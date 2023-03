l 27 febbraio 2023, in occasione del MWC, HONOR ha presentato ufficialmente il suo ultimo smartphone flagship HONOR Magic5 Pro.

DXOMARK ha pubblicato diversi test, molto dettagliati, effettuati sulla fotocamera e sul display di HONOR Magic5 Pro. A seguito di questi test, HONOR Magic5 Pro ha ufficialmente conquistato il primo posto nelle classifiche globali grazie alle performance della sua fotocamera e del suo display.

Rispetto al benchmark competitor Samsung Galaxy S23 Ultra, le analisi mostrano che HONOR Magic5 Pro è perfettamente in grado di offrire agli utenti un’ottima esperienza di imaging, soprattutto per quanto riguarda lo zoom, una feature notevolmente migliorata per fornire in ciascuno scatto dettagli molto più precisi.

Anche il display di HONOR Magic5 Pro si è posizionato in cima alla classifica DXOMARK grazie alle sue prestazioni complete e coerenti in tutti gli attributi chiave.

“Siamo orgogliosi di aver raggiunto la posizione numero 1 nella classifica DXOMARK per la fotocamera e il display del nuovo HONOR Magic5 Pro, una riprova concreta della forza e delle capacità del nostro team di ricerca e sviluppo” ha dichiarato George Zhao, CEO di HONOR Device Co, Ltd. “Questo risultato è solo l’inizio per noi, che non vediamo l’ora di compiere altri fantastici passi avanti nella fotocamera e nel display degli smartphone del brand”.

Quest’anno, HONOR ha ricevuto un totale di 42 premi dai media al MWC, con il debutto di HONOR Magic5 Pro che ha vinto 18 premi in diverse categorie. Android Authority ha dichiarato che “HONOR Magic5 Pro è in grado di competere con i migliori del settore e lo fa con stile”.

Anche Trusted Reviews ha commentato che “HONOR Magic5 Pro è uno smartphone Android di punta, assolutamente ricco di tecnologia di alto livello”.

Tom’s Guide, un media tecnologico con un’ottima reputazione per le recensioni dei prodotti, ha nominato HONOR Magic5 Pro miglior telefono, affermando che “Honor Magic5 Pro è, di gran lunga, il miglior telefono uscito dal MWC 2023”.

Oltre a HONOR Magic5 Pro, anche HONOR Magic Vs, l’ultimo telefono pieghevole HONOR che debutta sul mercato globale, ha ricevuto una grande attenzione.

XDA Developers ha dichiarato che “è senza dubbio uno dei nostri telefoni pieghevoli preferiti sul mercato”. MakeUseOf, una delle maggiori testate tecnologiche online, ha affermato nella sua recensione che “con un telefono che sembra e sembra un dispositivo di lusso, il Magic Vs offre una vera innovazione nel campo degli smartphone pieghevoli”.

Informazioni sui test della fotocamera DXOMARK

Con un punteggio DXOMARK Camera di 152, HONOR Magic5 Pro è il nuovo leader della classifica. Nello specifico, nei test, il Magic5 Pro ha dato il meglio di sé nella categoria Friends & Family grazie alle velocità davvero elevante dell’otturatore, caratteristica che permette di fotografare i soggetti in movimento, regalando dettagli davvero eccellenti.

Con una qualità d’immagine superiore in tutte le gamme, anche le prestazioni dello zoom sono state eccezionali, con miglioramenti rispetto al modello precedente.

Il Magic5 Pro si è comportato molto bene anche con i video ed è attualmente il miglior dispositivo Android per la registrazione di immagini in movimento. I filmati hanno offerto un’esposizione accurata e un basso livello di rumore, ma mentre la stabilizzazione è stata generalmente efficace, lo spostamento dei fotogrammi è evidente quando si effettua una panoramica o ci si muove con la fotocamera.

