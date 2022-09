HUAWEI Mate Xs 2 è stato annuciato il 29 Luglio ed ora finalmente è disponibile all’acquisto in Italia sull’e-commerce Huawei Store.

HUAWEI Mate Xs 2 è l’ erede del Mate XS da cui prende il tradizionale design in stile Huawei con apertura verso l’esterno.

La cerniera a doppia rotazione Falcon Wing di nuova generazione con piega piatta rende HUAWEI Mate Xs 2 ultraresistente e ultracompatto ed è dotato di vere caratteristiche flagship, tra cui un display pieghevole True-Chroma da 7,8″ e un comparto fotografico composto da una fotocamera True-Chroma da 50 MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 13 MP e un teleobiettivo da 8 MP, ottimizzate con HUAWEI XD Optics portando le performance fotografiche a un nuovo livello. Grazie al nuovo aspetto visivo dinamico della piegatura e alla funzionalità multi-finestra aggiornata, HUAWEI Mate Xs 2 innova anche l’esperienza di interazione.

Materiali d’avanguardia e un design smart

Con un peso di soli 255g, HUAWEI Mate Xs 2 è il più leggero degli smartphone pieghevoli. È stato possibile ottenere questo risultato grazie all’utilizzo di materiali leggeri innovativi come le fibre di vetro ultraleggere per il backplane del device, le leghe di titanio di grado aerospaziale e l’acciaio ultraleggero ad alta resistenza per la sua struttura. Questi materiali innovativi non solo riducono il peso complessivo, ma rendono il device estremamente resistente al rischio di rottura.

Il design di HUAWEI Mate Xs 2 è dotato dell’esclusiva cerniera a doppia rotazione Falcon Wing di nuova generazione. Quando si apre, lo schermo diventa piatto e liscio come uno specchio. La cerniera di HUAWEI Mate Xs 2, sviluppata da Huawei, è in acciaio ultraleggero e ad alta resistenza con una forte capacità di carico. In questo modo, HUAWEI Mate Xs 2 gode di un peso minimo ma di una resistenza maggiore.

Con il primo e innovativo design in fibra di vetro 3D per texture più raffinate, HUAWEI Mate Xs 2 ha introdotto un altro progresso in tema di estetica. Questo permette di avere un effetto morbido al tatto e di ridurre le impronte digitali. Lo smartphone è disponibile in bianco con una texture in pelle naturale. Inoltre, in dotazione è fornita anche una custodia in PU semi-coperta che ha lo stesso colore dello smartphone e, non solo fornisce una migliore protezione, ma funziona anche come supporto.

Tecnologia flagship: distinguersi con prestazioni eccellenti

HUAWEI Mate Xs 2 è dotato di una batteria da 4600mAh e supporta HUAWEI SuperChargeT 66W riportando un notevole miglioramento delle prestazioni della batteria. Inoltre, il sistema di raffreddamento a liquido al grafene (Graphene Liquid Cooling System) migliora ulteriormente le prestazioni di dissipazione del calore. Per arricchire l’esperienza di intrattenimento audio-video, HUAWEI Mate Xs 2 gode di altoparlanti stereo in grado di ricoprire un ampio campo sonoro, reso possibile anche grazie al nuovo AI Sound Engine che regala un ascolto coinvolgente. HUAWEI Mate Xs 2 integra il chip della serie Qualcomm Snapdragon 888 della serie flagship, prodotto utilizzando una tecnologia di processo avanzata per prestazioni ancora più efficienti.

Prezzo e promozioni

HUAWEI Mate Xs 2 è ora disponibile su Huawei Store al prezzo di 1.999,90 euro e fino al 30 settembre si potranno ricevere in omaggio anche le nuove cuffie TWS HUAWEI FreeBuds Pro 2.

A partire dal 15 luglio e fino al 15 gennaio 2023, con l’acquisto di un prodotto tra smartphone, tablet e dispositivi wearable disponibili, tutti i clienti Huawei potranno usufruire dell’esclusivo servizio Extra Care. Il servizio prevede la sostituzione della batteria a soli 24,90 euro per gli smartphone, la riparazione dello schermo per dispositivi wearable, smartphone e tablet con uno sconto speciale del 20% sul prezzo finale e l’applicazione gratuita della pellicola protettiva sul display di smartphone e wearable.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!