Huawei è pronta alla celebrazione dedicato al primo anno di vita del proprio Huawei Store e per l’occasione troviamo tante offerte, sconti e anche una Limited Edition per festeggiare l’evento. Sarà infatti possibile vincere 50 paia di cuffie FreeBuds 4i oltre ad alcune Anniversary Box.

L’e-commerce Huawei è stato infatti lanciato nella primavera 2020 ed ha riscosso un buon successo anche grazie a spedizioni gratuite entro uno o due giorni lavorativi dall’acquisto con un servizio clienti a supporto degli utenti 7 giorni su 7. I clienti di Huawei Store, inoltre, hanno diritto al reso gratuito sugli acquisti entro 14 giorni.

Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia ha così commentato il compleanno di HUAWEI Store:

“Tra i valori che da sempre ci contraddistinguono c’è la customer centricity, una filosofia che riassume la volontà di fare scelte strategiche mantenendo le esigenze del consumatore come punto cardine e guida. E in un periodo in cui il ruolo della tecnologia è ancora più cruciale per rimanere connessi gli uni agli altri siamo lieti di celebrare un così importante traguardo con offerte esclusive per i clienti del nostro e-commerce”

365 giorni insieme: tantissimi regali e 9 giorni di offerte su HUAWEI Store

Per celebrare un anno dal lancio dell’e-commerce, Huawei mette in palio fantastici premi, tra cui 50 auricolari HUAWEI FreeBuds 4i, con un concorso dedicato. Per partecipare è sufficiente iscriversi alla newsletter Huawei oppure commentare questo thread su HUAWEI Community, il luogo virtuale di incontro di tutti i fan Huawei.

Tra i premi in palio anche una tra le Anniversary Box realizzare in edizione limitata per l’anniversario: la prima, pensata per gli amanti della musica e la seconda per gli amanti dello sport e contengono:

Smartphone HUAWEI Nova 5T, lo smartwatch HUAWEI WatchFit e gli auricolari FreeBuds 3i;

Smartwatch HUAWEI WATCH GT2 42mm Sport Night Black, la bilancia smart Body Scale e gli auricolari HUAWEI FreeLace Pro.

Le due limited edition sono anche disponibili per l’acquisto nella sezione dedicata, la prima al prezzo complessivo di 309,00 euro anziché 696,80 euro, la seconda al prezzo totale di 169,00 euro, invece di 406,80 euro.

Tutti coloro che acquisteranno uno tra i bundle proposti, riceveranno inclusi anche tre mesi di iscrizione a HUAWEI Video, inoltre, in occasione della ricorrenza, tutti i device acquistati sullo store fino al 14 aprile, riceveranno gratuitamente un’estensione di garanzia di sei mesi rispetto alla garanzia commerciale.

Nella sezione di Huawei Store dedicata all’anniversario – raggiungibile dal link https://consumer.huawei.com/it/offer/ – sono disponibili altre promozioni che permettono di avere uno sconto sull’acquisto dei device fino al 50% del valore commerciale del prodotto.

Permuta di device usati( HUAWEI e non solo )

Da oggi e fino al 14 aprile Huawei mette a disposizione con la permuta dei device usati un rimborso aggiuntivo, oltre il valore del prodotto che si intende restituire, fino a 200,00 euro.

Prima di ogni acquisto è possibile visualizzare il valore di permuta stimato per ogni device che si intende restituire nella sezione dedicata, sia esso Huawei o di altri brand. Una volta effettuato l’acquisto su Huawei Store, l’importo del rimborso, che può arrivare fino a un massimo di 833,00 euro, sarà accreditato sul conto corrente dell’utente e sarà subito disponibile per ogni utilizzo. Se, contestualmente alla permuta, si sceglie di acquistare un device Huawei sullo store online dell’azienda, sarà possibile ottenere fino a 200,00 euro aggiuntivi disponibili per l’acquisto di un qualunque device Huawei nuovo tramite il sito.

Anche alcuni partner Huawei hanno messo a disposizione degli utenti dei voucher per festeggiare il primo anno di vita di Huawei Store. In particolare HelBiz offre 30 minuti di corsa gratuita su uno dei famosissimi monopattini presenti nelle maggiori città italiane. AirSelfie, invece, mette a disposizione uno speciale sconto del 20% sull’acquisto del drone AirPix che permette di catturare foto aeree HD e video-selfie e condividerli istantaneamente sui social. Le applicazioni di HelBiz e AirSelfie sono entrambi disponibili per il download su HUAWEI AppGallery, l’app store proprietario dell’azienda, attivo in oltre 170 Paesi, oggi terzo più grande store di app al mondo, con oltre 120.000 app integrate con HMS Core e 384.4 miliardi di download raggiunti nel 2020.

HUAWEI MateBook D14 Intel disponibile per l’acquisto

Da oggi è possibile acquistare il laptop HUAWEI MateBook D14 Intel con il nuovo processore Intel Core i5-10210U di decima generazione che offre un significativo aumento delle prestazioni rispetto alla versione precedente.

HUAWEI MateBook D14 è disponibile nel classico e sobrio Space Grey al prezzo di 799,00 euro con in omaggio HUAWEI Bluetooth Mouse Swift fino al 15 aprile.

