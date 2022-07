HONOR Magic4 Lite 5G è stato messo ul banco di prova di Dxomark ed ha superato brillantemente i severi test sulla batteria aggiudicandosi il merito della “Golden Label”.

Secondo il report del test – pubblicato a questo link – effettuato in uno scenario di utilizzo tipico e utilizzando le impostazioni predefinite del dispositivo, HONOR Magic4 Lite 5G ha dimostrato un’ottima gestione dell’inattività e un’eccellente autonomia.

Rispetto ad altri dispositivi del segmento Advanced (200 – 399 dollari), Honor Magic4 Lite 5G è risultato tra i migliori anche per quanto riguarda la ricarica rapida.

L’adattatore da viaggio da 66W ha caricato l’80% della batteria da 4800 mAh in soli 28 minuti e ha impiegato 43 minuti per una carica completa, molto più velocemente della media. Anche l’autonomia recuperata dopo una carica di 5 minuti è stata impressionante, con una media di oltre 9 ore. La carica è stata molto efficiente, tanto che il dispositivo si è classificato al secondo posto per efficienza nell’intero database.

Ricordiamo che tra le altre caratteristiche tecniche troviamo il chipset Qualcomm Snapdragon 680, che offre prestazioni superiori pur conservando l’energia per gli utenti. Con HONOR RAM Turbo Technology (8GB+2GB), HONOR Magic4 Lite può aprire simultaneamente più applicazioni senza compromettere l’efficienza, garantendo un’esperienza utente eccezionalmente fluida non importa il compito da svolgere.

Viene dichiarato in sintesi che le prestazioni della batteria di Honor Magic 4 Lite 5G sono state complessivamente eccellenti, dimostrando che si tratta di un dispositivo ben bilanciato con un’ottima autonomia, un’eccellente esperienza di ricarica ed efficienza.

La capacità della batteria

HONOR Magic4 Lite 5G è alimentato da una batteria ultra-potente da 4800mAh insieme alla tecnologia di risparmio energetico HONOR AI, offre una maggiore durata della batteria: 13,75 ore di navigazione sui social media o 16,8 ore di riproduzione di musica online.

Con la combinazione SuperCharge più all’avanguardia di HONOR per offrire una durata della batteria senza precedenti e una connettività per tutto il giorno. Il caricabatterie HONOR Superchargead alta velocità da 66W consente di caricare l’81% della capacità della batteria in 30 minuti. Qualunque sia il tuo lavoro e le tue abitudini, ti segue ovunque tu vada.

