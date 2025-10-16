HONOR lancia in Cina la serie HONOR Magic8 e inaugura la sua visione di smartphone “auto‑evolutivo”, capace di apprendere dalle abitudini e automatizzare attività quotidiane e professionali con l’agente intelligente YOYO, un imaging spinto dall’AI e un’architettura ad alte prestazioni pensata per gaming e produttività.

YOYO Agent e pulsante AI

YOYO Agent introduce automazioni contestuali in migliaia di scenari, eseguendo routine come organizzare screenshot sfocati o sintetizzare spese e inviarle al manager, riducendo passaggi manuali e tempi morti. Il nuovo pulsante AI rende l’assistente immediatamente accessibile: pressione lunga per la videochiamata YOYO che “interpreta” ciò che inquadri, doppio clic per scatto rapido, con ampia possibilità di personalizzazione one‑touch.

YOYO Memories costruisce una base di conoscenza personale sicura elaborando, con comprensione semantica, elementi come foto, chat e documenti, con protezione end‑to‑end. Il risultato è un assistente che ricorda il contesto e restituisce risposte e azioni più pertinenti, mantenendo i dati sotto controllo dell’utente.

Teleobiettivo notturno da 200 MP

Magic8 Pro introduce un teleobiettivo Ultra Night da 200 MP con sensore da 1/1,4″, apertura f/2.6 e stabilizzazione AI avanzata per scatti nitidi a lunga distanza anche senza treppiede. Con il modello di stabilizzazione adattiva, la serie raggiunge livelli di compensazione paragonati agli standard CIPA elevati, migliorando la precisione del rilevamento vibrazioni e la risposta dinamica in scene complesse.

Magic Color: color grading con l’AI

Il motore colore Magic Color sfrutta deep learning per estrarre 16,77 milioni di colori e armonizzare resa globale e regolazioni locali, con migrazione cromatica device‑cloud per anteprima fluida in tempo reale. È possibile ricreare look cinematografici, applicare toni professionali o generare template da immagini di riferimento da usare in fotocamera o tramite Magic Portal.

Su piattaforma Snapdragon 8 Elite Gen 5, la serie abilita super‑risoluzione AI e generazione di frame con pipeline eterogenea GPU‑NPU, trasformando flussi a bassa risoluzione/frame rate in esperienze ad alta definizione e alta fluidità. Nei titoli open‑world più esigenti, l’obiettivo è spingere verso 120 fps a 1080p a partire da 60 fps a 850p, con attenzione all’efficienza.

Autonomia e ricarica

Magic8 Pro integra una batteria ai silicati di carbonio di nuova generazione da 7.200 mAh, gestita da tre chip energetici HONOR E2 per ottimizzare tensione, temperature e longevità. La ricarica HONOR SuperCharge è cablata a 120 W e wireless a 80 W, combinando autonomia di giornata piena e ripristini rapidi.

La serie adotta MagicOS 10 con filosofia visiva traslucida, regolazione dinamica dei colori e personalizzazione della trasparenza per migliorare leggibilità e comfort. L’ecosistema aperto punta alla continuità tra Android, HarmonyOS, iOS e Windows, con condivisione file, sincronizzazione attività e passaggi fluidi tra dispositivi.

Robustezza certificata

La durabilità è rafforzata da standard SGS per resistenza alle cadute di ordine superiore e protezioni IP68/69/69K, per affrontare ambienti impegnativi senza ricorrere a cover rugged dedicate. Un pacchetto pensato per un flagship che punta su affidabilità oltre le specifiche. Ancora nessuna informazioni per il debutto in Italia.

