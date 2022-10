Gli HONOR Days hanno ufficialmente inizio: dieci giorni di offerte e promozioni

imperdibili create in occasione del compleanno di HONOR che festeggia, proprio in questo periodo, il suo secondo anno da brand indipendente.

Sconti e offerte vantaggiose su tutta la line-up: dagli smartphone più recenti ai laptop più performanti, il tutto con diversi bundle esclusivi pensati proprio per queste giornate.

Scopri di seguito le offerte presenti sull’e-commerce Hihonor.com.

HONOR 70 8+128G – al prezzo speciale di €549,90 con in bundle con HONOR GS3 fino al 23/10/2022 a questo link.

HONOR 70 8+256G – al prezzo speciale di €599,90 con in bundle con HONOR GS3 fino al 23/10/2022 a questo link.

HONOR 70 è l’ultimo gioiello della serie N di HONOR, un device che vanta una tecnologia all’avanguardia per offrire nuovi punti di riferimento e innovazioni nel settore del design, della fotografia e della videografia degli smartphone. HONOR 70 è dotato di un’eccezionale doppia fotocamere principale con una fotocamera principale da 54MP IMX800 Super Sensing con un sensore IMX800 da 1/1,49 pollici, fiore all’occhiello del settore, e una fotocamera principale da 50MP Ultra-Wide & Macro che offre una qualità d’immagine eccezionale con prestazioni migliorate in condizioni di scarsa illuminazione e una maggiore sensibilità alla luce per immagini più chiare e ricche. Dotato di una speciale tecnologia di tracking automatico della persona, HONOR 70 introduce la prima funzione in assoluto della modalità Solo Cut, che consente ai creatori appassionati di produrre vlog ricchi di ritratti che mettono in risalto una persona specifica in video di

gruppo. Fondendo estetica e tecnologia, HONOR 70 è dotato di uno schermo simmetrico Super Dual-Curved Screen per una presa incredibilmente comoda e bilanciata.

HONOR 70 è dotato di un display curvo da 6,67 pollici OLED 58 o , che offre una visione senza precedenti. Lo schermo supporta 1,07 miliardi di colori, 100% DCI-P3 e HDR10+, offrendo agli utenti colori vividi e dettagli nitidi e un’esperienza di intrattenimento coinvolgente durante la visione dei contenuti. Dotato del potente SoC Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G 6nm e supportato dalle innovazioni tecnologiche pionieristiche di HONOR, GPU Turbo X e OS Turbo X, l’HONOR 70 offre prestazioni eccezionali e una maggiore potenza progettata per comunicazioni, giochi e altro ancora. Con un’ampia gamma di nuove caratteristiche e funzionalità, tra cui una batteria ultra-large da 4800 mAh con tecnologia HONOR SuperCharge da 66 W e l’ultima HONOR Magic UI 6.1 basata su Android 12, HONOR 70 garantisce un’esperienza smartphone indimenticabile agli utenti di tutto il mondo.

HONOR MAGIC4 PRO – al prezzo speciale di €949,90 con in bundle con HONOR Earbuds 2 Lite fino al 23/10/2022 a questo link.

Dotato della più recente piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e supportato da tecnologie di base tra cui GPU Turbo X e OS Turbo X che massimizzano la capacità del chipset, HONOR Magic4 Pro offre una performance di utilizzo eccezionale, senza pari. Ispirato alla bellezza e all’estetica della simmetria, HONOR Magic4 Pro presenta un design simmetrico, compreso il ritorno dell’esclusivo layout circolare a tripla fotocamera di HONOR, noto anche come “The Eye of the Muse”. Dotato di un display LTPO Quad-Curved Display da 6,81 pollici e di cornici ultra-sottili su entrambi i lati, HONOR Magic4 Pro offre agli utenti un’esperienza coinvolgente nella visualizzazione, nel gioco e nella lettura. Offrendo una rivoluzione nella tecnologia dello schermo, la modulazione di larghezza di impulso (PWM) di 1920Hz di HONOR Magic4 Pro è la più alta mai raggiunta in uno schermo LTPO. HONOR Magic4 Pro fa un enorme balzo in avanti nella fotografia e nella videografia, confezionando un’eccezionale combinazione di tripla fotocamera alimentata dalla fotografia computazionale ultra-fusion per produrre immagini ad alta definizione con una chiarezza sorprendente, ogni volta. Dotata di Magic-Log Movie Master, HONOR Magic4 Pro offre una videografia di livello cinematografico e un’esperienza di ripresa superiore rispetto ai competitors, consentendo ai creatori ancora alle prime armi di portare colori e atmosfere in stile Hollywood ai loro contenuti. Con un’ampia gamma di nuove e avvincenti caratteristiche e funzionalità, tra cui una Wired e Wireless HONOR SuperCharge da 100W, HONOR Magic UI 6.0 e caratteristiche pionieristiche di privacy e sicurezza, HONOR Magic4 Pro garantisce un’esperienza indimenticabile con lo smartphone agli utenti di tutto il mondo.

HONOR Magic4 Lite 4G – al prezzo speciale di €249,90 invece che €299,90 al 23/10/2022 a questo link.

– al prezzo speciale di €249,90 invece che €299,90 al 23/10/2022 a questo link. HONOR Magic4 Lite 5G – al prezzo speciale di €299,90 invece che €349,90 al 23/10/2022 a questo link.

HONOR Magic4 Lite porta agli utenti una serie di caratteristiche innovative di punta, un’esperienza eccezionale e una qualità straordinaria, il tutto a un prezzo accessibile. HONOR Magic4 Lite è dotato di una batteria di lunga durata da 4800mAh supportata dall’innovativa tecnologia di ricarica rapida di punta di HONOR, 66W

HONOR SuperCharge, assicurando agli utenti di poter ricaricare il dispositivo del 48% da piatto in soli 15 minuti e dell’80% in soli 30 minuti. Gli utenti possono godere di un’esperienza smartphone più veloce ed efficiente con la tecnologia originale di HONOR. Sostenuto dalle principali soluzioni tecniche innovative di HONOR, l’HONOR

Magic4 Lite è stato progettato con cornici super-sottili di livello flagship 1.05mm, il 40% più stretto della maggior parte degli smartphone della stessa categoria.

HONOR Magic4 Lite offre un eccezionale rapporto schermo-corpo del 94% , offrendo un’esperienza di intrattenimento davvero coinvolgente per i film, il gioco e la navigazione web ottimizzata. L’HONOR Magic4 Lite è alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm® Snapdragon 680, che offre prestazioni superiori pur conservando l’energia per gli utenti. Con HONOR RAM Turbo Technology (8GB+2GB) , HONOR Magic4 Lite può aprire simultaneamente più applicazioni senza compromettere l’efficienza, garantendo un’esperienza utente eccezionalmente fluida non importa il compito da svolgere.

HONOR X7 5G – al prezzo speciale di €189,90 invece che €209,90 fino al 23/10/2022 a questo link.

HONOR X7 offre agli utenti straordinarie prestazioni della batteria per una connettività di lunga durata, un display coinvolgente e una serie di innovative soluzioni tecnologiche HONOR, il tutto ad un prezzo accessibile.



Dotato di una grande batteria da 5000mAh per la produttività di tutto il giorno, HONOR X7 si guadagna il suo posto in cima alla classifica grazie alla durata della batteria eccezionale, dando agli utenti la libertà di godere fino a 49 ore di telefonata con una singola carica. Supportato da 22.5W HONOR Wired SuperCharge, gli utenti possono anche alimentare il loro dispositivo per supportare tre ore di riproduzione video online in soli 10 minuti. Progettato con un HONOR FullView Display da 6.74 pollici, HONOR X7 offre un’esperienza di intrattenimento coinvolgente, offrendo un’esperienza visiva realistica, ideale per guardare film, sfogliare foto o giocare. Portando agli utenti un’esperienza multimediale e di gioco ottimizzata, HONOR X7 è alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 680, un processore avanzato a 6nm supportato dalla GPU Qualcomm Adreno che è stata progettata per offrire prestazioni superiori pur conservando l’energia. Migliorando ulteriormente le prestazioni, l’HONOR X7 vanta l’innovativa HONOR RAM Turbo Technology, che permette di mantenere più app in background per un’esperienza di gioco senza interruzioni.

HONOR MAGICBOOK 16 – al prezzo speciale di €799,90 invece che €999,90 a questo link.

Dotato di un display IPS HONOR FullView da 16,1 pollici, un processore AMD Ryzen 5 5600H e aggiornamenti leader del settore, HONOR MagicBook 16, con un peso di soli 1,84 kg, è stato progettato per offrire una produttività senza pari ai giovani consumatori di tutto il mondo. Con un’ampia gamma di colori 100% sRGB e una luminosità di 300nits, HONOR MagicBook 16 offre una migliore qualità dei colori e una vivida chiarezza per l’editing di grafica e immagini all’avanguardia. Perfetto per coloro che trascorrono lunghe ore davanti allo schermo, HONOR MagicBook 16 è dotato della certificazione TÜV Low Blue Light, che riduce al minimo le emissioni di luce blu per garantire una maggiore protezione degli occhi e un’esperienza visiva confortevole.

Equipaggiato con l’architettura Zen 3, questo device offre prestazioni della CPU leader nel settore con una frequenza turbo che arriva fino a 4.2GHz. HONOR MagicBook 16 è dotato di 512GB di storage e 16GB di RAM a doppio canale, e di un sistema di raffreddamento intelligente con tripli tubi di calore da 2 mm, doppia ventola da 75 mm e sensori di temperatura ad alta precisione, dissipando rapidamente il calore dal processore. Inoltre, il dispositivo supporta la collaborazione multischermo, consentendo agli utenti di fare multi-task tra diversi dispositivi, e integra il riconoscimento delle impronte digitali nel pulsante di accensione.

HONOR MAGICBOOK 15 – al prezzo speciale di €499,90 invece che €799,90 a questo link.

HONOR MAGICBOOK 14 – al prezzo speciale di €549,90 invece che €749,90 a questo link.

Vantando il nuovo processore AMD Ryzen TM 5 5500 U con una frequenza massima della CPU di 4.3GHz, la grafica integrata AMD Radeon TM , la serie HONOR MagicBook offre una prestazione eccezionale quando si tratta di elaborare la grafica e gestire compiti complessi, supportando il gioco, la realizzazione di film o il rendering 3D con facilità. Oltre al processore ad alte prestazioni, la serie HONOR MagicBook è dotata di 16GB di memoria 3200MHz a doppio canale, migliorando la velocità di trasmissione fino al 50% rispetto alla memoria a singolo canale. Dotato di una massiccia batteria da 56Wh, la serie HONOR MagicBook fornisce fino a 11 ore di riproduzione video 1080p locale o 10 ore di navigazione su una pagina web con una singola carica completa. Il dispositivo è dotato di un caricatore veloce da 65Wh, che alimenta la batteria da zero al 65% in un’ora , aiutando gli utenti a studiare in movimento con facilità. Grazie allo stupefacente Eye Comfort HONOR FullView Display da 14 pollici, alla gamma di colori sRGB al 100%, alla luminosità di 300 nit e al rapporto schermo/corpo dell’84%, la serie HONOR MagicBook offre una qualità d’immagine superiore e immagini fedeli alla realtà per aiutare gli utenti a catturare ogni dettaglio sullo schermo.

Vantando potenti caratteristiche tutte racchiuse in un corpo elegante e in alluminio, la serie HONOR MagicBook è estremamente leggero. A completamento del design unico e moderno, la nuova serie HONOR MagicBook è disponibile in Mystic Silver e Space Gray.

HONOR Magicbook X14 – al prezzo speciale di €489,90 invece che € 749,90 fino al 23/10/2022 a questo link.

Dotato di processori Intel Core di decima generazione, questo nuovo PC offre prestazioni aggiornate in un corpo in alluminio premium e sottile. Dotato di una batteria performante da 56Wh, una memoria ad alta velocità a doppio canale, un design a doppia antenna 2X2 MIMO e una ventola di raffreddamento sovradimensionata, HONOR MagicBook X 14 offre prestazioni superbe e un’esperienza utente senza interruzioni per permettere agli utenti di passare dal lavoro al gioco in modo fluido.

Perfetto per coloro che trascorrono lunghe ore davanti a uno schermo, HONOR MagicBook X 14 è dotato di certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light Certification e TÜV Rheinland Flicker-free Certification, garantendo una maggiore protezione degli occhi e un’esperienza visiva confortevole durante lo studio, il lavoro o la visione di programmi televisivi. HONOR MagicBook X 14 vanta un design a doppia antenna 2X2 MIMO, raggiungendo una larghezza di banda di 160MHz, e consentendo una velocità di trasferimento wireless fino a 1733Mbps. Fornendo agli utenti download più veloci e fluidi e un accesso rapido e facile a una rete stabile per lo smart-working, gli utenti possono studiare, guardare film o godersi l’intrattenimento online con facilità, ovunque essi siano.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!