Per iniziare l’anno con il piede giusto, Huawei propone vantaggiose offerte acquistabili singolarmente o in bundle con altri prodotti. Huawei in occasione della campagna New Year dà il via a una serie di sconti esclusivi su Huawei Store disponibili fino al 9 gennaio.

SMARTPHONE

HUAWEI Mate 50 Pro disponibile al prezzo di 1.199€ con la possibilità di ottenere anche un prodotto a scelta tra HUAWEI FreeBuds Pro 2 e HUAWEI FreeBuds Lipstick con l’aggiunta di 1,99€ sul costo di acquisto

SMART OFFICE

HUAWEI MateBook 16s i9 in offerta a 1.699€ con la possibilità di ottenere anche lo zaino porta-pc Stylish Backpack aggiungendo 1,99€ sul costo di acquisto

HUAWEI MateView GT 34 Standard Edition in offerta a 429,99€

HUAWEI MatePad 11 128 GB in offerta a 449,99€

AUDIO

HUAWEI FreeBuds 4 wired in offerta a 119,90€

WEARABLE

HUAWEI Watch Fit 2 con cinturino in maglia milanese scontato del 20% al prezzo di 199,90€

HUAWEI Watch GT 3 Pro nella colorazione Black in offerta a 319,99€

Per entrambi i dispositivi c'è la possibilità di ottenere anche la bilancia HUAWEI Scale 3 aggiungendo 1,99€ sul costo di acquisto.

I VANTAGGI DI HUAWEI STORE

Se acquisti su Huawei Store, che di recente si è classificato al primo posto tra i migliori e-commerce di elettronica di consumo della graduatoria “Le Stelle dell’E-Commerce 2023”, puoi beneficiare del servizio di consegna rapida gratuito. Inoltre, i prodotti sono consegnati entro uno o due giorni lavorativi e, oltre a una vetrina costantemente aggiornata con le promozioni, l’e-commerce del brand ti permette di gestire pagamenti online in totale sicurezza o di scegliere di rateizzare il pagamento con la nuova funzione Klarna, in tre tranche senza interessi.

Su Huawei Store puoi anche accedere al servizio di assistenza post-vendita (attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18 festivi esclusi), richiedere il servizio di riparazione con ritiro e riconsegna a domicilio gratuiti e gestire, anche in questo caso gratuitamente, il reso dei prodotti entro 14 giorni dall’acquisto.

