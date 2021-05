Tra le numerose novità di oggi Acer ha presentato quattro nuovi Chromebook tra cui l’interessantissimo Acer Chromebook 317, il primo Chromebook con schermo da 17 pollici sul mercato.

Tutti i quattro dispositivi sono caratterizzati dalle più recenti tecnologie per soddisfare le esigenze di qualsiasi genere di utenza sia essa uno studente, un’utente consumer o un professionista.

Dall’introduzione dei Chromebook 10 anni fa, Acer è stata leader nella realizzazione di formfactor innovativi che incoraggiassero i nostri utenti a creare, imparare e poter fare sempre dipiù Oggi abbiamo raggiunto un altro traguardo: siamo il primo produttore di Chromebook a introdurre un modello da 17,3 pollici, la dimensione ideale per gli utenti che lavorano o studiano da casa James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business, Acer Inc

Acer Chromebook 317 – Il primo Chromebook da 17,3 pollici per gli amanti del multi-tasking

Il nuovo Acer Chromebook 317 (CB317-1H) offre agli utenti un’ampia area di visualizzazione dello schermo per essere più produttivi e godersi al meglio i contenuti in streaming.

Il display FHD da 17,3 pollici è dotato di un rivestimento antiriflesso, è circondato da cornici ridotte e assicura immagini vibranti e nitide. La webcam opzionale garantisce una maggiore fluidità alle videoconferenze per gli studenti o i lavoratori in smart working. Gli utenti che richiedono una maggiore flessibilità nell’interazione con il Chromebook possono optare per un modello touchscreen.

Grazie al lavoro di ingegnerizzazione sviluppato con Acer, il nuovo Acer Chromebook Spin 713 rappresenta un passo importante per la piattaforma Intel Evo Con questo primo Chromebook certificato Intel Evo, dotato di porta Thunderbolt 4 e ottime prestazioni come reattività e durata della batteria, possiamo far vivere nuove esperienze ai nostri clienti nella creazione di contenuti, nel gaming e nell’intrattenimento Josh Newman, Vice President and General Manager of Mobile Innovation, Client Computing Group, Intel

La tastiera di alta qualità del Chromebook 317 (con retroilluminazione opzionale) e l’ampio touchpad, sono affiancati da un tastierino numerico integrato che semplifica l’inserimento per le funzioni contabili, la compilazione di moduli e il lavoro incentrato sui numeri. Sono presenti due altoparlanti a grandezza naturale rivolti verso l’alto che offrono più profondità alla musica offrendo una qualità migliore all’audio percepito, soprattutto nei contenuti in streaming.

Grazie all’utilizzo dei più recenti processori Intel Celeron e al chip Intel Wi-Fi 6 (Gig +), il Chromebook 317 offre le tutte le prestazioni e le connettività necessarie a studenti, aziende e utenti domestici.

L’autonomia del Chromebook permette un utilizzo fino a 10 ore e dispone di due porte USB 3.2 Type-C con funzionalità complete, una su entrambi i lati del Chromebook, oltre ad altre porte per garantire che gli utenti possano collegare numerose periferiche e dispositivi per un veloce trasferimento dati, connessione di dispositivi esterni e qualsiasi altra necessità dell’utente.

Acer Chromebook Spin 713 e Acer Chromebook Enterprise Spin 713

Acer Chromebook Spin 713 (CP713-3W) e Acer Chromebook Enterprise Spin 713 sono i primi Chromebook al mondo certificati Intel Evo e sono equipaggiati con i recenti processori Intel Core i7 di 11° generazione per offrire prestazioni all’avanguardia nell’ecosistema Chromebook.

Apprezzati per il design premium, caratterizzato da una scocca convertibile in alluminio con resistenza di livello militare US MIL-STD 810H i nuovi modelli offrono la migliore connettività della categoria grazie alle due porte USB Type-C, alla funzione Thunderbolt 4 per il trasferimento dei dati, all’alimentazione e alla condivisione di video e audio su schermi esterni.

Inoltre, i nuovi dispositivi hanno un lettore di impronte digitali opzionale, per accessi più facili e sicuri.

I nuovi Chromebook sono dotati di un display VertiView da 13,5 pollici (risoluzione 2256×1504) che offre agli utenti il ​​18% in più di spazio verticale sullo schermo, che si traduce in una minore necessità scorrimento delle pagine per leggere i dati.

In aggiunta ad un amplificatore intelligente integrato è presente la tecnologia DTS Audio per un suono di qualità superiore e privo di distorsioni. Con un peso di soli 1,37 kg e uno spessore di 16,9 mm, è possibile sfruttare facilmente la convertibilità del Chromebook scegliendo la modalità di lavoro più corretta a seconda della situazione, sia che si tratti di utilizzarlo come un classico laptop, tablet, a tenda o modalità di visualizzazione grazie alla possibilità di bloccarlo con qualsiasi angolazione.

Gli utenti sempre in movimento apprezzeranno una batteria che offre fino a 10 ore di autonomia, e una ricarica estremamente veloce della batteria, che permette fino a quattro ore di utilizzo con solo 30 minuti di carica.

Due nuovi Chromebook da 14″ per tutte le esigenze

Sempre oggi Acer ha annunciato l’arrivo di due nuovi Chromebook con display da 14 pollici, il formato più apprezzato per semplicità di trasporto e produttività.

Il nuovo Acer Chromebook 514 (CB514-1W/CB514-1WT) offre potenza e prestazioni di alto livello, oltre ad una rapidissima velocità di riattivazione dalla sospensione grazie ai più recenti processori Intel Core di 11esima generazione. Chiunque sia l’utilizzatore, uno studente, un utente domestico o aziendale, non dovrà preoccuparsi dell’autonomia del Chromebook grazie ad una batteria, con ricarica rapida, che offre una durata fino a 10 ore.

Il Chromebook è inoltre dotato di una serie di caratteristiche interessanti, tra cui due porte USB di tipo C con funzionalità complete con Thunderbolt 4, una tastiera retroilluminata e un lettore di impronte digitali, opzionale, incorporato. Presenta una copertura superiore in metallo e un design aerodinamico e rinforzato verificato per fornire uno standard di resistenza militare MIL-STD 810H.

Il touchpad resistente a corrosione e graffi, realizzato in Corning Gorilla Glass, offre un’esperienza di utilizzo fluida e intuitiva. Il nuovo Chromebook integra inoltre Intel Wi-Fi 6 (Gig+).

Presentato anche il nuovo Acer Chromebook Enterprise 514 (CB514-1W/CB514-1WT) caratterizzato dalla presenza di Chrome Enterprise per fornire ai dipendenti di un’azienda un’esperienza moderna con dispositivi che rimangono veloci, dispongono di sicurezza integrata, che riduce il costo di manutenzione.

I dispositivi Chromebook Acer ottimizzano il lavoro degli ‘IT da banali attività amministrative, facilitando la collaborazione e l’accesso sicuro ai dati e alle app attraverso il lavoro in cloud.

Pensato per gli studenti che necessitano di un prodotto da portare a scuola e alle sessioni di studio di gruppo Acer ha presentato anche l’ultra portatile Acer Chromebook 314 (CB314-2H/CB314-2HT). Con un peso di soli 1,5 kg Il dispositivo offre prestazioni quotidiane di alto livello con il suo processore octa-core MediaTek MT8183 e offre una batteria con una durata fino a 15 ore.

Il display da 14 pollici IPS FullHD, offre immagini coinvolgenti ed è contornato da cornici spesse solo 7.3 mm, fornendo immagini ancora più vivaci e avvincenti. La possibilità opzionale di avere uno schermo touchscreen facilita ulteriormente la navigazione, mentre una porta USB-C completamente funzionale aumenta la connettività.

Prezzi e disponibilità

Acer Chromebook 317 (CB317-1H) sarà disponibile in Italia a giugno con prezzi a partire da 399 euro .

(CB317-1H) sarà disponibile in Italia a giugno . Acer Chromebook Spin 713 (CP713-3W) sarà disponibile in Italia a giugno con prezzi a partire da 769 euro .

(CP713-3W) sarà disponibile in Italia a giugno . Acer Chromebook Spin 514 (CB514-1W) sarà disponibile in Italia ad agosto con prezzi a partire da 549 euro .

(CB514-1W) sarà disponibile in Italia ad agosto . Acer Chromebook 314 (CB314-2H) sarà disponibile disponibile in Italia ad agosto con prezzi a partire da 329 euro.

