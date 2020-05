Huawei NEXT-IMAGE 2020, al via il nuovo concorso fotografico. Ecco come partecipare

HUAWEI lancia un nuovo concorso fotografico chiamato NEXT-IMAGE 2020 e invita tutta la sua community a partecipare. Il concorso consiste nel condividere i propri scatti più belli sul sito dell’iniziativa NEXT-IMAGE 2020, la più grande competizione mondiale di fotografia per device HUAWEI/HONOR.

Per tutta la durata del concorso ci saranno diversi influencer che potremo seguire e che saranno protagonisti di interviste e contenuti speciali che verranno pubblicati sulla Community Huawei. Allo stesso modo ci saranno giudici d’eccezione a valutare gli scatti migliori del concorso. Si avrà tempo fino al 26 luglio 2020 alle ore 23.59 per iscriversi e partecipare.

HUAWEI NEXT IMAGE – Categorie e Influencer

Il concorso NEXT IMAGE 2020 si combatterà a colpi di scatti fotografici che saranno divisi in 5 categorie principali, ognuna con un influencer di riferimento.

Le 5 categorie del concorso servono per mettersi alla prova per tentare di prendere parte alla selezione finale di NEXT-IMAGE Awards HUAWEI Community Sub-Arena di livello internazionale e vincere i premi in denaro fino a $ 10.000.

A guidare i 5 Team Leader un presentatore d’eccezione: Rudy Zerbi, volto celebre della televisione italiana che collabora da tempo con Huawei:

Le categorie sono:

· Scatti a distanza: utilizza la fotocamera dello smartphone per catturare particolari nascoste e diverse prospettive, sia all’interno che all’esterno. La categoria è rappresentata da Beatrice Valli Influencer e Huawei Social Ambassador.

· Scatti notturni: cattura momenti divertenti di notte o in un ambiente con scarsa luminosità. Rifletti l’atmosfera del momento e sprigiona la tua creatività. La categoria è rappresentata da Andrea Damante, Influencer e Huawei Social Ambassador

· Salve, vita!: Un’immagine vale più di mille parole, quindi cattura e condividi l’emozione e l’ispirazione che ti regala ogni singolo giorno. Marco Fantini è ambassador della seguente categoria.

· Ritratti: gioca con le identità e il potere della ritrattistica. Cattura i volti di quelli più vicini a te. La categoria è rappresentata da Giulia De Lellis, Influencer e Huawei Social Ambassador

· Storyboard: usa una serie di foto per esprimere le emozioni e raccontare la tua storia personale. La storia può includere da 3 a 9 immagini. Questa categoria è rappresentanta da Mariano Di Vaio Digital Enterpreneur e Huawei Social Ambassador

Per tutta la durata del concorso, i capisquadra saranno protagonisti di interviste e contenuti speciali che verranno pubblicati sulla Community Huawei, forum ufficiale del brand e luogo di incontro virtuale dedicato a tutti gli appassionati del mondo Huawei.

Approfondimenti video, tips fotografici, meet and greet virtuali con i capisquadra e molto altro verrà messo a disposizione dei partecipanti, per aiutarli a creare i propri scatti migliori e aggiudicarsi così la vittoria finale.

Tutte le persone che desiderano partecipare al concorso avranno inoltre la possibilità di lasciarsi ispirare e consigliare dalle masterclass digitali disponibili sulla Community Huawei di Stefano Guindani, fotografo di respiro internazionale, Technical Coach del Team Italiano di NEXT-IMAGE.

Huawei NEXT-IMAGE 2020 – Come partecipare e premi

HUAWEI NEXT-IMAGE Awards 2020 incoraggiaappassionati di fotografia mobile a creare e condividere liberamente i loro scatti sempre ed ovunque si trovino. I partecipanti non solo avranno la possibilità di ispirarsi alla bellezza della natura e celebrarla con i loro scatti, ma potranno anche vincere premi incredibili, incluso il nuovissimo HUAWEI P40 Pro, l’ultimo flagship della famiglia P presentato dall’azienda.

Come partecipare

Per partecipare alle selezioni del Talent internazionale, gli utenti dovranno accedere o registrarsi con il proprio HUAWEI ID al seguente link e dare il proprio consenso ai termini e condizioni.

Una volta effettuata la registrazione, il Partecipante potrà caricare sulla sezione del Sito i contributi fotografici. Ogni partecipante non può inviare più di 30 foto in totale. Se un Partecipante invia più di 30 foto, le prime 30 saranno prese in considerazione per il concorso, mentre le restanti non parteciperanno al concorso. Tutti i contributi proposti dovranno essere immagini creati con un device HUAWEI o HONOR, senza limitazioni per quanto concerne il modello o la data in cui le immagini sono state acquisite.

Tempistiche:

Termine ultimo per le iscrizioni: 26 luglio 2020 alle ore 23.59

Periodo di valutazione: 27 luglio – 31 luglio

Annuncio dei 5 vincitori: dal 31 luglio

La giuria

Huawei ha invitato alcuni dei maggiori esperti di fotografia di tutto il mondo per selezionare i vincitori degli NEXT-IMAGE Awards 2020, che rappresentano il meglio di ogni tipologia e stile fotografico.

La giuria dell’edizione 2020 è composta da:

Steve McCurry, vincitore di numerosi premi, tra cui una Robert Capa Medal, gli NPPA ( National Press Photographer’s Award) e quattro Jose Awards. È considerato il miglior rappresentante vivente di cultura e arte francese. La sua fotografia “Afghanistan Girl”, conosciuta in tutto il mondo, è diventata una vera e propria icona nella storia della fotografia moderna.

vincitore di numerosi premi, tra cui una Robert Capa Medal, gli NPPA ( National Press Photographer’s Award) e quattro Jose Awards. È considerato il miglior rappresentante vivente di cultura e arte francese. La sua fotografia “Afghanistan Girl”, conosciuta in tutto il mondo, è diventata una vera e propria icona nella storia della fotografia moderna. Elizaveta Porodina , è una celebre ritrattista di moda russa ed esponente di punta della fotografia di moda sperimentale e di belle arti. Riconosciuta in tutto il mondo per il suo tratto distintivo: l’utilizzo di forme alternative e colori accattivanti.

, è una celebre ritrattista di moda russa ed esponente di punta della fotografia di moda sperimentale e di belle arti. Riconosciuta in tutto il mondo per il suo tratto distintivo: l’utilizzo di forme alternative e colori accattivanti. Reuben Krabbe è un fotografo canadese di sport estremi, utilizza tecniche di fotografia creativa per scattare foto polarizzate e soggetti particolari come le eclissi solari. Con il suo estro, Krabbe donerà energia e nuovi interessanti criteri di giudizio ai suoi colleghi.

è un fotografo canadese di sport estremi, utilizza tecniche di fotografia creativa per scattare foto polarizzate e soggetti particolari come le eclissi solari. Con il suo estro, Krabbe donerà energia e nuovi interessanti criteri di giudizio ai suoi colleghi. Karolina Henke è una nota fotografa svedese, con una narrazione visiva e un’identità artistica unica. Henke gode di un grande prestigio nel settore, soprattutto nel campo della fotografia internazionale di moda e d’arte.

Adrew Garrihy, Global Chief Brand Officer di Huawei Consumer Business, e Li Changzhu, vice Minister of Consumer Strategy Marketing department of HUAWEI CBG, presenzieranno e aiuteranno la giuria nella selezione delle opere vincitrici.

Per ulteriori informazioni sul talent internazionale NEXT-IMAGE 2020 visitate il sito ufficiale del concorso

Premi

I vincitori avranno la possibilità di proseguire con la partecipazione al Talent NEXT-IMAGE Awards HUAWEI Community Sub-Arena a livello internazionale (il regolamento puo essere consultato sul sito Web ufficiale di NEXT-IMAGE Awards HUAWEI Community Sub-Arena), con la possibilità di vincere fino a $ 10.000, uno smartphone HUAWEI P40 Pro e un certificato.