviluppo.

“L’introduzione di App Signing e App Bundle tramite AppGallery Connect è stata un’ottima mossa che ha consentito agli sviluppatori di semplificare gli accessi, riducendo la complessità della fase di firma e abbassando il numero di falsificazioni generate” Krzysztof Gluszczyk, Android Lead Developer di Ryanair.

Business Connect

Huawei ha da poco rilasciato due utilissime applicazioni nell’ecosistema HMS, Petal Search, un motore di ricerca interno che aiuta a trovare l’applicazione giusta per la nostra necessità, e Petal Maps, una applicazione pensata per la consultazione di mappe e indicazioni stradali

Durante il Web Summit 2020 Huawei ha rilasciato Business Connect, suite di gestione aziendale unificata che permette alle aziende l’integrazione diretta delle proprie informazioni alle due applicazioni sopra citate.

Attraverso la creazione di un’account su Business Connect le aziende possono rendere più visibile il proprio business e allargare la propria presenza all’interno dell’ecosistema, grazie all’integrazione automatica dei dati, come ad esempio le informazioni di contatto o gli orari di lavoro, direttamente su Petal Search o Petal Maps, oltre a tutti gli altri servizi correlati.

Con la nuova piattaforma “Unibox”, che fornisce a tutte le aziende la possibilità di integrare in Petal Search tutte le informazioni dei propri servizi, sarà possibile offrire un’ulteriore modalità all’utente di venire a conoscenza di offerte e prezzi disponibili prima di visitare il sito ufficiale di vendita.

Content Connect

La nuova piattaforma Content Connect offre il completo controllo per la creazione, il funzionamento e la monetizzazione dei contenuti presenti all’interno dell’ecosistema HMS.

Ad esempio, tutti i contenuti caricati su Content Connect, verranno automaticamente condivisi a tutti gli utenti di Huawei Video in tutto il mondo, garantendo i diritti digitali (DRM), i diritti d’autore e tutte le funzioni complete di protezione dei contenuti attraverso il rispetto dei diritti AVoD.

Tutti i partner potranno ottenere i benefici dei piani di incentivi di Huawei Ads attraverso la completa integrazione dell’ecosistema HMS, permettendo agli sviluppatori di beneficiare di una rete connessa ad un ambiente caratterizzato da traffico di alta qualità che porterà agli inserzionisti la possibilità di veicolare al meglio una nuova fetta di clienti attraverso le precise capacità di targeting di Huawei.

“Nell’ambito della nostra strategia aziendale per il 2020, abbiamo concentrato i nostri sforzi nella ricerca di un partner per la distribuzione digitale. Stavamo cercando un canale di comunicazione e distribuzione efficiente e mirato, quando abbiamo scoperto che Huawei offriva proprio questo servizio. Content Connect ha svolto un ruolo chiave nel consentire a BlueNote di distribuire con successo contenuti su scala globale, tramite la piattaforma HUAWEI Video” Daniele Genovese, Managing Director BlueNote Milano, uno dei principali jazz club in Italia.

Huawei Ability Gallery

La nuova piattaforma Huawei Ability Gallery aggrega l’intero traffico degli utenti fornendo agli sviluppatori un’unica e semplice soluzione di distribuzione a 360° con oltre 700 milioni di utenti globali, 2 milioni di sviluppatori registrati e oltre 100.000 applicazioni integrate con HMS Core.

Huawei, grazie al suo primato di leader nel mercato dell’innovazione attraverso la piattaforma aperta HMS, garantisce privacy e sicurezza a tutti i suoi utenti offrendo una maggiore innovazione nella collaborazione tra imprese e persone.

L’impegno di Huawei è di aiutare partner e sviluppatori europei a portare nuove esperienze a tutti i suoi utilizzatori, attraverso l’indipendenza di digitale, attraverso tecnologie all’avanguardia vantaggiose per tutte le parti.

Per ulteriori informazioni su HMS Connect e sugli altri servizi Huawei, visitare:

https://developer.HUAWEI.com/consumer/en/

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!