Dopo aver visto il suo arrivo nei mercati dell’est, ecco che il piccolo Honor 10X Lite è pronto ad arrivare anche in Italia a partire da oggi al prezzo di 229€ ed in omaggio potremo ricevere in bundle con a scelta un prodotto tra Honor Mini Speaker oppure Honor Band 5 oppure le Cuffie Honor Sport Bluetooth.

Il nuovo Honor 10X Lite è equipaggiato con HUAWEI AppGallery e con i nuovi servizi HMS e non troviamo quindi le applicazioni e servizi Google. La base è sempre Android AOSP con interfaccia Magic UI 3.1.

Scheda tecnica HONOR 10X

Display LCD IPS FullView da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2400 pixel);

LCD IPS FullView da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2400 pixel); SoC Kirin 710 octa-core con GPU Turbo 3.0;

Kirin 710 octa-core con GPU Turbo 3.0; RAM 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 512 GB);

4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 512 GB); quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP (f/1.8, CMOS 1/2″), ultra grandangolare da 8 MP (f/2.4), di profondità da 2 MP (f/2.4) e macro da 2 MP (f/2.4);

fotocamera anteriore da 8 MP;

connettività 4G LTE dual SIM, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.1, NFC, GPS;

sensore di impronte laterale, porta USB Type-C, porta per il jack da 3,5 mm;

Batteria da 5000 mAh con ricarica SuperCharge da 22,5 W;

da 5000 mAh con ricarica SuperCharge da 22,5 W; Android 10 con Magic UI 3.1 e Huawei Mobile Services;

dimensioni di 165,65 x 76,88 x 9,26 mm, peso di 206 grammi.

Parlando di specifiche hardware, Honor 10X Lite si basa sul Kirin 710 realizzato con processo produttivo a 12 nm. Si tratta di un SoC che include una CPU octa-core (4 x 2,0 GHz A73 + 4 x 1,7 GHz A53) ed una GPU ARM Mali-G51 MP4.

Ad affiancare il chipset ci pensa poi una dotazione da 4 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile via microSD fino ad un massimo di 512 GB. Uno dei cavalli di battaglia di questo terminale è senz’altro la batteria: una capiente 5.000 mAh in grado di essere caricata con supporto SuperCharge a 22.5W, molto rara in questa fascia di prezzo.

Design, display e fotocamera

Honor 10X Lite misura 165,65 x 76,88 x 9,26 mm e pesa 206 g mentre i colori disponibili sono Icelandic Frost, Midnight Black ed Emerald Green. Davanti abbiamo un display forato IPS LCD da 6.67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel), il cui foro contiene una selfie camera da 8 MP. Posteriormente, invece, troviamo la quad camera formata da sensori da 48 + 8 + 2 + 2 MP f/1.8-2.4-2.4-2.4, comprensiva di grandangolo, sensore macro e per la profondità di campo. Infine, il reparto connettività comprende supporto dual SIM 4G LTE, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, porta USB Type-C ed ingresso mini-jack.

Parlando di fotografia, HONOR 10X Lite è dotato di una configurazione a fotocamera quadrangolare, composta da una fotocamera principale da 48MP, una fotocamera super grandangolare da 8MP, una fotocamera macro da 2MP e una fotocamera di profondità da 2MP.

Gli utenti possono scattare fotografie molto più nitide rispetto a fotocamere di altri smartphone in questa fascia di prezzo grazie alle incredibili prestazioni della fotocamera da 48MP sia in condizioni di scarsa illuminazione che di luce diurna. Per coloro che amano scattare foto di magnifiche scene naturali o di skyline di città, l’obiettivo

Super Wide Angle da 8MP con un angolo di visione a 120 gradi aiuta a catturare scatti perfetti con meno panning.

Situata nel foro del display da 6,67″ la fotocamera frontale da 8MP scatta foto perfette con una gamma di filtri creativi ed effetti da sperimentare ovunque e in qualsiasi momento.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Honor 10X Lite arriva in Italia nell’unica variante da 4/128 GB al prezzo di 229.9€, in bundle con a scelta un prodotto tra Honor Mini Speaker oppure Band 5 o le cuffie Sport Bluetooth. Lo smartphone è disponibile all’acquisto tramite lo store online ufficiale, a questa pagina.

