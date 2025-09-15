Nella giornata odierna Apple ha rilasciato ufficialmente iOS 26, un aggiornamento che porta due grandi novità: il nuovo linguaggio grafico chiamato Liquid Glass e una serie di funzioni intelligenti raccolte sotto il nome di Apple Intelligence. Non si tratta quindi di un update minore, ma di una vera e propria evoluzione dell’esperienza iPhone.

Liquid Glass: il nuovo design che cambia l’interfaccia

La parte più evidente di iOS 26 è Liquid Glass, un design completamente ripensato che introduce trasparenze, giochi di luce e superfici che imitano il vetro reale.

Trasparenze dinamiche : icone, widget, dock e notifiche ora mostrano livelli di profondità diversi, con effetti visivi che cambiano a seconda della luminosità e della modalità chiara/scura.

: icone, widget, dock e notifiche ora mostrano livelli di profondità diversi, con effetti visivi che cambiano a seconda della luminosità e della modalità chiara/scura. Bordi e superfici : tutto appare più fluido, con angoli arrotondati e dettagli che reagiscono al movimento del dispositivo.

: tutto appare più fluido, con angoli arrotondati e dettagli che reagiscono al movimento del dispositivo. Coerenza tra piattaforme : lo stesso stile viene esteso anche a iPadOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26 e tvOS 26, in modo da offrire un look uniforme su tutti i prodotti Apple.

: lo stesso stile viene esteso anche a iPadOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26 e tvOS 26, in modo da offrire un look uniforme su tutti i prodotti Apple. Notifiche e Control Center: la gestione è stata ridisegnata, con pannelli più chiari e rapidi da richiamare.

Liquid Glass non si limita a un restyling: punta a rendere l’interazione più moderna e coerente con i nuovi display ad alta luminosità degli iPhone più recenti.

Apple Intelligence: le funzioni smart di iOS 26

La seconda grande novità riguarda Apple Intelligence, ovvero un insieme di funzioni basate su intelligenza artificiale e machine learning.

Traduzione in tempo reale (Live Translation)

Disponibile in Messaggi, FaceTime e chiamate vocali, permette di parlare nella propria lingua e ricevere subito la traduzione nella lingua dell’interlocutore. È integrata anche negli AirPods, così da avere un interprete sempre a disposizione.

Disponibile in Messaggi, FaceTime e chiamate vocali, permette di parlare nella propria lingua e ricevere subito la traduzione nella lingua dell’interlocutore. È integrata anche negli AirPods, così da avere un interprete sempre a disposizione. Visual Intelligence

Consente di analizzare ciò che appare sullo schermo: foto, immagini, screenshot. L’iPhone può riconoscere oggetti, testi e persino proporre azioni contestuali, come cercare prodotti simili online o copiare rapidamente informazioni utili.

Consente di analizzare ciò che appare sullo schermo: foto, immagini, screenshot. L’iPhone può riconoscere oggetti, testi e persino proporre azioni contestuali, come cercare prodotti simili online o copiare rapidamente informazioni utili. Gestione delle chiamate Call Screening: i numeri sconosciuti devono presentarsi con nome e motivo della chiamata. Hold Assist: quando una chiamata è in attesa, l’iPhone ti avvisa non appena l’operatore torna in linea.



Queste funzioni non sono disponibili su tutti i dispositivi: per sfruttare al massimo Apple Intelligence serve un iPhone di ultima generazione (serie 15 Pro, 16 e 17).

Novità per schermate e app di sistema

Oltre a design e intelligenza, iOS 26 porta miglioramenti nelle app integrate e nell’organizzazione delle schermate.

Lock Screen L’orologio si adatta dinamicamente allo sfondo. Nuovi wallpaper “spaziali” con effetti 3D che reagiscono al movimento del telefono. Notifiche integrate in modo più fluido.

Fotocamera e Foto Interfaccia ridisegnata, con controlli più semplici da richiamare. Possibilità di modificare formato e frame rate dei video più rapidamente. Creazione di foto spaziali (3D) anche a partire da immagini 2D. Wallpaper dinamici ricavati direttamente dalle foto personali.

Messaggi Nuovi sfondi per le conversazioni. Funzione sondaggi nei gruppi. Ricerca migliorata.

Mappe Possibilità di salvare e ritrovare percorsi abituali. Cronologia dei luoghi visitati meglio organizzata.

Apple Music Traduzione dei testi delle canzoni in tempo reale. Pronuncia delle parole integrate durante la riproduzione.

Safari Interfaccia più pulita, con barre ridotte. Navigazione più rapida grazie a controlli semplificati.

Wallet Nuova sezione per tracciare ordini e spedizioni.



Dispositivi compatibili

iOS 26 può essere installato su:

iPhone 11 e successivi.

iPhone SE (2ª generazione) e successivi.

Restano fuori modelli come iPhone XR, XS e XS Max, che non ricevono più aggiornamenti.

Le funzioni più avanzate di Apple Intelligence sono riservate a dispositivi con chip più recenti, in particolare da iPhone 15 Pro in poi.

