Il numero di app disponibili su HUAWEI AppGallery è in continua ascesa e oggi arriva anche AirSelfie, l’app per controllare i droni AirPix.

Da oggi, grazie all’arrivo dell’applicazione AirSelfie su HUAWEI AppGallery, è possibile gestire dagli smartphone dotati di HMS anche i droni AirPix e scattare incredibili foto e video selfie in HD mentre si continuano a svolgere altre attività dal proprio smartphone. Grazie alla completa integrazione con le tecnologie HUAWEI HMS, inoltre, è possibile condividere in tempo reale i video ripresi con AirPix direttamente su smartphone con altri dispositivi Huawei per un’esperienza di utilizzo senza soluzione di continuità.

Huawei AppGallery, attivo in oltre 170 Paesi e oggi il terzo più grande store di app al mondo, vede oltre 120.000 app integrate con HMS Core e 384.4 miliardi di download raggiunti nel 2020.

L’app “one-touch” dal design intuitivo consente di scattare foto e video dal drone collegato, modificare le immagini direttamente in app e condividerle istantaneamente sui social, per una gestione fluida dei propri contenuti. Tramite l’applicazione è possibile, inoltre, impostare le modalità combinate di volo e scatto, gestendo il drone in maniera più o meno autonoma, a seconda di quale risultato si preferisce ottenere: un volo autonomo su un percorso preimpostato con scatto cadenzato di 5, 10 o 15 foto o video, oppure un volo guidato tramite l’applicazione, grazie alla quale è possibile di fatto pilotare il device utilizzando passaggi simili a quelli di un joystick, direttamente dal pannello di controllo dell’app.

Stephen Duan, General Manager Consumer Business Group Huawei Italia commenta così l’arrivo di AirSelfie su AppGallery:

“Il futuro della tecnologia è nell’integrazione. Ecco perché nei prossimi dieci anni, la visione di Huawei sarà quella di offrire ai propri clienti un’esperienza di connessione senza soluzione di continuità in cui lo smartphone resta al centro dell’ecosistema come fulcro di connessione per tutti i dispositivi periferici. Siamo entusiasti di dare il benvenuto su AppGallery a un partner come AirSelfie che condivide con noi l’obiettivo di offrire agli utenti soluzioni semplici e utili per godere tutti i giorni dei vantaggi della tecnologia più all’avanguardia.”

Seamless AI Life Experience

L’arrivo su HUAWEI AppGallery dell’applicazione AirSelfie si inserisce a pieno titolo nell’esperienza d’usoSeamless AI Life Experience, risultato di un progetto di lungo termine incentrato sull’innovativo ecosistema di prodotti e servizi1+8+Npensato per aiutare gli utenti a rimanere sempre connessi con facilità e in ogni momento della propria quotidianità.Insieme a un’ampia rosa di partner IOT e alla gamma di applicazioni in costante aggiornamento di HUAWEI AppGallery, Huawei promette un’esperienza utente ancora più completa, lineare e smart.

Per dotarsi dell’app AirSelfie, basta scaricarla tramiteHUAWEI AppGallery, il marketplace proprietario di Huawei che permette la ricerca e l’accesso rapido a tutto l’elenco di applicazioni disponibili sui device HMS.

