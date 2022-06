Huawei anticipa l’arrivo dell’estate con sconti eccezionali su prodotti selezionati in vendita su Huawei Store. Infattiv da oggi fino al 20 giugno tantissimi prodotti tech sono scontati fino al 50% e, ogni mercoledì, è possibile usufruire di sconti extra grazie a coupon esclusivi dedicati a specifiche categorie di prodotti.

Huawei Summer Pre-Sale

Per gli interessati al mondo PC, HUAWEI MateBook 14 (i7 11th; 16+512GB), HUAWEI Matebook 14s (i7 11th; 16GB+512GB), HUAWEI MateBook X Pro 2021(i7; 16GB+512GB) sono disponibili su Huawei Store rispettivamente al prezzo di €899,99, €1099,99 e €1099,99 con la possibilità di usufruire di un coupon esclusivo per guadagnare 100 euro di sconto extra. È sufficiente inserire il codice APC100 in fase di acquisto.

HUAWEI MateBook 14 è il notebook per gestire al meglio la propria produttività che condivide il design e il DNA innovativo della storica serie MateBook ma aggiunge un processore Intel Core di 11a generazione, una SSD ad alta velocità e il nuovo e sistema di raffreddamento HUAWEI Shark-fin, ulteriormente migliorato, per offrire prestazioni da leader di categoria.

HUAWEI MateBook 14s da 14,2 pollici amplia la serie MateBook progettata per la produttività e pur conservandone estetica, innovazione ed esperienza di utilizzo, si propone con un design ultra-sottile e prestazioni efficaci a 360 gradi, come il collegamento cross-device che arricchisce la vita quotidiana di creatività e offre una nuova esperienza di produttività intelligente. HUAWEI MateBook X Pro 2021 è una reinterpretazione di un classico della serie HUAWEI X in chiave innovativa, con una gamma completa di aggiornamenti che offrono prestazioni efficienti, intelligenza per tutti gli scenari e un’esperienza utente superiore.

HUAWEI WATCH FIT 2

Per chi in vista della stagione estiva sta puntando tutto sull’allenamento quotidiano, HUAWEI WATCH FIT 2 è disponibile in pre-ordine su Huawei Store nella versioni Active €149,90 e in versione Classic a €179,90, con l’innovativa bilancia HUAWEI Scale 3 in omaggio e la possibilità di preordinare lo smartwatch con un acconto di 10 euro per ricevere 20 euro di sconto finale in fase di acquisto.

Con il suo display rettangolare da 1,74 pollici, lo smartwatch integra un nuovo design a scacchiera per un’esperienza ancora più interattiva e intuitiva. HUAWEI WATCH FIT 2 dispone di uno speaker e un microfono, rendendo facile per gli utenti rispondere alle chiamate via Bluetooth senza nemmeno dover interagire con lo smartphone. Le sessioni di allenamento animate e il supporto audio dell’allenatore virtuale sono stati aggiornati per un’esperienza audio ancora più immersiva, mentre una serie di funzioni per la salute, dal monitoraggio continuo della frequenza cardiaca all’ossigeno nel sangue, fino al sonno, aiutano gli utenti a tenere sotto controllo la propria salute tutto il giorno, tutti i giorni.

