La strada di Huawei in ambito smartphone sembra oramai chiara e per questo i prossimi prodotti che verranno commercializzati non avranno più il Play Store di Google e i relativi servizi ma si appoggeranno sugli HMS ( Huawei media Service ) e questo potrebbe rendere l’installazione di app comuni un processo più tedioso.

Almeno fino ad oggi, infatti grazie alla nuova TrovApp sarà un gioco da ragazzi scaricare e installare gli .apk delle applicazioni che ci interessano

Infatti a partire da Huawei Mate 30 Pro, che è stato il primo, molti dei futuri nuovi modelli di smartphone Huawei ( e Honor ) commercializzati in Italia non saranno dotati dei Google Mobile Services (GMS), ma solo dei Huawei Mobile Services (HMS).

TrovApp è il frutto del lavoro di un team di sviluppo Italiano e in sostanza è un vero e proprio market alternativo di applicazioni che permetterà di semplificare l’installazione di app che altrimenti con i HMS sarebbe molto più difficile.

Come Funziona TrovApp

La prima cosa da fare è installare l’App TrovApp dall’App Gallery, che è presente sui dispositivi Huawei di default già da qualche anno e una volta installata l’App si accede alla sua schermata che mostra in primo piano il campo di ricerca con l’app che stiamo cercando.

TrovApp proporrà in automatico alcune app più gettonate come WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger, Spotify e via dicendo.

Proprio come per il Google Play Store sarà possibile filtrare e cercare per categorie di app specifiche come Svago, Produttività, Sicurezza e così via. Una volta trovata viene suggerito lo store o il luogo virtuale da dove scaricare l’applicazione con l’indicazione se questa può funzionare sul nostro dispositivo.

E’ bene notare tuttavia che TrovApp è semplicemente un motore di ricerca per i file .apk di queste applicazioni e di conseguenza una volta trovata l’App che ci interessa bisognerà scaricarla ed installarla. Un processo guidato ma che comunque richiede un minimo di sforzo in più rispetto al download diretto dal PlayStore a cui siamo abituati fino ad ora.

Attualmente sono presenti in TrovApp circa 600 applicazioni e gli sviluppatori intendono espandere il catalogo a 1500 app entro breve tempo in modo da coprire tutte quelle più popolari nei vari settori.

E’ bene notare tuttavia che TrovApp, come ribadito prima, è solamente un motore di ricerca questo significa che le singole app potrebbero poi venir scaricare da market alternativi oppure da ApkPure che è un grande aggregatore di file .apk.

Cosa significa questo? Ad esempio se vogliamo scaricare Whatsapp verremo rimandati alla pagina web ufficiale per il dowload, mentre nel caso di Facebook e Instagram TrovApp ci proporrà due alternative: verremo rimandati su ApkPure o Amazon AppStore dove è presente l’app Facebook. Un’altro esempio può essere Telegram dove TrovApp ci rimanderà all’App Gallery Huawei per il suo download essendo già presente li.

Una nota particolare per Youtube: attualmente è disponibile solo nella versione mobile o tramite app di terze parti come YouTube Background Player.

Quando le app sono presenti già su Huawei Gallery allora l’aggiornamento di queste sarà automatico, altrimenti dovremo aggiornare manualmente le applicazioni dai relativi store o installando la nuova versione .apk del file.

TrovApp è senza dubbio un tool interessante che aiuterà molto possessori di smartphone Huawei a non sentire la mancanza del Play Store di Google e dei suoi servizi. Ovviamente il fatto di dover fare affidamento a repository di apk esterni ApkPure potrebbe far storcere il naso a qualcuno sopratutto sul discorso affidabilità. C’è comunque da tenere in considerazione che TrovApp è probabilmente una soluzione “ponte” in attesa che tutte le principali App vengano integrate ufficialmente all’interno di Huawei Gallery rendendo di fatto non più necessario il dover cercare e installare manualmente le applicazioni che ci interessano.

Per poter provare TrovApp sui vostri dispositivi Huawei vi basterà aprire Huawei Gallery e installare TrovApp per iniziare a cercare le vostre app preferite.