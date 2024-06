HONOR ha annunciato la disponibilità in Italia degli attesi HONOR 200 e 200 Pro, svelati lo scorso 12 giugno a Parigi. Entrambi i modelli saranno acquistabili da oggi al prezzo di 649,00€ e 799,90€ rispettivamente, presso i principali negozi di elettronica. Con progressi straordinari nelle capacità fotografiche, nella qualità del display, nelle prestazioni e nell’esperienza utente, HONOR 200 e 200 Pro si propongono come nuovi punti di riferimento nel settore, offrendo un’esperienza senza precedenti.

Fotografia Professionale di Alto Livello

Il tratto distintivo della nuova serie HONOR è senza dubbio il comparto fotografico. Entrambi i modelli sono dotati del motore HONOR AI Portrait, potenziato dall’intelligenza artificiale e dalla competenza del rinomato studio Harcourt. La tripla fotocamera da 50MP per i ritratti integra l’algoritmo aggiornato HONOR RAW Domain, che permette di ottenere ritratti equilibrati attraverso una gestione ottimale della luce, preservando i dettagli anche in condizioni di scarsa luminosità.

Tecnologia HONOR al Servizio dell’Utente

HONOR, con la serie 200, rinnova il suo impegno per una tecnologia sempre più centrata sull’utente, garantita dalle certificazioni TÜV Rheinland Flicker Free Display e TÜV Rheinland Full Care Display. Per un comfort visivo prolungato, la serie HONOR 200 è dotata di Natural Tone 2.0, che ottimizza la temperatura del colore del display in base alla luce ambientale, e di un Display Notturno AI Circadiano, che utilizza l’intelligenza artificiale per regolare la luce blu e adattarsi al ciclo di sonno degli utenti. La serie supporta anche l’Adaptive Dimming, regolando la luminosità dello schermo in base alla luce esterna e all’uso delle applicazioni, garantendo così un’esperienza visiva più confortevole. Il Quad-curved Floating Display da 1,5K e una luminosità HDR di picco di 4000 nits assicurano una visibilità eccellente anche sotto la luce solare diretta.

Prestazioni di Alto Livello con Hardware Potenziato e MagicOS 8.0

La nuova serie vede un significativo miglioramento dell’hardware per garantire prestazioni sempre elevate. L’HONOR 200 Pro, ad esempio, è dotato di una potente batteria al silicio-carbonio da 5200mAh che consente fino a 61 ore di streaming musicale continuo con una singola carica. Per massimizzare la produttività, l’HONOR 200 Pro offre capacità di “supercarica” con HONOR SuperCharge via cavo da 100W e SuperCharge wireless da 66W, permettendo una ricarica completa in soli 41 minuti, ideale per chi è sempre in movimento. Entrambi i modelli sono equipaggiati con il nuovo MagicOS 8.0, che offre un’esperienza utente arricchita da una serie di funzionalità smart basate sull’IA. MagicOS 8.0 include anche caratteristiche avanzate come Magic Portal, Magic Capsule e Magic Ring, che semplificano le interazioni digitali dell’utente.

Prezzi e Disponibilità

HONOR 200 è disponibile nelle colorazioni Emerald Green e Black, in bundle con gli auricolari True Wireless HONOR CHOICE Earbuds. HONOR 200 Pro è disponibile nelle colorazioni Moonlight White e Black, anch’esso in bundle con gli auricolari True Wireless HONOR CHOICE Earbuds.

Prezzi di Listino

HONOR 200: 649,00€

HONOR 200 Pro: 799,00€

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!