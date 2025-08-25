HUAWEI punta decisa sul mercato student con il nuovo MatePad 11.5, un tablet che promette di democratizzare una delle tecnologie più interessanti degli ultimi anni: il display PaperMatte. Presentato inizialmente a Dubai lo scorso luglio, il dispositivo arriva oggi in Italia con un posizionamento aggressivo che potrebbe scuotere il settore dei tablet di fascia media. Se vi ricordate anche noi avevamo recensito il Matepad11,5S con la stessa tecnologia e ci era piaciuta davvero tanto.

Il vero protagonista è senza dubbio il display PaperMatte, frutto di sofisticate tecnologie di incisione nanometrica e rivestimento ottico magnetronico. Una combinazione che fino a poco tempo fa era esclusiva dei top di gamma, ora resa disponibile su un dispositivo dal prezzo contenuto. Le proprietà anti-abbagliamento e anti-riflesso garantiscono visibilità ottimale anche sotto luce diretta, mentre la texture superficiale ricrea fedelmente la sensazione di scrivere su carta.

L’integrazione con la HUAWEI M-Pencil di terza generazione completa l’esperienza, offrendo una fluidità di scrittura che si avvicina molto all’analogico. Le tecnologie per il comfort visivo, incluse polarizzazione circolare e DC dimming, rendono l’uso prolungato meno affaticante per gli occhi – un dettaglio non trascurabile per il target studentesco.

Sul fronte software, il MatePad 11.5 punta a colmare il gap con i laptop tradizionali. La gestione di fogli di calcolo, presentazioni e documenti complessi è supportata da funzionalità come Floating Multi-Window e Super Device, che facilitano il multitasking e la sincronizzazione tra dispositivi dell’ecosistema Huawei.

Particolarmente interessante l’evoluzione dell’app HUAWEI Notes, ora arricchita da miglioramenti basati su intelligenza artificiale per il riconoscimento della scrittura a mano, nuovi pennelli digitali e un Resource Center espanso. La novità più significativa è però l’arrivo di GoPaint, l’app di pittura digitale di Huawei, per la prima volta disponibile su un tablet di fascia media – una mossa che apre la creatività digitale a un pubblico più ampio.

L’ecosistema app si appoggia come sempre su AppGallery e dal punto di vista hardware, il MatePad 11.5 non delude. La batteria da 10.100 mAh promette fino a 14 ore di riproduzione video locale, supportata dalla ricarica rapida HUAWEI SuperCharge da 40W. Il sistema di raffreddamento è stato migliorato del 25% rispetto al predecessore, garantendo prestazioni stabili anche durante sessioni intensive. L’audio affida la sua qualità a quattro altoparlanti e all’algoritmo proprietario Histen 9.0.

Prezzo e disponibilità

Il Matepad 11.5 sarà disponibile dal 25 agosto su HUAWEI store. Il posizionamento di prezzo si rivela particolarmente aggressivo: €349 per la versione da 8GB + 256GB senza tastiera, €399 per quella con tastiera inclusa (disponibile in grigio e viola). Una strategia che punta chiaramente a sottrarre quote di mercato ai competitor, soprattutto considerando il coupon lancio ATXZMKT50 che garantisce €50 di sconto fino al 28 settembre.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!