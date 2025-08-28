Nintendo punta su uno dei suoi franchise più amati per accompagnare il lancio di Nintendo Switch 2. Kirby e la terra perduta – Nintendo Switch 2 Edition + Il mondo astrale arriva da oggi dal 28 agosto in esclusiva sulla nuova console, portando con sé miglioramenti tecnici e contenuti narrativi completamente inediti.

La strategia di Nintendo è chiara: offrire agli early adopter della Switch 2 versioni potenziate dei titoli più apprezzati della precedente generazione. Il primo capitolo tridimensionale di Kirby, uscito nel 2022 per Switch, si presenta ora con grafica e frame rate migliorati, sfruttando le maggiori capacità hardware della nuova piattaforma.

L’elemento più interessante è “Il mondo astrale”, una storia completamente nuova che espande l’universo narrativo oltre i confini dell’avventura originale. Dopo l’impatto di un potente meteorite, Kirby dovrà esplorare scenari inediti affrontando sfide che metteranno alla prova le sue iconiche abilità di boccomorfosi e copia.

Il gameplay mantiene le caratteristiche che hanno reso celebre l’originale: l’abilità di risucchiare nemici per acquisirne i poteri, le trasformazioni Trivella ed Esploratore introdotte nel 2022, e soprattutto la boccomorfosi che permette di assumere le sembianze di oggetti di grandi dimensioni come automobili o distributori automatici.

La modalità cooperativa locale rimane invariata, permettendo a un secondo giocatore di impersonare Waddle Dee Aiutante condividendo un Joy-Con 2. Una scelta che conferma l’approccio family-friendly caratteristico del brand Nintendo.

La disponibilità esclusiva su Switch 2 rappresenta un test importante per misurare l’appetito del mercato verso la nuova piattaforma. Kirby, pur non essendo un system seller come Mario o Zelda, gode di una fanbase solida e trasversale che potrebbe fungere da traino per le vendite hardware.

Il titolo sarà disponibile sia in formato digitale su Nintendo eShop e My Nintendo Store, sia in versione fisica. Una distribuzione tradizionale che riflette l’approccio conservativo di Nintendo nel bilanciare mercato fisico e digitale.

L’operazione Kirby e la terra perduta Switch 2 Edition si inserisce nella più ampia strategia di Nintendo di valorizzare il catalogo esistente per supportare il lancio della nuova console. Il successo di questa formula determinerà probabilmente l’approccio dell’azienda giapponese verso altri titoli di punta della generazione Switch.

Resta da vedere se i miglioramenti tecnici e i contenuti aggiuntivi saranno sufficienti a giustificare un nuovo acquisto per chi ha già completato l’avventura originale. La risposta del mercato nei primi mesi sarà cruciale per definire le strategie future di Nintendo nel segmento delle edizioni potenziate.

