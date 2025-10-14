HONOR presenta HONOR 400 Smart, nuovo modello della serie 400 pensato per massimizzare valore e usabilità quotidiana con autonomia estesa, costruzione rinforzata e un set di funzioni AI integrate nel sistema MagicOS 9.0 su base Android 15, inclusi Magic Capsule, Magic Portal, Circle to Search e Google Gemini Assistant, oltre a strumenti di editing fotografico potenziati dall’intelligenza artificiale come AI Outpainting, AI Upscale e AI Cutout. Il telefono adotta una batteria a doppia cella da 6500 mAh, certificazioni antiurto e resistenza agli schizzi, fotocamera principale da 108 MP e un AI Button fisico per attivare azioni istantanee o funzioni avanzate con pressione prolungata.​

Resistenza e usabilità

La scocca è certificata per cadute fino a 1,8 metri con protezioni sugli angoli, mentre la resistenza IP54 difende da polvere e schizzi nelle attività quotidiane indoor e outdoor, incluse condizioni impreviste come pioggia leggera o superfici bagnate. Il touch resta reattivo anche con mani bagnate grazie al miglioramento di sensibilità su display, utile durante sport, cucina o spostamenti sotto la pioggia.​

La batteria da 6500 mAh in configurazione dual-cell privilegia velocità di ricarica, sicurezza strutturale e durata nel tempo, con obiettivo di coprire agevolmente giornate intense e mantenere performance stabili in un ampio range termico, da -20 °C a +55 °C. La ricarica HONOR SuperCharge a 35 W riduce le soste alla presa e il reverse charging via cavo consente di alimentare accessori come cuffie o smartwatch, utile in mobilità e nelle trasferte.​

Scheda tecnica

Display: reattività migliorata con Wet-hand Touch Enhancement; ottimizzato per input con mani bagnate/unte​

Resistenza: SGS Premium Performance con protezione cadute fino a 1,8 m; IP54 contro polvere e schizzi​

Batteria: 6500 mAh dual-cell; HONOR SuperCharge 35 W; reverse charging via cavo; range operativo -20 °C / +55 °C​

Fotocamera: principale 108 MP; zoom 3x senza perdita; tre modalità ritratto; AI Eraser, Remove Reflection, Style; One-Click AI Editing​

Piattaforma: MagicOS 9.0 basato su Android 15; Magic Capsule, Magic Portal, Circle to Search, Google Gemini Assistant; AI Button click/long-press​

Memoria: RAM Turbo 8 GB + 8 GB virtuali (16 GB equivalenti); storage fino a 256 GB​

Colori: Desert Gold, Velvet Black​

Prezzi e promo: 229 euro listino; 8+256 GB a 199 euro con bundle promozionali; 6+128 GB a 179 euro fino al 31 ottobre su rivenditori e honor.com​

Pulsante AI dedicato

L’AI Button consente due livelli d’interazione: click singolo per accesso istantaneo ad app o azioni personalizzate, pressione lunga per funzioni intelligenti come traduzione, Circle to Search e creazione AI guidata, con tempi di esecuzione rapidi rispetto a flussi tradizionali via menu. Su MagicOS 9.0 arrivano inoltre i modelli Gemini 2.5 per compiti on-device/online e strumenti smart come Magic Portal e Magic Capsule per scorciatoie contestuali.​

Il sensore principale da 108 MP produce scatti dettagliati anche in notturna, con uno zoom 3x senza perdita di qualità pensato per ritratti e soggetti a media distanza, affiancato da tre modalità ritratto dedicate. In post-produzione, la suite AI integra HONOR AI Eraser, AI Remove Reflection e AI Style, oltre al One-Click AI Editing richiamabile direttamente dalla Galleria tramite AI Button.​

La tecnologia RAM Turbo combina 8 GB fisici con 8 GB virtuali per un totale equivalente di 16 GB, puntando a maggiore fluidità nel multitasking e nella gestione delle app in background durante la giornata. Lo storage arriva fino a 256 GB, sufficiente per librerie foto-video, download offline e giochi senza ricorrere subito a soluzioni cloud.​

Prezzi, versioni e promo

HONOR 400 Smart è proposto nelle colorazioni Desert Gold e Velvet Black a 229 euro di listino, con promo lancio fino al 31 ottobre sulla versione 8+256 GB a 199 euro in bundle con Earbuds X7 Lite e rispettivamente cover presso i principali rivenditori o caricatore su honor.com. La versione 6+128 GB è in promo a 179 euro presso i rivenditori autorizzati e su honor.com nello stesso periodo promozionale, con disponibilità a partire dal 14 ottobre.​

