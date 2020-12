La domanda ricorrente all’avvicinarsi del Natale è sempre la stessa: “Che regalo faccio a Natale?”. Anche per questo Natale 2020, la corsa ai regali è iniziata con largo anticipo ma se non avete ancora trovato nulla da regalare, ecco una selezione di 10 Idee Regalo per la Domotica di Natale 2020.

10 Idee Regalo Domotica Natale 2020

Amazon Echo Show 5

Si parte con un classico, la base di controllo per la smart home con Echo Show in grado di mostrare a schermo tutte le interazioni con Alexa, l’assistente digitale di Amazon. Per la qualità del prodotto e per il prezzo a cui è proposto, è sicuramente l’idea regalo per la domotica più consigliata.

Echo 4° generazione + Philips Hue

In alternativa, se dovete fare un regalo a chi ama la musica ma non ha ancora una casa smart, il nuovo Echo 4° generazione è la soluzione. Oltre ad essere un potente speaker per la musica in casa di qualità ha anche tutte le funzioni smart di Alexa. In più viene venduto con una lampada smart Philips Hue in modo da poter iniziare a rendere più stanze smart.

Nest Cam Indoor

La videocamera di sicurezza interna Nest Cam è sicuramente un regalo molto utile da fare. Ha una qualità di ripresa molto alta fino a 1080p ma con funzioni smart come Visione notturna avanzata, Clear Zoom e una gestione via smartphone assolutamente perfetta. Costa un po’ ma sarà sicuramente apprezzata come regalo di Natale.

Tado Climatizzazione Intelligente

Lo so, ora fa freddo e non state pensando al climatizzatore che resterà spento ancora per un po’. Un controllo smart per i cari split però non fa mai male e durante i mesi estivi, quando l’unica cosa che conta è il climatizzatore, questo gadget sarà la salvezza grazie alle funzioni smart di controllo remoto da telefono.

Presa Intelligente

Se non avete un grande budget a disposizione per il regalo di Natale 2020, queste prese smart saranno sicuramente un regalo apprezzato dagli incalliti della smart home. Un vero gadget tutto fare basta avere solo un po’ di fantasia per poter fare cose interessanti. Potete anche utilizzarlo per accendere con la voce o da remoto la macchina del caffè.

Xiaomi Yeelight

Le Yeelight di Xiaomi sono un altro regalo da tenere in considerazione se avete un budget limitato. Sono semplici lampadine smart multi colore che riescono a dare quella atmosfera rilassante in casa che, delle volte, tanto si ricerca.

Neato D750

Il Neato D750 è il miglior robot aspirapolvere in circolazione grazie alla sua forma a “D” che gli permette di andare dovunque, di superare qualsiasi ostacolo e di rendersi estremamente smart grazie alla sua potente applicazione. Se non avete mai provato un robot aspirapolvere, non potete nemmeno lontanamente immaginare la sua comodità. Fatevi un bel regalo per questo Natale 2019.

Xiaomi Scopa elettrica smart

Se non siete tipi da robot aspirapolvere e amate ancora il lavoro manuale, questa scopa elettrica smart di Xiaomi è il miglior regalo di Natale 2020 per gli amanti delle pulizie. Oltre ad avere ottime prestazioni, è anche un scopa elettrica modulare, in dotazione arriva con tantissimi accessori in grado di renderla utile a tantissimi scenari di utilizzo. Il prezzo è top, come ogni cosa di Xiaomi.

AVM FRITZ!Box 7590

Regalare un modem per Natale 2020 è un po’ da nerd ma se lo regalate ad un vero nerd, lui leggerà la lista delle specifiche e vi ringrazierà per questo regalo. Un modem router FRITZ!Box è quanto di meglio si possa desiderare per gestire al meglio la base di una smart home, la connessione ad internet.

Nanoleaf Aurora

Se vi piace arredare casa e state cercando qualcosa di realmente unico, le luci smart Nanoleaf sono il compromesso ideale. Sono dei pannelli smart che si possono controllare con tutti gli ecosistemi in commercio e permettono di ricreare forme uniche con colori brillanti. Cercate qualche video su Youtube per restare affascinanti da queste luci smart.

