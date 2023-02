HONOR Magic Vs è l’ultimo concentrato tecnologico di HONOR ed il primo pieghevole dell’azienda a venir presentato sui mercati internazionali.

Honor Magic VS utilizza una tecnologia pieghevole all’avanguardia con una forte attenzione al design e alla progettazione delle cerniere, risolvendo i molteplici problemi associati agli smartphone pieghevoli. HONOR ha investito molto in ricerca e sviluppo, trasformando la tecnologia della cerniera a goccia d’acqua, una tecnologia comunemente utilizzata dagli smartphone pieghevoli sul mercato, in un nuovo punto di riferimento per il mercato degli smartphone pieghevoli con la sua cerniera senza ingranaggi super leggera e con la tecnologia di lavorazione a fusione in un unico pezzo, che debutta nel modello HONOR Magic Vs.

HONOR ha rivoluzionato la tecnologia della cerniera pieghevole con un fattore di forma migliorato grazie alla sua dedizione alla ricerca e allo sviluppo. Tradizionalmente, per consentire la rotazione dello schermo si utilizzano ingranaggi che però rendono il dispositivo più pesante e spesso.

Realizzata con la prima tecnologia di fusione in un unico pezzo del settore, la cerniera super leggera senza ingranaggi di HONOR Magic Vs riduce drasticamente il numero di componenti della struttura di supporto utilizzati nella cerniera da 92 a 4 1 , offrendo una cerniera leggera e garantendo al contempo una rotazione adeguata. La cerniera di HONOR Magic Vs si piega con eleganza e vanta un design privo di fessure, risolvendo un altro punto dolente che altri smartphone pieghevoli concorrenti sul mercato non hanno ancora risolto. Non mostrando alcuna fessura quando il dispositivo è piegato, il design non solo conferisce al dispositivo un aspetto premium, ma lo rende anche più sottile. HONOR ha sfruttato al massimo lo spazio extra offerto dalla cerniera più piccola e ha dotato HONOR Magic Vs di batterie da 5.000mAh , la capacità più elevata mai vista su uno smartphone pieghevole.

Uno dei motivi per cui HONOR Magic Vs è così leggero è la cerniera sapientemente progettata, realizzata con uno speciale materiale polimerico di grado aerospaziale, più leggero del 62% rispetto ai metalli comunemente utilizzati. L’uso di questo materiale ultraleggero, comunemente utilizzato per le condutture sottomarine e le navicelle spaziali, testimonia l’impegno di HONOR per la qualità. La cerniera utilizza un numero molto inferiore di componenti rispetto al suo predecessore, solo 4 contro i 92 della controparte HONOR Magic V, riducendo ulteriormente il peso del dispositivo. Grazie a questa importante innovazione, HONOR elimina 88 componenti dal complesso design tradizionale della cerniera utilizzato da altri smartphone pieghevoli, rendendo HONOR Magic Vs eccezionalmente sottile e leggero.

Aggiungendo un altro livello di innovazione nel design per ridurre il peso del dispositivo, HONOR utilizza una lega di magnesio di terre rare, più leggera del 34% rispetto alla lega di alluminio utilizzata dalla maggior parte degli smartphone pieghevoli presenti oggi sul mercato, per la cornice dello schermo esterno, al fine di ottenere il peso ideale di HONOR Magic Vs. HONOR Magic Vs misura solo 12,9mm di spessore quando è piegato e pesa solo 267g . Durata di utilizzo potenziata Mantenere un ciclo di vita duraturo rimane un aspetto importante per gli schermi pieghevoli. I produttori di smartphone hanno investito sempre di più in ricerca e sviluppo, ma i problemi legati alla vulnerabilità della cerniera, le bolle, i graffi sullo schermo, ecc. continuano a persistere. Nonostante sia estremamente leggero, HONOR garantisce una lunga vita del prodotto. La rivoluzionaria tecnologia super leggera senza ingranaggi di HONOR Magic Vs è stata sviluppata per mesi dal team di ricerca e sviluppo HONOR.

HONOR ha deciso di utilizzare un materiale polimerico di grado aerospaziale per garantire la funzionalità e la resistenza della cerniera. Presentando un punto di fusione elevato, il materiale polimerico di grado aerospaziale ha requisiti di lavorazione elevati. Per risolvere questo problema, HONOR ha riprogettato lo stampo e ha utilizzato attrezzature aggiornate, come il sistema a canale caldo e il sistema di raffreddamento. 3 Dati dei laboratory di Honor confrontati con Honor Magic V. Le dimensioni del prodotto possono variare a seconda della configurazione, del processo di produzione e dei metodi di misurazione. I dettagli delle specifiche sono solo di riferimento. 5 Dati dei laboratori HONOR. L

HONOR ha inoltre raddoppiato i processi di post-trattamento per garantire la levigatezza del materiale. Per dare alla cerniera una struttura solida e sicura, i suoi componenti sono stati assemblati con precisione micrometrica. Grazie al design senza ingranaggi, ogni parte della cerniera sostiene il carico in modo uguale e uniforme mentre il dispositivo viene piegato e dispiegato, riducendo al minimo la possibilità che i componenti si allentino durante l’uso.

HONOR Magic Vs ha superato il test del TÜV Rheinland per resistere a oltre 400.000 pieghe, che equivalgono a più di dieci anni di utilizzo con 100 pieghe al giorno. Grazie alla sua eccezionale durata, HONOR Magic Vs è un’opzione interessante per gli utenti di tutto il mondo che cercano un dispositivo pieghevole affidabile e potente.

Non resta quindi che attendere HONOR Magic VS per scoprire nel dettaglio tutti i segreti dietro il foldable di HONOR.

