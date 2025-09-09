Apple ha appena svelato la sua nuova gamma di iPhone per il 2025, composta da tre modelli principali: iPhone 17, iPhone 17 Pro/Max e la novità assoluta, iPhone Air. Ogni dispositivo offre un’esperienza unica, combinando hardware all’avanguardia con un software innovativo.

iPhone 17: il bilanciamento perfetto

L’iPhone 17 rappresenta un interessante equilibrio tra design classico e tecnologia moderna. Apple ha deciso di mantenere un profilo sottile e leggero, con bordi arrotondati che ne aumentano l’ergonomia e la maneggevolezza. Disponibile in colorazioni pastello come il verde salvia e il viola lavanda, il dispositivo non passa inosservato e si adatta perfettamente a chi cerca eleganza senza rinunciare alla funzionalità.

Il display Super Retina XDR OLED da 6,3 pollici offre una risoluzione cristallina e una luminosità fino a 1.200 nit, garantendo colori vividi e dettagli nitidi anche sotto la luce diretta del sole. La frequenza di aggiornamento a 120 Hz, adattiva, consente animazioni fluide e un’esperienza più reattiva nelle app e nei giochi.

Dal punto di vista delle prestazioni, il cuore pulsante è il chip A19 Pro, supportato da 8 GB di RAM. Questa combinazione garantisce velocità elevata nell’aprire applicazioni complesse, gestione multitasking fluida e ottimizzazione dei consumi energetici. La batteria da 4.300 mAh permette un’autonomia fino a 20 ore in riproduzione video, ideale per chi utilizza il telefono in modo intenso durante la giornata.

Sul fronte fotografico, l’iPhone 17 monta una fotocamera principale da 48 MP, accompagnata da un sensore ultra-grandangolare da 12 MP. Le nuove funzionalità software, tra cui la modalità Night Mode potenziata e Smart HDR 5, consentono di ottenere immagini dettagliate anche in condizioni di luce sfavorevole.

Disponibilità:

Preordini : a partire da venerdì 12 settembre 2025

: a partire da Disponibilità ufficiale: venerdì 19 settembre 2025

In Italia iPhone 17 è disponibile ad un prezzo di 979 euro per il taglio da 256 GB, mentre occorrono 1.229 euro per la versione con 512GB.

iPhone 17 Pro e 17 Pro Max: potenza e versatilità per i professionisti

L’iPhone 17 Pro e l’iPhone 17 Pro Max si presentano come i dispositivi di punta della nuova gamma Apple, concentrati sulla massima potenza e sulle funzionalità professionali.

Al cuore di entrambi i modelli si trova il nuovo e potentissimo chip Apple A19 Pro, progettato per offrire un’efficienza energetica superiore e prestazioni di calcolo e grafiche senza precedenti. Questo processore è affiancato da ben 12 GB di RAM, una quantità che permette di gestire in modo fluido anche le applicazioni più esigenti e di sostenere il multitasking avanzato. Per la prima volta su un iPhone, è stato integrato un sistema di raffreddamento a camera di vapore, una soluzione tecnica che garantisce una dispersione del calore più efficace e assicura prestazioni costanti anche durante le sessioni di gaming più intense o l’utilizzo di app professionali per la creazione di contenuti.

Il display dell’iPhone 17 Pro Max è un Super Retina XDR OLED ProMotion da 6,9 pollici che supporta una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz. Questa tecnologia non solo rende lo scorrimento e le animazioni incredibilmente fluidi, ma ottimizza anche il consumo energetico. Il display offre una luminosità eccezionale, neri profondi e una calibrazione del colore di livello professionale, ideale per il fotoritocco e la produzione video.

Sul fronte fotografico, il sistema professionale è composto da una tripla fotocamera posteriore da 48 MP. Il sensore principale, l’ultra grandangolare e il teleobiettivo lavorano in sinergia per catturare immagini di altissima qualità in qualsiasi condizione di luce. Il teleobiettivo, in particolare, raggiunge uno zoom ottico di 8x, offrendo una capacità di avvicinamento ai soggetti mai vista prima su un iPhone. Il comparto video raggiunge un nuovo livello con la possibilità di registrare in 8K, consentendo ai professionisti di catturare filmati con un dettaglio e una risoluzione superiori.

La batteria dell’iPhone 17 Pro Max ha una capacità di 5.000 mAh, offrendo un’autonomia che permette di affrontare un’intera giornata di utilizzo intenso senza problemi, grazie anche all’efficienza del chip A19 Pro. I due modelli Pro sono disponibili con tagli di memoria interna da 256 GB, 512 GB e 1 TB (fino a 2 TB il Pro Max), offrendo ampio spazio per app, foto e video in alta risoluzione.

Infine, il software iOS 26 è stato ottimizzato per sfruttare al massimo le capacità hardware dei modelli Pro, offrendo nuove funzionalità legate alla produttività e alla creatività che elevano ulteriormente l’esperienza d’uso.

Disponibilità:

Preordini : a partire da venerdì 12 settembre 2025

: a partire da Disponibilità ufficiale : venerdì 19 settembre 2025

: Prezzo: a partire da 1.339 euro (o 55,79 euro al mese) per iPhone 17 Pro e da 1.489 euro (o 62,04 euro al mese) per iPhone 17 Pro Max.

iPhone Air 2025: il design più sottile e innovativo di sempre

La vera novità di quest’anno è l’iPhone Air, che rappresenta un passo avanti significativo nel design degli smartphone. Con uno spessore di soli 5,6 mm e un peso di appena 120 grammi, è il dispositivo più sottile e leggero mai realizzato da Apple. La scocca in lega di alluminio aerospaziale e il retro in vetro opaco conferiscono un aspetto elegante e moderno, mentre il display OLED Super Retina XDR da 6,5 pollici offre colori vividi e neri profondi.

Il comparto fotografico dell’iPhone Air include una fotocamera principale da 48 MP con modalità ritratto avanzata e una fotocamera frontale da 18 MP con Center Stage, ideale per selfie e videochiamate di alta qualità. Nonostante le dimensioni compatte, l’iPhone Air offre prestazioni elevate grazie al chip A19 Pro, che garantisce fluidità nelle operazioni quotidiane. Apple ha lavorato alacremente per garantire il controllo delle temperature, considerando soprattutto lo spessore esiguo del device. Scopriremo le performance e le potenzialità dello smartphone non appena arriverà in commercio.

Disponibilità:

Preordini : a partire da venerdì 12 settembre 2025

: a partire da Disponibilità ufficiale: venerdì 19 settembre 2025

In Italia il dispositivo parte da 1.239 euro per la versione da 256 GB, fino ai 1.739 euro per la variante da 1 TB.

iOS 26 e Liquid Glass: il software che ridefinisce l’esperienza

Tutti e tre i nuovi iPhone supportano iOS 26, l’ultima versione del sistema operativo Apple, che porta con sé innovazioni significative. La novità più visibile è il design Liquid Glass, un’interfaccia elegante e traslucida che riflette e rifrange la luce ambientale, rendendo l’esperienza visiva più immersiva e moderna.

iOS 26 introduce inoltre funzionalità pratiche e intelligenti:

Traduzione in tempo reale durante le conversazioni, perfetta per viaggi o comunicazioni internazionali.

durante le conversazioni, perfetta per viaggi o comunicazioni internazionali. Miglioramenti a Apple Maps , con nuove modalità di navigazione e informazioni più dettagliate.

, con nuove modalità di navigazione e informazioni più dettagliate. Schermata Home e blocco personalizzabili , con widget interattivi e layout più dinamici.

, con widget interattivi e layout più dinamici. Ottimizzazioni generali per batteria, notifiche e sicurezza dei dati.

Queste novità software valorizzano ogni modello della gamma, rendendo l’esperienza Apple più fluida, intuitiva e visivamente accattivante.

Disponibilità di iOS 26:

Download disponibile : a partire da lunedì 15 settembre 2025

: a partire da Compatibilità: tutti i dispositivi a partire da iPhone 11 e successivi

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!