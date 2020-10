Nella sua ultima conferenza HUAWEI annuncia l’arrivo della seconda generazione degli occhiali intelligenti da vista e da sole HUAWEI x GENTLE MONSTER Eyewear II, la cui idea si basa sulla fusione tra tecnologia e moda, attenti al design, al confort e con una nuova gamma di funzioni smart da provare.

Il design

HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II seguono la filosofia creativa di GENTLE MONSTER, presentando un design accattivante ed un’ampia game di occhiali da vista e da sole tra cui scegliere, in modo da rappresentare al meglio la personalità di chi li indossa.

Le tecnologie smart sono integrate in modo accurato all’interno degli occhiali che grazie alle sottilissime aste realizzate in plastic titanium ne diminuiscono il peso. Anche la cerniera tra le aste e il bordo della montatura è realizzata in titanium elastic per permettere una tenuta maggiore. Inoltre, la curvatura dell’auricolare è stata leggermente aumentata rispetto alla prima generazione, da 12° a 20°, per ottenere una migliore vestibilità.

Audio intelligente

La seconda generazione di occhiali smart è dotata di un altoparlante di maggiore ampiezza che offre una gamma sonora più ricca e un’esperienza audio più coinvolgente.

HUAWEI ha inoltre pensato alla privacy acustica, con un altoparlante semiaperto su ciascun lato delle astine, che trasmette il suono direttamente verso il canale auricolare, limitando al massimo la dispersione e consentendo di godere di un’esperienza audio stereo nel pieno rispetto della privacy.

I doppi microfoni installati sulle astine permettono una riduzione del rumore del fascio lineare, riducendo le interferenze ambientali durante le telefonate.

Infine la tecnologia del volume adattivo regola automaticamente il volume abbassandolo o alzandolo in base all’ambiente sonoro circostante in modo che l’utente possa sentire chiaramente riducendo al minimo l’impatto sulle persone che si trovano nelle vicinanze.

Interazioni smart

HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II presentano funzioni nuove e migliorate, rilevando in maniera intelligente lo stato di utilizzo e riconoscendo se in un preciso momento sono indossati o meno, salutando l’utente al primo utilizzo del giorno e facendo apparire un pannello di controllo che permette di visualizzare le impostazioni e il livello di batteria se n on sono stati indossati per qualche tempo.

I comandi HUAWEI Smart Gesture sono stati aggiornati: per associare gli occhiali ad altri dispositivi è sufficiente pizzicare delicatamente l’asta sinistra degli occhiali. Inoltre, con un doppio tocco dell’asta sinistra è possibile attivare lo Smart Voice Assistant. Le swiping gesture permettono di riprodurre il brano successivo o quello precedente o per regolare il volume, gli utenti devono solo far scorrere le dita sulle astine senza estrarre il telefono. La riproduzione musicale, ad esempio, si interrompe quando i sensori rilevano che l’utente si è tolto gli occhiali e riprende automaticamente se l’utente indossa di nuovo gli occhiali entro tre minuti.

Autonomia

HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II sembrano essere dotati di una potente batteria per consentire agli utenti di continuare a utilizzarli per ore, con una riproduzione musicale che dura fino a 5 ore ininterrotte con una singola carica e 42h di carica in stand by.

Gli occhiali intelligenti sono inoltre dotati di NFC e della nuova tecnologia di ricarica rapida wireless, che gli consente di essere pronti per l’uso sempre e ovunque.

Prezzo e disponibilità

HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II sono disponibili a partire da oggi presso Huawei Store ad un prezzo consigliato al pubblico di 299€.

Tutti coloro che acquisteranno gli occhiali sullo store HUAWEI riceveranno 6 mesi di Huawei Music.