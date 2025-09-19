Durante l’evento globale “Ride the Wind” a Parigi, Huawei ha mostrato al pubblico europeo le sue ultime novità, confermando la volontà di unire tecnologia avanzata, eleganza e funzionalità orientate al benessere e alla creatività. Tra i protagonisti dell’evento, la nuova serie HUAWEI WATCH GT 6, il robusto HUAWEI WATCH Ultimate 2, il tablet MatePad 12 X PaperMatte Edition con stilo M-Pencil Pro e i nuovi auricolari FreeBuds 7i.

HUAWEI WATCH GT 6: autonomia estrema e funzioni outdoor avanzate

La nuova serie WATCH GT 6 alza l’asticella degli smartwatch sportivi, con un’autonomia che arriva fino a 21 giorni sul modello Pro e fino a 14 giorni sulla versione da 41 mm. Merito di una batteria di nuova generazione con contenuto di silicio più elevato, che garantisce il 65% di capacità in più rispetto alla generazione precedente.

Tra le novità tecniche spicca il sistema di posizionamento Sunflower GPS, che assicura precisione estrema anche in trail running, escursioni e ciclismo. Per i ciclisti arriva la potenza di pedalata virtuale, sviluppata con simulazioni e test in galleria del vento, utile per analizzare le prestazioni senza un misuratore dedicato. Miglioramenti anche per trail, sci e golf, con dati più accurati e mappe dettagliate.

SCHEDA TECNICA

Cassa: 41mm colori: nero + fluoroelastomero, bianco + pelle, viola + fluoroelastomero, sabbia + materiale composito, oro + maglia milanese 46mm colori + cinturino: verde + materiale composito, nero + fluoroelastomero, grigio + pelle Pro vetro zaffiro, cassa in lega di titanio di grado aerospaziale, retro in ceramica nanocristallina cinturino: sabbia in materiale composito, titanio elegante, nero in materiale fluoroelastomero resistente

display: 3.000nit picco

3.000nit picco batteria: ad alto contenuto di silicio autonomia (uso standard): 41mm: fino a 14 giorni 46mm e Pro: fino a 21 giorni

ad alto contenuto di silicio GPS: posizionamento Sunflower potenziato

posizionamento Sunflower potenziato Funzioni Health: nuovo sistema TruSense (comprensivo di HRV, variabilità della frequenza cardiaca) funzione Health Insights rinnovata: emozioni, allenamento, benessere, qualità del sonno



Il design mantiene lo stile premium della gamma: il WATCH GT 6 Pro offre vetro zaffiro, corpo in titanio aerospaziale e retro in ceramica, oltre a uno schermo più luminoso (fino a 3000 nits) e più ampio del 5,5% rispetto al modello precedente. Le varianti GT 6 da 46 mm e 41 mm offrono invece un’ampia scelta di materiali e colorazioni, con cinturini intercambiabili per ogni occasione.

Sul fronte benessere debutta il nuovo sistema TruSense™, che integra il monitoraggio multidimensionale di parametri cardiaci, HRV, sonno e stress, con analisi avanzate e consigli personalizzati tramite Health Insights.

HUAWEI WATCH Ultimate 2: lo smartwatch per l’esplorazione estrema

Pensato per chi vuole spingersi oltre i limiti, il nuovo WATCH Ultimate 2 è il primo smartwatch certificato per immersioni fino a 150 metri. Oltre a registrare in modo dettagliato le sessioni subacquee, introduce una tecnologia innovativa basata su sonar che consente di inviare messaggi tra orologi fino a 30 metri di profondità e attivare un SOS fino a 60 metri.

Lo smartwatch mantiene lo stile elegante tipico della gamma, ma con resistenza estrema e funzioni di comunicazione integrate che lo rendono un compagno affidabile per esplorazioni marine e outdoor.

Display : schermo AMOLED LTPO 2.0 a colori da 1,5 pollici, ris. 466 × 466 pixel (310 PPI)

: schermo AMOLED LTPO 2.0 a colori da 1,5 pollici, ris. 466 × 466 pixel (310 PPI) Materiali : cassa anteriore: lega metallica a base di zirconio (nero: versione nera, blu: versione acciaio zirconio), cassa posteriore: ceramica nanocristallina

: cassa anteriore: lega metallica a base di zirconio (nero: versione nera, blu: versione acciaio zirconio), cassa posteriore: ceramica nanocristallina Dimensioni : 48,5 × 48,5 × 12,9 mm

: 48,5 × 48,5 × 12,9 mm Peso : 80,5 g (senza cinturino)

: 80,5 g (senza cinturino) Impermeabilità : 20 ATM + certificazioni IP68 e IP69. fino a 150 metri di profondità in immersione

: 20 ATM + certificazioni IP68 e IP69. fino a 150 metri di profondità in immersione Autonomia : fino a 4,5 giorni (uso tipico), 3 giorni con AOD attivo

: fino a 4,5 giorni (uso tipico), 3 giorni con AOD attivo Compatibilità : Android 9.0 o successivo. iOS 13.0 o successivo

: Android 9.0 o successivo. iOS 13.0 o successivo Sensori : accelerometro, giroscopio, magnetometro, sensore ottico del battito cardiaco, barometro, sensore di temperatura, ECG, profondità, X-TAP

: accelerometro, giroscopio, magnetometro, sensore ottico del battito cardiaco, barometro, sensore di temperatura, ECG, profondità, X-TAP Connettività : Bluetooth 5.2 (BR + BLE), NFC, Wi-Fi 6 (2.4 GHz + 5 GHz)

: Bluetooth 5.2 (BR + BLE), NFC, Wi-Fi 6 (2.4 GHz + 5 GHz) GNSS dual band (L1 + L5: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS), supporto chiamate con eSIM

Colorazioni: black, blue

HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte Edition: produttività e creatività senza limiti

Huawei amplia anche la sua linea di tablet con il nuovo MatePad 12 X PaperMatte Edition, dotato di un ampio display da 12,1 pollici con tecnologia PaperMatte, pensata per ridurre i riflessi e migliorare il comfort visivo.

Il dispositivo si abbina alla nuova M-Pencil Pro, che introduce funzioni come i menu circolari rapidi, l’accesso immediato alle app Huawei Notes e la regolazione del tratto con una semplice rotazione della stilo.

Accanto al lancio del tablet, Huawei ha presentato anche il progetto GoPaint Worldwide Creating Activity 2025, concorso internazionale che coinvolge artisti digitali di tutto il mondo in cinque categorie, tra cui una nuova dedicata all’animazione.

HUAWEI FreeBuds 7i: audio immersivo con cancellazione intelligente del rumore

Gli auricolari FreeBuds 7i si presentano come la scelta ideale per chi cerca un’esperienza audio di qualità e chiamate sempre nitide. Integrano la tecnologia Intelligent Dynamic ANC 4.0, capace di adattare automaticamente la cancellazione del rumore in base all’ambiente, e supportano l’audio spaziale per un ascolto più coinvolgente.

Il design compatto e leggero li rende adatti a ogni contesto, dal lavoro agli spostamenti, fino al relax a casa.

Prezzi e disponibilità in Italia

HUAWEI WATCH GT 6 : a partire da 249€ , con coupon lancio da 30€. Alcune versioni online includono un cinturino extra e la bilancia Scale 3 in omaggioPREZZI E PROMO HUAWEI WATCH GT6.

: a partire da , con coupon lancio da 30€. Alcune versioni online includono un cinturino extra e la bilancia in omaggioPREZZI E PROMO HUAWEI WATCH GT6. HUAWEI WATCH GT 6 Pro : da 379€ (versioni standard) a 499€ (titanio).

: da (versioni standard) a (titanio). HUAWEI WATCH Ultimate 2 : disponibile dall’8 ottobre a 899€ (nero) e 999€ (blu), con coupon di 100€ riservato ai registrati su Huawei Store.

: disponibile dall’8 ottobre a (nero) e (blu), con coupon di 100€ riservato ai registrati su Huawei Store. HUAWEI WATCH D2 : disponibile in blu a 399€ .

: disponibile in blu a . HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte Edition : da oggi a 649€ .

: da oggi a . HUAWEI FreeBuds 7i: dal 30 settembre a 99€.

Tutti i prodotti includono fino al 31 dicembre 2025 il programma Assistenza Premium Gratuita, che comprende servizi di consulenza, pulizia, aggiornamenti software e ritiro/riconsegna a domicilio.

