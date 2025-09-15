Nella giornata odierna Apple ha rilasciato ufficialmente iOS 26, un aggiornamento che porta due grandi novità: il nuovo linguaggio grafico chiamato Liquid Glass e una serie di funzioni intelligenti raccolte sotto il nome di Apple Intelligence. Non si tratta quindi di un update minore, ma di una vera e propria evoluzione dell’esperienza iPhone.

Liquid Glass: il nuovo design che cambia l’interfaccia

Apple Event September 9 9

La parte più evidente di iOS 26 è Liquid Glass, un design completamente ripensato che introduce trasparenze, giochi di luce e superfici che imitano il vetro reale.

  • Trasparenze dinamiche: icone, widget, dock e notifiche ora mostrano livelli di profondità diversi, con effetti visivi che cambiano a seconda della luminosità e della modalità chiara/scura.
  • Bordi e superfici: tutto appare più fluido, con angoli arrotondati e dettagli che reagiscono al movimento del dispositivo.
  • Coerenza tra piattaforme: lo stesso stile viene esteso anche a iPadOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26 e tvOS 26, in modo da offrire un look uniforme su tutti i prodotti Apple.
  • Notifiche e Control Center: la gestione è stata ridisegnata, con pannelli più chiari e rapidi da richiamare.

Liquid Glass non si limita a un restyling: punta a rendere l’interazione più moderna e coerente con i nuovi display ad alta luminosità degli iPhone più recenti.

Apple Intelligence: le funzioni smart di iOS 26

WWDC 2025 June 9 Apple 2

La seconda grande novità riguarda Apple Intelligence, ovvero un insieme di funzioni basate su intelligenza artificiale e machine learning.

  • Traduzione in tempo reale (Live Translation)
    Disponibile in Messaggi, FaceTime e chiamate vocali, permette di parlare nella propria lingua e ricevere subito la traduzione nella lingua dell’interlocutore. È integrata anche negli AirPods, così da avere un interprete sempre a disposizione.
  • Visual Intelligence
    Consente di analizzare ciò che appare sullo schermo: foto, immagini, screenshot. L’iPhone può riconoscere oggetti, testi e persino proporre azioni contestuali, come cercare prodotti simili online o copiare rapidamente informazioni utili.
  • Gestione delle chiamate
    • Call Screening: i numeri sconosciuti devono presentarsi con nome e motivo della chiamata.
    • Hold Assist: quando una chiamata è in attesa, l’iPhone ti avvisa non appena l’operatore torna in linea.

Queste funzioni non sono disponibili su tutti i dispositivi: per sfruttare al massimo Apple Intelligence serve un iPhone di ultima generazione (serie 15 Pro, 16 e 17).

Novità per schermate e app di sistema

Oltre a design e intelligenza, iOS 26 porta miglioramenti nelle app integrate e nell’organizzazione delle schermate.

  • Lock Screen
    • L’orologio si adatta dinamicamente allo sfondo.
    • Nuovi wallpaper “spaziali” con effetti 3D che reagiscono al movimento del telefono.
    • Notifiche integrate in modo più fluido.
  • Fotocamera e Foto
    • Interfaccia ridisegnata, con controlli più semplici da richiamare.
    • Possibilità di modificare formato e frame rate dei video più rapidamente.
    • Creazione di foto spaziali (3D) anche a partire da immagini 2D.
    • Wallpaper dinamici ricavati direttamente dalle foto personali.
  • Messaggi
    • Nuovi sfondi per le conversazioni.
    • Funzione sondaggi nei gruppi.
    • Ricerca migliorata.
  • Mappe
    • Possibilità di salvare e ritrovare percorsi abituali.
    • Cronologia dei luoghi visitati meglio organizzata.
  • Apple Music
    • Traduzione dei testi delle canzoni in tempo reale.
    • Pronuncia delle parole integrate durante la riproduzione.
  • Safari
    • Interfaccia più pulita, con barre ridotte.
    • Navigazione più rapida grazie a controlli semplificati.
  • Wallet
    • Nuova sezione per tracciare ordini e spedizioni.

Dispositivi compatibili

WWDC 2025 June 9 Apple 3

iOS 26 può essere installato su:

  • iPhone 11 e successivi.
  • iPhone SE (2ª generazione) e successivi.

Restano fuori modelli come iPhone XR, XS e XS Max, che non ricevono più aggiornamenti.

Le funzioni più avanzate di Apple Intelligence sono riservate a dispositivi con chip più recenti, in particolare da iPhone 15 Pro in poi.

