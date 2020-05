HONOR 9X Lite arriva in Italia a 199€ con HONOR Band 5 in omaggio

HONORufficializza il lancio di Honor 9X Lite anche per il mercato Italiano e sarà disoonibile al lancio al prezzo di 199€ con in omaggio una HONOr Band 5 per chi lo acquisterà entro il 31 Maggio.

Il nuovo HONOR 9X Lite un fascia medio con chipset Kirin 710 affiancato da 4GB di memoria RAM e sopratutto troviamo installati i servizi Google. Per quanto riguardail compartimento fotografico troviamo una doppia fotocamera: una principale da 48MP e una con obiettivo di profondità da 2MP. Il principale ha un’apertura f/1,8 e un sensore da ½ pollice per aumentare la risoluzione e la qualità della fotografia.

Consapevole dei limiti della fotografia notturna, il rivoluzionario AIS Super Night Mode 2.0 integra in modo intelligente immagini diverse per renderle chiare e realistiche in ambienti poco illuminati.

Uno dei cavalli di battaglia del nuovo Honor 9X lite è senza subbio la capiente batteria da 3.750 mAh che garantisce un giornata piena di autonomia anche sotto stress.

Specifiche tecniche Honor 9X Lite

Display HONOR FullView da 6,5 pollici con il 91% di rapporto schermo/corpo

4GB+128GB

Batteria di lunga durata da 3.750mAh

Hisilicon Kirin 710 Chipset con EMUI 9.0

Display Comfort Oculare Certificato TÜV Rheinland

Corpo in vetro 2.5D 160,4 x 76,6 x 8,0 mm

Peso: 188g

Disponibile nelle colorazioni Emerald Green Midnight Black

Honor 9X Lite – prezzo e disponibilità

HONOR 9X Lite è disponibile su hihonor.com al prezzo di €199,90 in bundle con l’iconica sport band HONOR Band 5 fino al 31 maggio.