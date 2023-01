realme presenta oggi un nuovo paio di cuffie che si aggiungono al proprio portfolio: si tratta delle Buds T100. Dal design audace e accattivante e capaci di offrire un’eccellente esperienza audio grazie all’algoritmo AI ENC, i nuovi Buds T100 sono disponibili da oggi su Amazon a 32,99€.

Le nuove cuffie realme Buds T100 hanno un design Two Tone Hit Color con due colori contrastanti all’interno e all’esterno della custodia di ricarica e sono disponibili nella colorazione Punk Black.

realme Buds T100 hanno un driver dinamico da 10 mm in grado di rendere la qualità del

suono più flessibile e i bassi più stabili. Con l’aiuto del diaframma composito PEEK+TPU, i

bassi profondi renderanno l’esperienza di ascolto decisamente più immersiva e

coinvolgente.

Grazie all’algoritmo di cancellazione del rumore AI ENC, gli auricolari realme Buds T100

sono capaci di ridurre ampiamente il rumore ambientale circostante durante le chiamate, isolare efficacemente le voci umane e consentire agli utenti di sentire nitidamente anche in un ambiente rumoroso.

Con un utilizzo tipico le nuove realme Buds T100 possono supportare fino a 6 ore di

riproduzione musicale e fino a 28 ore con la custodia di ricarica.

Prezzo e disponibilità

Disponibili da oggi su Amazon.it al prezzo lancio di 24,99€ anzichè 32,99€.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!