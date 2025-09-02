HONOR ha ufficialmente lanciato oggi sul mercato italiano il suo nuovo smartphone pieghevole Magic V5, un dispositivo che ambisce a stabilire nuovi benchmark nel competitivo segmento dei foldable. Dopo la presentazione europea avvenuta a Londra alla fine di agosto, il dispositivo approda finalmente nei canali di vendita italiani con una proposta che punta tutto sull’innovazione del design e sull’integrazione dell’intelligenza artificiale.

Il Magic V5 si distingue immediatamente per una caratteristica che potrebbe fare la differenza nel mercato dei pieghevoli: lo spessore di soli 8,8mm che, secondo HONOR, lo colloca tra gli smartphone foldable più sottili al mondo. Un risultato ingegneristico notevole, considerando che i dispositivi pieghevoli devono integrare meccanismi complessi, doppi display e batterie dimensionate per alimentare schermi di grandi dimensioni.

L’azienda cinese, che si posiziona come “leader a livello mondiale nell’ecosistema dei dispositivi AI”, ha lavorato su diversi aspetti per creare quello che definisce un’esperienza d’uso del foldable “senza pari”. Il dispositivo integra quello che HONOR descrive come un “design industriale leader a livello mondiale” con batterie “ultra-grandi” che dovrebbero garantire un’autonomia prolungata nonostante il profilo sottile.

Sul fronte fotografico, il Magic V5 monta un sistema di “fotocamere potenti” pensate per sfruttare le potenzialità uniche del form factor pieghevole, mentre le “funzionalità di produttività intelligenti” dovrebbero ottimizzare l’esperienza multitasking resa possibile dai display multipli.

Il dispositivo sarà disponibile in tre colorazioni: Ivory White, Black e Dawn Gold, opzioni che coprono tanto le preferenze classiche quanto quelle più ricercate. HONOR propone inoltre bundle completi che includono la HONOR Magic Pen per sfruttare appieno le potenzialità produttive del dispositivo e il HONOR Super Charger per ottimizzare i tempi di ricarica.

La strategia di distribuzione appare ben strutturata, con il Magic V5 che sarà disponibile attraverso honor.com, Amazon, i principali rivenditori di elettronica autorizzata e i principali operatori telefonici, garantendo così una copertura capillare del mercato.

Prezzi e disponibilità

HONOR Magic V5 è disponibile al prezzo di 1999,90 euro con una promozione di lancio che offre la possibilità di riscattare un coupon di 300 euro. Il dispositivo è acquistabile presso honor.com, Amazon, i principali rivenditori di elettronica autorizzata e i principali operatori telefonici.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare lo store online HONOR all’indirizzo: www.honor.com

