Huawei presenta ufficialmente a livello globale la Pura 80 Series, una linea destinata a ridefinire la fotografia da smartphone grazie a innovazioni hardware e software che puntano su qualità d’immagine, prestazioni e design iconico.

I modelliPura 80 UltraePura 80 Pro, nella finituraGlazed Red, introducono un elegantedesign “Forward Symbol”ispirato ai motivi a raggiera tipici delle gioiellerie e dell’orologeria di alta gamma. La lente del Pura 80 Ultra è circondata da un sottile anello dorato che valorizza il simbolo distintivo del brand, diventando un elemento visivo unico nel panorama degli smartphone premium.

Fotografia e videografia all’avanguardia

La nuovaUltra Lighting Camera da 1 pollicedel Pura 80 Pro cattura una quantità di luce superiore, garantendo dettagli nitidi anche nelle scene più buie. LaUltra Chroma Camera, invece, assicura una resa cromatica naturale e fedele, con paesaggi notturni luminosi e realistici.

IlPura 80 Ultraintroduce un innovativodoppio teleobiettivo a doppia modalitàcon ingrandimenti da3.7x e 10x, ideale per ritratti cinematografici o primi piani con una sorprendente profondità.

La tecnologia proprietariaHuawei XMAGEpotenzia l’intero comparto fotografico sfruttando il sensore teleobiettivo più ampio del settore. Gli algoritmi evoluti migliorano nitidezza e resa dei colori anche a elevati livelli di zoom o in condizioni di luce scarsa.

La serie è pensata per creare immagini e video 4K con dettagli ultra-definiti, colori vividi e una resa naturale che trasmette autenticità e intensità visiva.

Funzioni intelligenti e controllo rapido

Huawei arricchisce la serie con funzioni smart per una fruizione più intuitiva. Il pulsante Smart Controls permette di accedere in un tocco a funzioni rapide come torcia, fotocamera o AI Lens. La sicurezza è gestita dal riconoscimento delle impronte digitali, mentre l’AI Noise Cancellation migliora la qualità audio delle chiamate, anche in ambienti rumorosi.

Sia Pura 80 Pro che Pura 80 Ultra integrano una batteria da 5170 mAh con supporto a Huawei SuperCharge da 100W e ricarica wireless da 80W, offrendo un equilibrio tra autonomia e rapidità di ricarica che consente un utilizzo continuo per tutta la giornata.

L’esperienza utente è arricchita dal vasto ecosistema Huawei. Tramite AppGallery, gli utenti possono scaricare Aurora Store per accedere in sicurezza alle app preferite, con compatibilità ottimizzata e aggiornamenti costanti.

La protezione è affidata al 2nd-Gen Crystal Armor Kunlun Glass, che incrementa la resistenza ai graffi di 16 volte e quella alle cadute di 25 volte, offrendo uno schermo più protetto e duraturo nel tempo.

Prezzi e disponibilità

Huawei Pura 80 Pro : disponibile dal 29 ottobre al prezzo di €1.099

: disponibile dal 29 ottobre al prezzo di Huawei Pura 80 Ultra: disponibile a €1.499

Fino al25 novembre, con il couponAMKTCSPURA80è previsto unosconto di €100.

Per gli acquisti suHuawei Store, in omaggio unHuawei Watch GT 5 46mm (nero)o41mm (bianco).

Inoltre, chi acquista un Pura 80 Pro riceverà gratuitamenteHuawei Care+ per 12 mesi, che include una sostituzione dello schermo e sostituzioni illimitate della batteria qualora la capacità scendesse sotto l’85%.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!