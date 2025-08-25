OPPO si prepara al lancio della Serie Reno14, una gamma che quest’anno in particolare promette di ridefinire gli standard nell’imaging mobile attraverso l’intelligenza artificiale. L’appuntamento è fissato per il 2 settembre a Milano, dove l’azienda cinese presenterà ufficialmente i nuovi Reno14 5G e Reno14 F & FS 5G.

La strategia di OPPO punta su due pilastri fondamentali: funzionalità fotografiche potenziate dall’AI e un design distintivo ispirato all’estetica “Iridescent Mermaid“. Una combinazione che secondo l’azienda dovrebbe rispondere alla crescente domanda degli utenti per prestazioni fotografiche avanzate e integrazione intelligente.

“Con la Serie Reno14, spingiamo ancora una volta i confini dell’imaging mobile e qualità costruttiva,” ha dichiarato Billy Zhang, President of Overseas Marketing, Sales, and Services di OPPO.

“Combinando avanzate innovazioni fotografiche basate sull’intelligenza artificiale con un design fresco e distintivo, offriamo agli utenti italiani uno smartphone unico che li aiuta a distinguersi e brillare in ogni momento.”

Il cuore tecnologico della proposta risiede nella funzione AI Flash Photography, pensata per garantire scatti nitidi e ricchi di espressione anche in condizioni di illuminazione complesse. Gli strumenti di editing avanzati basati su intelligenza artificiale completano il quadro, permettendo personalizzazioni precise e intuitive delle immagini direttamente sullo smartphone.

Dal punto di vista estetico, OPPO ha sviluppato un processo produttivo multi-strato che crea l’effetto “Iridescent Mermaid”, con riflessi cangianti e finiture che cambiano aspetto a seconda dell’angolazione. Si tratta di qualcosa di simile a quanto visto lo scorso anno su Reno 13 e il suo design “a farfalla”. Una scelta che mira a differenziare i dispositivi in un mercato sempre più omologato dal punto di vista del design.

L’evento milanese non si limiterà alla serie Reno14: OPPO presenterà anche l’OPPO Watch X2 Mini, espandendo ulteriormente il proprio ecosistema di dispositivi connessi. Una strategia che riflette l’approccio sempre più olistico dell’azienda verso l’esperienza utente multi-device.

Promo lancio

Per incentivare le pre-registrazioni, OPPO ha attivato una campagna promozionale su OPPO Store con sconti fino a 50 euro. Gli utenti già in possesso di un dispositivo OPPO possono accedere all’offerta tramite verifica IMEI, mentre i nuovi utenti possono registrarsi attraverso la newsletter. La promozione è valida fino al 30 settembre, con voucher utilizzabili dal 2 al 30 settembre. Le registrazioni sono già aperte su oppostore.it per chi vuole assicurarsi gli sconti di lancio.

Il lancio milanese del 2 settembre rivelerà tutti i dettagli tecnici e i prezzi definitivi, elementi cruciali per valutare la competitività reale della proposta OPPO in un mercato europeo sempre più esigente e maturo.

