Huawei rende disponibile il Mate 30 Pro nel suo Experience Store di Milano e il relativo sito web al prezzo di 1099 Euro con a seguito un buono di 300 Euro da spendere in store e una promo molto interessante.

Mate 30 Pro arriva esclusivamente nel Huawei Experience Store con Huawei Mobile Service al prezzo di listino di 1099 Euro. A fronte dell’acquisto verrà regalato al cliente un buono di 300 Euro spendibili nello shop proprietario di Huawei (sia fisico che online); in alternativa, si potrà aggiungere una somma pari a 100 Euro al buono prima menzionato, per ricevere un Gift Box di Huawei con:

Huawei Watch GT 2

Huawei FreeBuds 3

Huawei Wireless Charger

Huawei Mini Speaker

Una promozione per il flagship Mate 30 Pro di Huawei decisamente interessante viste le enormi qualità del prodotto visto in anteprima a Monaco di Baviera. Clicca qui per accedere alla promozione Huawei per Mate 30 Pro. La promozione è valida solo per chi acquista entro il 18 Dicembre 2019.

Huawei Mate 30 Pro è arrivato: display OLED Waterfall, niente tasti per il volume e Quad Camera Leica Cine Huawei rende disponibile il Mate 30 Pro nel suo Experience Store di Milano e il relativo sito web al prezzo di 1099 Euro con a seguito un buono di 300 Euro da spendere in store e una promo molto interessante. Mate 30 Pro arriva esclusivamente nel Huawei [...] Huawei rende disponibile il Mate 30 Pro nel suo Experience Store di Milano e il relativo sito web al prezzo di 1099 Euro con a seguito un buono di 300 Euro da spendere in store e una promo molto interessante. Mate 30 Pro arriva esclusivamente nel Huawei [...]

Va sottolineato che solo Mate 30 Pro arriva con i Huawei Mobile Service, tutti gli altri dispositivi Huawei già in commercio continuano ad avere i Google Mobile Service e saranno aggiornati e supportati come ampiamente dimostrato nel corso di questi mesi.

Aggiornamento 23 Gennaio 2020

Huawei ha comunicato che Mate 30 Pro sarà disponibile in più negozi fisici ed anche su Amazon Italia. Coloro che acquisteranno Huawei Mate 30 Pro dal 23 gennaio al 23 febbraio presso i punti vendita aderenti riceveranno in omaggio un Watch GT 2 46mm dal valore commerciale di 249,90€ e Freebuds lite dal valore commerciale di 129,90€.

Per aderire alla promozione sarà sufficiente registrarsi entro l’8 Marzo 2020 sulla pagina dedicata all’operazione a premi su questo sito, inserendo i propri dati e la prova dell’acquisto