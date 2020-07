Huawei è ancora leader smartphone a Maggio 2020, per il secondo mese di fila

La fonte di Counterpoint fa inoltre notare come il divario con Samsung si sia stretto per via delle crescite immediate di vendite nel mecato USA che sono salite del 56% su base mensile. Seguendo questa dinamica il mese di Giugno potrebbe vedere nuovamente un recupero da parte di Samsung, anche se gli analisti spiegano che sarà difficile vedere Apple nuovamente in 2° posizione se non prima dell’autunno, in concomitanza con i nuovi prodotti.

Huawei sta preparando un nuovo chipset third-party da 5nm per il 2021?

Come saprete il ban dell’amministrazione Trump alla Cina ha causato non pochi problemi a Huawei che sembra tuttavia aver reagito molto bene con le tempistiche e le risorse a sua disposizione.

Infatti se il nuovo chipset HiSilicon prodotto da Huawei non dovesse superare i test degli USA per Settembre, TSMC potrebbe non essere in grado di lavorare su HiSilicon.

Ovviamente Huawei non intende abbandonare il mercato smartphone e girano già aclune voci secondo le quali lo sviluppo di Huawei P50 sia già in corso e lo smartphone probabilmente utilizzerà lo stesso chipset a 5nm della serie Mate 40.

Stando ad indiscrezioni della catena di montaggio (@Mobile Chip Expert), Huawei avrà un nuovo smartphone con chipset a 5nm e se le cose non dovessero andare bene con gl USA è molto probabile che HUAWEI utilizzerà un produttore esterno per la crezine di qusti chipset e state pensando bene se vi è venuto in mente il nome Mediatek.

Huawei P30 Lite Peacock Blue 6.15" 4gb/128gb Dual Sim € 174.9

€ 202.9 [-14%] Vedi l'offerta venduto da

E’ ancora presto ovviamente per tirare conclusioni per il 2021, ma sarà interessante vedere come evolverà questa situazione e come si rifletterà sul mercato smartphone globale.