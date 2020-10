LA fortunata serie P Smart di HUAWEI si rinnova oggi con l’introduzione del nuovo P Smart 2021 che tra i suoi punti di forza vanta una capiente batteria da 5000mAh con ricarica rapida ed una fotocamera posteriore da 48Mpx.



HUAWEI P smart 2021 unisce un design elegante a prestazioni di tutto rispetto per la fascia di prezzo in cui si vuole collocare. Verrà infatti commercializzato ad un prezzo di lancio di 229€ e dalla sua può contare su un display HUAWEI FullView da 6,67” e una quad-camera dotata AI che consente agli utenti di scattare foto perfette con estrema facilità.

Il display Full HD da 6,67″ ha una risoluzione 2400 x 1080 ed è certificato TÜV Rheinland per garantire ogni comfort agli occhi durante l’utilizzo.

Troviamo inoltre la presenza di un pulsante di accensione con impronta digitale disposto lateralmente che consente all’utente di sbloccare il telefono in modo più rapido e sicuro, accendendo e riattivando il telefono più comodamente.

Il sistema operativo è Android 10 AOSP con interfaccia EMUI 10.1 e come tutti gli ultimi prodotti HUAWEI avremo a disposizione HUAWEI GALLERY e Petal Search per il download dei contenuti come app e giochi.

Tra l’altro segnaliamo questa ottima iniziativa di HUAWEI che dal 13 ottobre, partecipando all’attività ‘Scarica, Vinci e dona un Sorriso’,tutti i download effettuati da Huawei AppGallery contribuiranno alla donazione di dispositivi Huawei a favore di Cesvi, che si occupa di protezione dei bambini in Italia e nel mondo.

HUAWEI SuperCharge: 5.000 mAh da 22,5 W

Uno dei punti forti del nuovo P Smart 2021 è senza dubbio la capiente batteria da 5.000 mAh e la ricarica rapida da 22,5W che secondo il produttore consente una riproduzione video continua fino a 23 ore.

HUAWEI SuperCharge da 22,5 Wche consente invece una ricarica rapida della batteria e permette di ricaricare la batteria in poco tempo tramite il caricabatteria e il cavo in dotazione con la confezione.

Quad camera con AI e sensore principale da 48MP

Come vi accennavamo all’inizio anche la fotocamera è un’altra delle novità di questa edizione 2021 del PSmart: troviamo ora un setup quad-camera con sensore principale da 48Mpx 1/2-inch in grado di massimizzare la luce in entrata per scatti più nitidi e definiti.

Grazie all’AI e agli algoritmi proprietari anche gli scatti al buio non saranno un problema: in modalità NOTTE avremo una buona riduzione del rumore multi-frame, producendo foto luminose con una maggiore definizione.

Sicuramente ottima anche la presenza di un sensore ultra grandangolare 8MP da 120° e l’obiettivo macro da 2MP, grazie al quale gli utenti potranno fotografare ogni prospettiva in maniera più creativa. Inoltre, la Depth camera da 2MP aiuta ad accentuare leggermente il soggetto con effetti bokeh realistici e coinvolgenti. Sulla parte frontale abbiamo invece un’ottica da 8Mpx.

Prezzo, disponibilità e promo al lancio

HUAWEI P smart 2021è disponibile in pre-ordine da oggi – nelle colorazioni Crush Green, Blush Gold e Midnight Black – ad unprezzo consigliato al pubblico di229,00€ pressoHuawei Store, Huawei Experience Store,Amazon, presso gli operatori telefonici e i migliori rivenditori di elettronica di consumo.

Chi pre-ordina o completa l’acquisto diHUAWEI P smart 2021 entro il 1 novembre, riceveràHuawei FreeBuds 3incluso nel prezzo (valore commerciale 139,00€), oltre a3 mesi di Huawei Music VIP Membership,3 mesi di abbonamento a Huawei Videoe15 GB di spazio extra su HUAWEI Cloudper 12 mesi.

La disponibilità del dispositivo in Italia verrà comunicata nelle prossime settimane.