Huawei Store, continuano le offerte online su tanti prodotti: Mate XS, P30 Pro, P40

Dopo aver visto le nuove promo sullo store HiHonor anche Huawei ha deciso di prolungare alcune promozioni attive e lanciare altri sconti sul suo nuovo e-commerce Huawei Store.

Il sito sista infatti popolando continuamente di nuove promozioni e offerte che spaziano dai prodotti Huawei come smartphone e tablet fino a wearable e notebook che vengono proposti con prezzi davvero interessanti. Vediamo insieme qualche promozione:

Offerte Smartphone Huawei Store



Segnaliamo intanto che tutti coloro che acquisteranno HUAWEI P30 Pro ( che ricordiamo ha ancora i Google Play Service ) fino al 30 aprile riceveranno in omaggio le cuffie HUAWEI FreeBuds 3, le cuffie wireless con cancellazione attiva del rumore dal valore commerciale di 179€. Maggiori informazioni sono disponibili a questo link: https://consumer.huawei.com/it/offer.

Tra le offerte interessanti troviamo anche HUAWEI nova 5T, che è disponibile sullo store Huawei a soli 299,90 euro, anziché 429,90€.

HUAWEI Watch GT2

Per chi acquista uno smartphone della nuovissima famiglia P40, HUAWEI P40 e HUAWEI P40 Pro si avrà in omaggio HUAWEI Watch GT2, il nuovo smartwatch che tiene traccia degli allenamenti e monitoraggio del battito cardiaco. Oltre a HUAWEI Watch GT 2, in omaggio anche una custodia protettiva per lo smartphone, del valore commerciale di 24,99€. La promozione è valida fino al 4 Maggio 2020. Anche qui potete trovare i dettagli della Promo a questo Link.

Cover di pelle in omaggio per chi acquista Mate XS

Per chi volesse invece entrare nel mondo dei foldable con il nuovo Mate XS allora vi farà piacere sapere che chi acquista il nuovo Huawei Mate XS entro il 14 Maggio avrà in omaggio una esclusiva cover in pelle dal valore commerciale di 199€. Il link per i dettagli della promo è sempre il medesimo:https://consumer.huawei.com/it/offer

Tablet, wearable e accessori

Per chi cerca invece un tablet, magari per allietare queste giornate di quarantena e per aiutarsi con lo smart-working, troviamo HUAWEI T5 10 e HUAWEI M5 Lite 10, disponibili in offerta rispettivamente a 199,90€ e € 249,90, anziché 279,90€ e 349,90€.

Per continuare a tenersi allenati anche indoor e restare in forma, Huawei ha pensato ad un’offerta unica per acquistare HUAWEI Watch GT2 Matte Black a soli €179,90 (anziché 229,90€) e HUAWEI FreeBuds 3 a €139,90 (anziché 179€), disponibili ai consumatori con un solo clic, per permettere loro di mantenere la propria routine, anche tra le mura domestiche.

Assistenza Dedicata e Riparazioni a Domicilio

Ricordaimo inoltre che per venire incontro alle esigenze di coloro che non possono momentaneamente lasciare le loro case ma hanno bisogno di assistenza per la riparazione del proprio device, è possibile utilizzare il servizio, completamente gratuito, di ritiro e consegna a domicilio richiedibile con un account Huawei anche dal proprio device.