Nella giornata odierna Apple ha rilasciato ufficialmente iOS 26, un aggiornamento che porta due grandi novità: il nuovo linguaggio grafico chiamato Liquid Glass e una serie di funzioni intelligenti raccolte sotto il nome di Apple Intelligence. Non si tratta quindi di un update minore, ma di una vera e propria evoluzione dell’esperienza iPhone.
Liquid Glass: il nuovo design che cambia l’interfaccia
La parte più evidente di iOS 26 è Liquid Glass, un design completamente ripensato che introduce trasparenze, giochi di luce e superfici che imitano il vetro reale.
- Trasparenze dinamiche: icone, widget, dock e notifiche ora mostrano livelli di profondità diversi, con effetti visivi che cambiano a seconda della luminosità e della modalità chiara/scura.
- Bordi e superfici: tutto appare più fluido, con angoli arrotondati e dettagli che reagiscono al movimento del dispositivo.
- Coerenza tra piattaforme: lo stesso stile viene esteso anche a iPadOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26 e tvOS 26, in modo da offrire un look uniforme su tutti i prodotti Apple.
- Notifiche e Control Center: la gestione è stata ridisegnata, con pannelli più chiari e rapidi da richiamare.
Liquid Glass non si limita a un restyling: punta a rendere l’interazione più moderna e coerente con i nuovi display ad alta luminosità degli iPhone più recenti.
Apple Intelligence: le funzioni smart di iOS 26
La seconda grande novità riguarda Apple Intelligence, ovvero un insieme di funzioni basate su intelligenza artificiale e machine learning.
- Traduzione in tempo reale (Live Translation)
Disponibile in Messaggi, FaceTime e chiamate vocali, permette di parlare nella propria lingua e ricevere subito la traduzione nella lingua dell’interlocutore. È integrata anche negli AirPods, così da avere un interprete sempre a disposizione.
- Visual Intelligence
Consente di analizzare ciò che appare sullo schermo: foto, immagini, screenshot. L’iPhone può riconoscere oggetti, testi e persino proporre azioni contestuali, come cercare prodotti simili online o copiare rapidamente informazioni utili.
- Gestione delle chiamate
- Call Screening: i numeri sconosciuti devono presentarsi con nome e motivo della chiamata.
- Hold Assist: quando una chiamata è in attesa, l’iPhone ti avvisa non appena l’operatore torna in linea.
Queste funzioni non sono disponibili su tutti i dispositivi: per sfruttare al massimo Apple Intelligence serve un iPhone di ultima generazione (serie 15 Pro, 16 e 17).
Novità per schermate e app di sistema
Oltre a design e intelligenza, iOS 26 porta miglioramenti nelle app integrate e nell’organizzazione delle schermate.
- Lock Screen
- L’orologio si adatta dinamicamente allo sfondo.
- Nuovi wallpaper “spaziali” con effetti 3D che reagiscono al movimento del telefono.
- Notifiche integrate in modo più fluido.
- Fotocamera e Foto
- Interfaccia ridisegnata, con controlli più semplici da richiamare.
- Possibilità di modificare formato e frame rate dei video più rapidamente.
- Creazione di foto spaziali (3D) anche a partire da immagini 2D.
- Wallpaper dinamici ricavati direttamente dalle foto personali.
- Messaggi
- Nuovi sfondi per le conversazioni.
- Funzione sondaggi nei gruppi.
- Ricerca migliorata.
- Mappe
- Possibilità di salvare e ritrovare percorsi abituali.
- Cronologia dei luoghi visitati meglio organizzata.
- Apple Music
- Traduzione dei testi delle canzoni in tempo reale.
- Pronuncia delle parole integrate durante la riproduzione.
- Safari
- Interfaccia più pulita, con barre ridotte.
- Navigazione più rapida grazie a controlli semplificati.
- Wallet
- Nuova sezione per tracciare ordini e spedizioni.
Dispositivi compatibili
iOS 26 può essere installato su:
- iPhone 11 e successivi.
- iPhone SE (2ª generazione) e successivi.
Restano fuori modelli come iPhone XR, XS e XS Max, che non ricevono più aggiornamenti.
Le funzioni più avanzate di Apple Intelligence sono riservate a dispositivi con chip più recenti, in particolare da iPhone 15 Pro in poi.
