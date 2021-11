HONOR scende letteralmente in strada con l’avvio di una nuova campagna promozionale che accompagnerà gli abitanti di Milano fino al periodo Natalizio; Befana inclusa.

A partire dal 16 novembre 2021 illuminerà Milano con la nuova campagna di comunicazione outdoor: un progetto volto a farsi portavoce della nuova strategia di posizionamento del marchio, attraverso la presentazione di un key visual di HONOR 50, il nuovissimo smartphone flagship connubio perfetto tra design mozzafiato e tecnologia all’avanguardia.

Anya Nikoloska Zelenkov – Marketing & Communication Director HONOR Italia ha commentato:

“La campagna è il segno tangibile della promessa della nostra nuova strategia di posizionamento. Siamo pronti a rivolgerci con fierezza ai consumatori, consapevoli di poterli rappresentare al meglio con uno smartphone dalla tecnologia all’avanguardia e dal design incredibile. Grazie alle loro posizioni strategiche, queste affissioni ci permetteranno di trasmettere anche al grande pubblico le nostre innovazioni e la nostra nuova identità e non lo faremo solo a Milano, ma anche in tutto il resto del paese durante il 2022”.

Il filo conduttore del progetto è quello di rappresentare al meglio le diverse sfumature del design di HONOR 50: in un’era in cui gli smartphone sono diventati sempre più omologati e omogenei, HONOR ha deciso di portare alla luce un device dal design eccezionale, ispirato alla storica e iconica fotocamera Reflex a doppia lente e all’eleganza dei gioielli di lusso.

Le immagini scelti per la campagna cono uniche nella loro semplicità, vuole rivolgersi ai consumatori mostrando i 4 stili diversi del telefono: la colorazione Crystal Frost per chi aspira alla raffinatezza, Honor Code per gli amanti della moda e dell’avanguardia, Midnight Black per i minimal senza tempo e, infine, Emerald Green per chi sa osare, ma senza dimenticare lo stile e l’eleganza.

Una campagna che sposa perfettamente le ambizioni del nuovo claim del brand “Go Beyond”, una nuova filosofia che si pone l’obiettivo di accogliere le sfide del mercato tendendo sempre verso le innovazioni del futuro.

Le affissioni saranno visibili per tutto il periodo natalizio dal 16 Novembre al 30 gennaio tra le vie più importanti e centrali di Milano, una posizione strategica scelta appositamente da HONOR per comunicare in modo pervasivo la sua nuova brand identity.

