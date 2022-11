Huawei annuncia oggi in Italia l’ultimo arrivato nella famiglia Mate, HUAWEI Mate 50 Pro esattamente a dieci anni dal debutto sul mercato del primo smartphone della serie Mate. HUAWEI Mate 50 Pro è dotato di hardware all’avanguardia e funzionalità software uniche che esaltano l’esperienza utente grazie all’ecosistema degli HUAWEI Mobile

Services.

HUAWEI Mate 50 Pro rappresenta un importante passo avanti nell’estetica degli smartphone, grazie al design simmetrico dell’anello e al pattern in rilievo Clous de Paris che circonda la fotocamera. HUAWEI Mate 50 Pro racchiude anche una fotocamera XMAGE con apertura focale ultra-ampia, la prima fotocamera con apertura meccanica regolabile a 10 stop con capacità fotografiche ultraversatili per immortalare momenti perfetti da condividere sui social.



Tutte queste funzionalità smart sono ulteriormente potenziate dal sistema operativo EMUI 13 che debutta su HUAWEI Mate 50 Pro e offre un’ampia gamma di servizi intelligenti e nuove funzionalità multitasking per un utilizzo ancora più intuitivo e smart. EMUI 13 introduce tra le sue funzionalità SuperHub che sfrutta l’ecosistema dei servizi mobile per gestire la condivisione e migliorare ulteriormente la user-experience: SuperHub, infatti, semplifica il trasferimento dati tra dispositivi, abbattendo tutte le barriere che tenevano separate piattaforme e app l’una dall’altra.

Richard Yu, Chief Executive Officer di Huawei CBG, ha sottolineato l’importanza dell’annuncio commentando:

“Negli ultimi dieci anni la serie Mate ha costantemente superato i propri limiti per realizzare innovazioni rivoluzionare che fossero accessibili a tutti. Ogni nuovo modello nella famiglia Mate ha riunito l’eccellenza delle tecnologie Huawei e HUAWEI Mate 50 Pro continua orgogliosamente con questa tradizione, introducendo innovazioni pionieristiche.”

Steven Huang, General Manager di Huawei CBG Italia, pone l’attenzione sull’integrazione

raggiunta tra device e servizi, in ottica di ecosistema e Seamless AI Life:

“Con l’annuncio del nuovo Mate 50 Pro abbiamo l’occasione di pensare al percorso fatto fino ad ora nello sviluppo di una tecnologia che sia utile per la vita delle persone. Il risultato di cui siamo orgogliosi è poter confermare una continuità tra la proposta di nuovi prodotti e l’offerta di HMS che, grazie alla crescita di app e servizi di quest’ultimo anno, ha visto un aumento significativo di utenti a livello globale.”



Qualità artigianale e design classico

Oltre alla simmetria assiale che da sempre contraddistingue la serie Mate, HUAWEI Mate 50 Pro utilizza per la prima volta anche l’elegantissimo motivo in rilievo Clous de Paris che mostra una bellezza tutta rinnovata curata nei minimi dettagli.

La parte posteriore di HUAWEI Mate 50 Pro è in vetro ed è disponibile in due colori, Silver e Black, che danno allo smartphone una finitura distinta ed elegante. HUAWEI Mate 50 Pro è resistente all’acqua con grado di protezione IP68 per essere utilizzato anche in ambienti umidi e polverosi.



Ultra Aperture XMAGE Camera: fotocamera rivoluzionaria e tutto il supporto delle app

Nel luglio di quest’anno Huawei ha lanciato il proprio brand di mobile imaging ‘XMAGE’ con l’obiettivo di offrire ai consumatori un nuovo paradigma di ripresa che fonde la scienza con la cultura e l’estetica con la tecnologia in termini di stile di imaging ed esperienza di ripresa.

Le funzionalità uniche di XMAGE, combinate con la varietà di strumenti e app disponibili su HUAWEI AppGallery, lo store di app proprietario di Huawei, permettono di condividere foto e video migliorati, all’altezza di tutti i maggiori trend dei social network.

HUAWEI Mate 50 Pro è dotato di una fotocamera con apertura focale ultra-ampia all’avanguardia con un’apertura meccanica regolabile a 10 stop, che incorpora aggiornamenti chiave nel sistema ottico sia nella struttura meccanica dell’ottica sia nella tecnologia e nell’elaborazione delle immagini a livello software.

Il dispositivo offre opzioni per fotografi amatoriali e professionisti con la modalità Auto e la modalità Professionale.

In modalità Auto, l’obiettivo intelligente si regola per adattare le dimensioni dell’apertura alla scena e allo scenario di ripresa individuato, mentre passando alla modalità Professionale è possibile regolare manualmente la profondità di campo e il grado di sfocatura. Queste funzioni sono perfettamente recepite da Petal Search, consentendo agli utenti di scattare foto chiare di qualunque oggetto in qualsiasi condizione di luce e di ricercarli online con la funzione AI Image Search.

Hardware e algoritmi avanzati lavorano in maniera integrata per migliorare la ripresa di immagini statiche. La fotocamera XMAGE è dotata di un’ampia apertura f/1.4, che lavora con il motore di immagine XD Fusion Pro e l’acquisizione di luce elevata, per impostare alla perfezione la luminosità dell’immagine, i dettagli di luce e ombra, nonché i contrasti tra toni freddi e caldi.

La modalità Ritratto applica una naturale sfocatura allo sfondo, tale da mettere in risalto il soggetto della foto e rende possibili scatti incredibilmente vividi e dettagliati di se stessi e degli amici, perfetto per tutti gli update social. Inoltre, il teleobiettivo periscopico supporta uno zoom range fino a 200X 2 , portando tutto ciò che è molto lontano proprio di fronte agli occhi dell’utente. Prestazioni potentissime grazie a SuperHold, SuperRender, SuperStorage e Super EnergyBoosting.

Ad esempio SuperRender riduce il consumo energetico grazie alla previsione dell’intervallo tra i fotogrammi a livello di pixel, mantenendo stabile il gameplay a frequenze di fotogrammi elevate e prevenendo il surriscaldamento del dispositivo. Questa funzione consente di migliorare l’esperienza di gioco per tutti i tipi di giocatori, dall’azione all’arcade, ai puzzle e altro ancora come Leghe Fantacalcio Serie A TIM, compresi alcuni dei giochi più popolari su AppGallery come Dragon Trail e Might & Magic: Era of Chaos. SuperStorage rimuove i file duplicati automaticamente e comprime le app usate di rado, ottimizzando l’utilizzo del device. In questo modo si conservano fino a 20 GB di spazio 3 su uno smartphone con 8GB di RAM e 256 GB di ROM. È particolarmente utile per chi lavora in ufficio e salva i contenuti dopo averli elaborati su app come Petal Clip, dove i duplicati sono frequenti.

La resistenza a schizzi, acqua e polvere non sono condizioni permanenti e può diminuire nel tempo con il normale utilizzo. La classificazione IP68 significa che, in base a determinate condizioni di test definite, il dispositivo è protetto contro l’ingresso dannoso di acqua fino a 2 metri, per un massimo di 30 minuti, se la differenza di temperatura tra l’acqua e il dispositivo non è superiore a 5°C.

HUAWEI Mate 50 Pro monta una batteria da 4700 mAh che garantisce una lunga durata, ed è ricaricabile sia via cavo con HUAWEI SuperCharge da 66W sia tramite ricarica wireless a 5oW. Una modalità di risparmio energetico super innovativa attiva il SuperEnergy Boosting quando il livello della batteria scende all’1% 4 , supportando tre ore di standby o 12 minuti di chiamata .



EMUI 13: Touch-to-Access, con interazioni semplificate

HUAWEI Mate 50 Pro è il primo a funzionare con EMUI 13 in grado di semplificare le interazioni quotidiane con una navigazione one-touch semplicissima. SuperHub consente agli utenti di archiviare temporaneamente immagini, documenti e testi e di condividerli in un unico gruppo di file, con trasferimenti semplici e gratuiti tra app e dispositivi. È possibile scaricare i file da HUAWEI Cloud, dal browser HUAWEI, o da qualsiasi altra app e condividere i contenuti tra i dispositivi senza alcun ostacolo.



Il Centro Privacy registra in tempo reale tutti i comportamenti delle app che accedono a informazioni sensibili. Security Center fornisce un’istantanea generale della sicurezza di HUAWEI Mate 50 Pro, monitorando le attività di App Lock, Password Vault, File Safe, Find Device e altro ancora. In questo modo Security Center è in grado di rilevare eventuali attività anomale e di condividere raccomandazioni di protezione del dispositivo. Gli utenti possono effettuare transazioni online in totale sicurezza su tutte le app di pagamento disponibili su HUAWEI AppGallery, come Revolut, e HUAWEI Pay (con Intesa San Paolo e Bancomat).

Inoltre, gli utenti con un conto Intesa Sanpaolo che entro il 30 novembre attiveranno la loro carta PagoBANCOMAT al servizio HUAWEI Pay, riceveranno un buono Amazon del valore di 5 euro.

HUAWEI Mate 50 Pro supporta anche Image Privacy Protection. Ciò significa che quando si

condivide un’immagine, il telefono cancella tutte le informazioni sensibili, come la posizione e l’ora. Queste funzioni di sicurezza lavorano di pari passo con le impostazioni di privacy e sicurezza di HMS, tra cui AppGallery, Browser, HUAWEI Mobile Cloud e Petal Search, per offrire un ambiente digitale sicuro, privato e protetto a 360°.



Fino al 30 novembre, scaricando l’app di Mediaset Infinity, gli utenti AppGallery potranno

ottenere subito 2 mesi gratis di Infinity+ e avranno inoltre la possibilità di vincere un

voucher di 12 mesi del valore di 79 euro.

HUAWEI Mate 50 Pro rappresenta il giusto tributo a un decennio di innovazioni Mate, con un design straordinario, connettività efficace, tecnologia di imaging e interazioni intelligenti fluide, ulteriormente amplificate dal solido ecosistema Huawei.



Prezzo e disponibilità

HUAWEI Mate 50 Pro (8 GB + 256 GB) sarà disponibile in preordine in Italia su HUAWEI Store al prezzo di 1199,90€, nella colorazione Black; la versione Silver è in arrivo prossimamente. Dal 9 al 17 novembre si potranno ottenere HUAWEI FreeBuds Pro 2, 6 mesi di garanzia di protezione dello schermo e 200GB di spazio Cloud per 3 mesi.

