Con un evento che si è appena concluso HONOR ha presentato i suoi nuovi tre top di gamma: Honor Magic3, Honor Magic3 Pro e Honor Magic3 Pro+.

Si tratta di tre smartphone estremamente interessanti, tutti con ottime specifiche tecniche e che strizzano l’occhio al comparto fotografico.

I nuovi dispositivi della serie Magic 3 di Honor sono stati ufficializzati per il mercato Cinese ma molto presto li vedremo anche da noi in Italia.

Honor ha voluto puntare molto sul design all’avanguardia e sulle fotocamere della nuova serie Magic 3, segnando anche un chiaro distacco con HUAWEI. HONOR è quindi pronto a tornare nel mercato globale con tre smartphone che hanno grinta da vendere. Vediamo insieme nel dettaglio i nuovi Honor Magic 3, Magic 3 Pro e Magic 3 Pro +.

Serie Honor Magic 3 Series: Le specifiche tecniche

Honor Magic3 Honor Magic3 Pro Honor Magic3 Pro+ Dimensioni e peso 162,8 x 74,9 x 9,5 mm – 202g (Pelle Vegana)

162,8 x 74,9 x 8,99 mm – 203g (Vetro) 162,8 x 74,9 x 9,5 mm – 212g (Pelle Vegana)

162,8 x 74,9 x 8,99 mm – 213g (Vetro) 162,8 x 74,9 x 9,94 mm – 236g Display 6,67″ OLED, 2772 x 1344 pixel, 120Hz

Supercurved 89°

10bit

HDR10+ 6,67″ OLED, 2772 x 1344 pixel, 120Hz

Supercurved 89°

10bit

HDR10+ 6,67″ OLED, 2772 x 1344 pixel, 120Hz

Supercurved 89°

10bit

HDR10+ Processore Qualcomm Snapdragon 888 Plus Qualcomm Snapdragon 888 Plus Qualcomm Snapdragon 888 Plus RAM e memoria interna 8GB di RAM

128GB/256GB di memoria interna 8GB/12GB di RAM

256GB/512GB di memoria interna 12GB di RAM

512GB di memoria interna Fotocamere posteriori Fotocamera principale 50MPf/1.9, Sensore 1/1,56″ CMOS, Autofocus Full Pixel 2×2 Obiettivo On-ChipFotocamera monocromatica 64MPf/1.8Fotocamera ultragrandangolare 13MPf/2.2, FOV 120°,Sensore 1/3,1″ Fotocamera principale 50MPf/1.9, Sensore 1/1,56″ CMOS, Autofocus Full Pixel 2×2 Obiettivo On-ChipFotocamera monocromatica 64MPf/1.8Fotocamera ultragrandangolare 13MPf/2.2, FOV 120°,Sensore 1/3,1″Fotocamera teleobiettivo 64MPf/3.5,Zoom ottico 3,5x,Zoom ibrido 10x,Zoom digitale 100x, Sensore 1/2″, Stabilizzazione Ottica (OIS) Fotocamera principale 50MPf/1.9, Sensore 1/1,28″, Large Pixel 2,44μm 4-in-1,Stabilizzazione Ottica (OIS)Fotocamera monocromatica 64MPf/1.8Fotocamera ultragrandangolare 64MPf/2.4, FOV 126°Fotocamera teleobiettivo 64MPf/3.5,Zoom ottico 3,5x, Zoom digitale 100x,Sensore 1/2″, Stabilizzazione Ottica (OIS) Fotocamere anteriori 13MP f/2.4, FOV 100° 13MP f/2.4, FOV 100°

3D ToF 13MP f/2.4, FOV 100°

3D ToF Batteria e ricarica 4600mAh

66W con filo

50W wireless 4600mAh

66W con filo

50W wireless

Ricarica wireless inversa 4600mAh

66W con filo

50W wireless

Ricarica wireless inversa Sistema operativo Android 11

Magic UI 5.0 Android 11

Magic UI 5.0 Android 11

Magic UI 5.0 Altro Wi-Fi 6, NFC, IMAX Enhanced, USB Tipo-C,10-bit Log e Cinematic 3D LUT Wi-Fi 6, NFC, IMAX Enhanced, USB Tipo-C,10-bit Log e Cinematic 3D LUT,Modalità Super Night AIS (video) Wi-Fi 6, NFC, IMAX Enhanced, USB Tipo-C,10-bit Log e Cinematic 3D LUT,Modalità Super Night AIS (video)

Tutti e tre i nuovi smartphone della serie Magic 3 montano un pannello da 6,67″di tipo OLEDc on risoluzione FHD+ e refresh rate di 120Hz, per un rapporto scocca-schermo del 94,82% e con supporto 10 bit nativo e certificato HDR10+. Il design presenta bordi molto curvi (quasi a 90°) e cornici molto sottili. Il modello Pro+ ha poi una rifinitura in NanoCeramic sulla parte posteriore e frontalmente è protetto da quello che Honor ha battezzato Super Curved Nano Crystal Shield.

Vi sarete però accorti che la vera novità estetica è la parte posteriore con la nuova forma del modulo fotografico. Honor lo ha chiamato The Eye of Muse ed è il nome che indica il modulo fotografico racchiuso in un modulo concavo. Sul Pro Plus troviamo poi un design esagonale per riconoscerlo ispirato alla struttura degli otturatori delle macchine fotografiche.

Nel modulo troviamo unmodulo principale Sony IMX 766 da 50 MPaffiancato da un sensore monocromatico da 64 MP e un altro ultra-grandangolare da 13 MP.

Sul modello Honor Magic 3 Pro troviamo anche un sensore teleobiettivo da 64 MP con zoom ottico 3,5x e zoom digitale fino a 100x che è invece assente su Magic 3.

Gli smartphone della serie Honor Magic3 sono i primi in assoluto a ricevere la certificazione IMAX Enhanced. La serie Magic3 può catturare contenuti 4K HDR e dispone di tre microfoni omnidirezionali per una cattura audio chiara.

Sarà possibile registrare video nel formato Magic log ed è possibile applicare una correzione chiamata 3D LUT (Look Up Table) per risultati dei filmati di livello “cinematografico”.

Sono certificati contro l’ingresso di acqua e polvere secondo lo standard IP68 ( il modello Magic 3 è certificato IP54 ) e, nello specifico, Honor Magic3 Pro+ è protetto da quello che l’azienda chiama Super Curved Nano Crystal Shield mentre il retro è realizzato in Nano Ceramic.

Sotto la scocca troviamo per tutti e tre il potentissimo chipset Qualcomm Snapdragon 888 Plus d’ultima generazione mentre l’autonomia è affidata ad una batteria da 4.600 mAh con ricarica rapida cablata da 66 W e wireless da 50 W. Sul chipset Snap888+ 5G è stato introdotto per la prima volta la funzione OS Turbo X per migliorare prestazioni, fluidità e multitasking.

Ottimizzazioni anche sul lato Gaming dove troviamo un accelerazione grafica GPU Turbo X, che permette anche di ottimizzare i consumi. Se temete per le alte temperature allora sappiate che HONOR ha pensato ad un sistema di dissipazione con Superconductive Hexagonal Graphene, mentre con la funzione LINK Turbo X WiFi e rete cellulare lavorano insieme per una velocità di download potenzialmente fino a 1,6 Gbps.

Per quanto riguarda la RAM e la memoria interna troviamo i tagli da 8/12 GB di RAM e 256/512 GB di spazio di archiviazione.

Lato software, il sistema operativo in dotazione è ovviamente sempre Android nella versione 11 con Magic UI 5 e segnaliamo che sono presenti i servizi GMS – Google Mobile Services.



Prezzi e disponibilità

La nuova serie Honor Magic 3 è attualmente disponibile per il mercato Cinese ma presto dovrebbe arrivare anche in Europa.

Magic 3 è disponibile nelle colorazioni tradizionali Nero e Bianco e nelle colorazioni Golden Hour e Blue Hour (entrambi inpelle sintetica).

Honor Magic3 Pro è disponibile in Golden Hour, Black e White, mentre l’Honor Magic3 Pro+ è disponibile in Ceramic Black e Ceramic White.

I prezzi della nuova linea Magic 3 di Honor sono:

Honor Magic3 8GB/128GB – 899,00 euro

Honor Magic3 Pro 8GB/256GB – 1099 euro

Honor Magic3 Pro+ 12GB/512GB –1499 euro

