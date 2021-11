Da oggi, 12 Novembre, potremo acquistare il nuovo HONOR 50 in Italia a partire dai negozi online fino alle catene di elettronica di consumo al prezzo di lancio di €599,90 su HiHonor, Amazon e presso i negozi dei principali operatori Tim, Vodafone e Wind 3.

Il nuovo Honor 50 è dotato dei servizi Google ( e quindi del Playstore ) ed è alimentato dal chipset Qualcomm 778G. Le colorazioni disponibili sono molto interessanti e super fashion come la Frost Crystal, che si ispira ai cristalli di neve e crea una finitura da sogno simile a quella dei diamanti; HONOR Code, un’innovativa versione di colore che incorpora il logo “HONOR” sulla cover posteriore, nonché un’elegante colorazione Emerald Green e l’intramontabile Midnight Black.

Incarnando un’estetica unica e premium che riflette le ultime tendenze in ambito design, HONOR 50 presenta una cornice ultrasottile sulla parte anteriore e bordi in vetro lucidato 2.5D su entrambi i lati del display, offrendo una superficie liscia per offrire agli utenti una maggiore esperienza visiva e al tatto.

Caratteristiche tecniche di HONOR 50

HONOR 50 è dotato di uno schermo OLED curvo a 75° da 6.57-pollici con risoluzione 2340×1080 e copre il 100% della gamma cromatica DCI-P3. Troviamo poi un refresh rate del display a 120Hz e una frequenza di campionamento del touchscreen di 300Hz. La frequenza di aggiornamento è dinamica e intelligente e permette agli utenti di regolarla in base alle azioni sullo schermo, contribuendo a risparmiare il consumo energetico.

HONOR 50 è dotato del chipset Qualcomm SnapdragonTM 778G 5G, che migliora le prestazioni di CPU e GPU del 45% e la potenza di elaborazione AI del 123% rispetto alla generazione precedente. Alimentato da GPU Turbo X, un’esclusiva tecnologia di accelerazione grafica, HONOR 50 offre prestazioni potenti anche durante i giochi più intensi.

Per quanto riguarda il comparto multimediale troviamo una fotocamera frontale da 32 MP con un angolo di visione di 90°. E’ poi dotato di una configurazione della fotocamera posteriore quad pro-grade, con una fotocamera principale da 108 MP, una fotocamera grandangolare da 8 MP, una fotocamera macro da 2 MP e una fotocamera di profondità da 2 MP, che consente agli utenti di scattare foto e video con estrema chiarezza e in bellissimi dettagli, anche di notte.

Rendendo omaggio alla classica fotocamera reflex a doppia lente, HONOR 50 adotta il design Dual Ring composto da due cerchi concentrici sul retro, che ricordano un paio di occhi, come se questo smartphone potesse aiutare concretamente gli utenti a vedere meglio il mondo che li circonda. Traendo ispirazione dai classici design degli anelli dei marchi di gioielli di lusso, il cerchio superiore con la fotocamera principale è lucidato con lo stesso anello di metallo classico e senza tempo sul bordo.

Potenziamento con capacità di ricarica rapida e processore veloce

HONOR 50 può facilmente supportare un’intera giornata di utilizzo ininterrotto grazie alla sua batteria da 4.300 mAh. Il dispositivo vanta la tecnologia HONOR SuperCharge da 66 W, che consente di caricare la batteria fino al 70% in soli 20 minuti utilizzando il caricabatterie incluso.

Offrendo un’esperienza fluida e conveniente, HONOR 50 è dotato della Magic UI 4.2 aggiornata, che offre una gamma creativa di funzionalità che consentono agli utenti di rimanere sempre connessi.

Creando un’esperienza UX personale, divertente e interattiva per gli utenti, HONOR 50 include anche una gamma di arte moderna personalizzabile che consente agli utenti di personalizzare il loro Always-on-Display (AOD).

Prezzo e disponibilità

Da oggi potremo acquistare il nuovo HONOR 50 in Italia a partire dai negozi online fino alle catene di elettronica di consumo al prezzo di lancio di €599,90 su HiHonor, Amazon e presso i negozi dei principali operatori Tim, Vodafone e Wind 3.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!