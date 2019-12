La domanda ricorrente all’avvicinarsi del Natale è sempre la stessa: “Che regalo faccio a Natale?”. Anche per questo Natale 2019, la corsa ai regali è iniziata con largo anticipo ma se non avete ancora trovato nulla da regalare, ecco una selezione di 10 Idee Regalo per gli amanti del fitness di Natale 2019.

Abbiamo diviso i consigli agli acquisti in comode mini-guide da consultare e divise sia per tipologia che per fascia di prezzo, in modo da trovare più facilmente quello che state cercando e magari scoprire qualche idea originale.

10 Idee Regalo Fitness Natale 2019

Xiaomi Mi Band 4

Il regalo per eccellenza, la miglior smartband in circolazione. La Xiaomi MI Band 4 è una soluzione fantastica per chi non ha un grande budget ma vuole fare comunque la sua bella figura.

Puma smartwatch

Sapevate dell’esistenza dello smartwatch dedicato allo sport da parte di Puma? Si esiste e non è solo per gli sportivi ma anche per chi vuole sfruttare tutte le potenzialità di Wear OS by Google. Se siete fan del brand, è un must have.

Xiaomi Mi Smart Scale

La Xiaomi Mi Smart Scale è una semplice bilancia smart dal design pulito ma dalle funzioni interessanti perché oltre il peso è in grado di calcolare massa magra e grassa. Il tutto è accompagnato da un ecosistema Xiaomi che si integra anche con Mi Band.

Garmin VivoActive 4 smartwatch

Forse la vera e unica opzione per chi cerca un calcolo delle statiche che si possa quanto più avvicinare ad un qualcosa di professionale. Diciamoci la verità, tutti gli smartwatch presenti sul mercato sono più orientati ad un mondo dilettantistico ma questa soluzione di Gaming è il regalo perfetto per chi cerca il massimo e che non vuole rinunciare alle funzioni smart.

Polar H7 fascia cardio

Sempre restando in ambito professionale, una bella proposta per l’amante del fitness è una fascia cardio di Polar in grado di essere gestita via smartphone per tenere traccia dei propri allenamenti.

Fitbit Versa 2

Lo smartwatch di Fitbit è molto particolare, ha una bella durata della batteria e un sistema operativo proprietario enfatizzato dalla presenza di Amazon Alexa come intelligenza artificiale. Se siete dentro l’ecosistema Fitbit, è l’unica opzione.

Apple Watch Series 5

Se avete un iPhone, c’è da prendere in valutazione l’Apple Watch Series 5. Tutti gli altri smartwatch in questa selezione funzionano con iPhone ma nessuno riesce a rendere come lui. Il vero smartwatch per eccellenza, costa tanto ma vale fino all’ultimo centesimo. Beato chi lo riceve come regalo.

Homscam cuffie wireless

Il mercato delle cuffiette true wireless è esploso, tutti sono con queste cuffiette nelle orecchie e se avete qualche amico che ancora non ne ha un paio, è il caso di puntare a queste Homscam ideali per lo sport. Costano poco, funzionano bene e sono meglio di altri copia-incolla delle Airpods.

Fossil Sport

Uno smartwatch con WearOS by Google molto economico grazie al calo di prezzo che ha tagliato il prezzo del 50%. Resta un prodotto completissimo e probabilmente uno dei migliori riusciti a Fossil. Costa poco ma rende tantissimo ed ha un look molto minimale.

Ticwatch S2

Tichwatch S2 sembra essere uno smartwatch quasi rugged, resistente alle più disparate intemperie. Resiste praticamente a tutto grazie al suo standard militare MIL-STD-810G, costa il giusto e dura per ben due giorni di autonomia senza rinunciare a WearOS by Google.

Altre Idee Regalo di Natale 2019

