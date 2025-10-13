Le maratone autunnali portano con sé un rituale che va oltre la gara: mesi di preparazione, disciplina e ascolto del proprio corpo.

Huawei, sponsor della Wizz Air Rome Half Marathon del 18-19 ottobre, presenta il HUAWEI WATCH GT6 annunciato da pochi giorni come “coach da polso” per affrontare i grandi appuntamenti della stagione, dalla Venice marathon alla Firenze Marathon e alla Torino City Marathon.

In tale occasione ci sarà una challenge a cui potranno partecipare tutti ( anche da casa ) per avere l’opportunità di vincere coupon sconto per acquistare il nuovo HUAWEI WATCH Gt 6 e anche avere l’occasione di incontrare Mo Farah in persone.

Per prepararci al meglio per la mezza maratona, HUAWEI condivide poi i “10 comandamenti” del runner high-tech con al polso il nuovo Watch 6 di HUAWEI.

Il decalogo del runner high-tech – Watch GT6

Abbracciare il viaggio : tenere traccia dell’allenamento rende il percorso parte della vittoria.

: tenere traccia dell’allenamento rende il percorso parte della vittoria. Ascoltare il corpo : TruSense monitora sonno e variabilità cardiaca, indicando quando spingere o riposare.

: TruSense monitora sonno e variabilità cardiaca, indicando quando spingere o riposare. Conoscere il percorso : il Sunflower Positioning System offre tracciamenti precisi di passo e distanza.

: il Sunflower Positioning System offre tracciamenti precisi di passo e distanza. Allenarsi con intelligenza : il passo adattato alla pendenza misura lo sforzo reale in salite e discese.

: il passo adattato alla pendenza misura lo sforzo reale in salite e discese. Correre senza ansie : fino a 21 giorni di autonomia eliminano il pensiero della ricarica.

: fino a 21 giorni di autonomia eliminano il pensiero della ricarica. Proteggere il motore : rilevazione cardiaca continua per allenarsi in sicurezza.

: rilevazione cardiaca continua per allenarsi in sicurezza. Gestire le emozioni : esercizi di respirazione guidata per ritrovare calma e concentrazione.

: esercizi di respirazione guidata per ritrovare calma e concentrazione. Oltre i limiti in sicurezza : rilevamento cadute con SOS integrato.

: rilevamento cadute con SOS integrato. Trovare la gioia nel movimento : trasformare i dati in motivazione personale.

: trasformare i dati in motivazione personale. Vivere il momento: ogni corsa è unica e va goduta appieno.

La challenge con Mo Farah

Gli Active Rings dedicati all’attività. Li troverete su HUAWEI Health

In occasione della Wizz Air Rome Half Marathon, Huawei porta a Roma Sir Mo Farah per un warm-up esclusivo il 18 ottobre e la gara del 19, dove incontrerà i runner.

La challenge “Mezza maratona di Roma con Mo Farah”, disponibile sull’app Huawei Health, invita i partecipanti a bruciare 500 Kcal tra il 9 e il 18 ottobre. In palio coupon da 70€ e 100€ per i modelli HUAWEI Watch GT6, GT6 Pro e Watch Ultimate 2. I vincitori avranno anche la possibilità di incontrare Mo Farah di persona al villaggio della maratona. Potete trovare la nuova serie Watch Gt 6 su Amazon o sul sito ufficiale HUAWEI Store.

Il percorso

La distanza è quella canonica di 21 chilometri e 97 metri. Il percorso interesserà, come lo scorso anno, il centro storico della città. Partenza da via del Circo Massimo – altezza Roseto – e arrivo su via degli Annibaldi con suggestiva vista sul Colosseo, per un traguardo che farà emozionare tutti i partecipanti, degno di un grande evento internazionale nell’anno delle celebrazioni per il Giubileo.

Un tracciato unico al mondo che permetterà ai runner di correre tra scenografiche vedute, toccando alcuni dei luoghi più belli di Roma:piazza Navona, piazza del Popolo, piazza di Spagna, piazza Veneziacon vista sulForo Romano.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale della Wizz Air Rome Half Marathon .

